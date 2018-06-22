世界杯捧红这位神似张柏芝的央视第一美人

马凡舒颜值确实很能打，在高清镜头下各个角度基本都抗住了，动态的情况下也没有崩。目前在主持世界杯专题节目《豪门盛宴》，圈了不少颜粉。

（文 微信公众号：新氧）

原文章标题：世界杯捧红了这位神似张柏芝的央视第一美人，整出来的？

夏天和足球简直是绝配吧！正逢世界杯期间，相信这段时间也是球迷们最享受最欢乐的日子啦~

虽然小编不怎么懂球，但是小编喜欢凑热闹呀！围观了几天比赛，小编发现除了紧张的赛事之外，赛场外的美女主持们也是各种被大家讨论。热度最高的就是这位央视体育主持马凡舒了。

被球迷们封为央视第一美！长这样，第一眼看上去确实有点惊艳诶。

颜值确实很能打，在高清镜头下各个角度基本都抗住了，动态的情况下也没有崩。目前在主持世界杯专题节目《豪门盛宴》，圈了不少颜粉~

不少网友还说在她身上看到了陈慧琳、张柏芝的影子。

视觉中国的镜头下，稍微显得成熟了一些，但整体状态都不差，甚至跟一些当红女星比起来也不算输吧。

马凡舒1993年出生在黑龙江，2011年还在读高中的她就开始参加选美了。当时是参选一个海南国际旅游形象代言人，最终拿下第四名的成绩。小编找到当时的视频，发现她那时候的她长这样，跟现在还是有点差别的。

不过身材确实不错。

当时还发生了一件比较尴尬的事，在泳装走秀的环节，她的衣服因为没有系好在走秀过程中松开掉落了…掉落了…

姑娘心态还挺好，表示反正是一次事故，谁爱看谁看。

然后在接下来的自我推介环节中，也还落落大方。这心里素质足够出道了吼~

2012年以全省第一的成绩考上了中传的播音主持专业。

大二的时候，便直接进了央视体育频道，开始担任《天下足球》节目的主持人。凭借这个节目被众多球迷熟知。

没错，这时候的马凡舒比起高中选美时期看着清秀甜美了很多诶。

对比一下能看出来，鼻子明显变高了。肤色也变白了。

同时脸型也发生了比较大的变化。之前颧弓有点外扩眼底较平，还有方方的下颌角，后来明显变成了鹅蛋脸，苹果肌也饱满了起来。整个人都变得很标致了~

在镜头前挺正式的，工作之外又是清纯校花的模样。

2016年的毕业照，也还是蛮招人喜欢的诶。

以及当时在学校时主持晚会，这颜值真的很养眼了。

但是说实话，从专业水准上来说，马凡舒还是受到很多质疑的。毕竟当时还是一个未毕业的大学生，对足球基本上也是一知半解，主持功力也还有所欠缺，表情呆板像背台词。

所以当时也有不少球迷说她是“花瓶”，共同抵制她，甚至喊她滚出《天下足球》。

不过她的事业也并没有因此受到什么影响，之后还主持了亚洲杯的相关专题节目等。甚至还参加了其他综艺节目《一站到底》。

一直到2017年，有段时间突然消失在了大家的视野里。与此同时《天下足球》换的新主持人又被吐槽了，大家又开始怀念马凡舒…

所以今年世界杯马凡舒再次出现在球迷面前，不少人还是感到亲切熟悉的。

不过火眼金睛的大家有没有觉得这次回归她的脸好像跟之前又有点不一样了？

面颊瘦了很多，之前能显出少女感的肉肉不见了，前几天有一期节目她素颜出镜了，能感受到现在这张脸的骨感。

同时不知道是不是有重新垫鼻子，如今的鼻梁显得更挺拔了。

自拍也非常明显，鼻骨又细又直。

侧面感受下这鼻梁的高度。

这些变化都会导致她失去了元气感，反而看起来比之前更加成熟些了。

长相成熟了，然而主持功力…还是没得到球迷们的肯定。看来这个“央视第一美”想要被大家认可，单靠脸可是不行，还需要付出很多专业上的努力呀~

…………

顺便说下这个拿来跟马凡舒做对比的央视的另一位体育女主持，杨茗茗。

也是中传毕业，今年26岁的她进入央视已经6年了。同样主持过《天下足球》、《豪门盛宴》等栏目。因为自己本身就是一名球迷，所以对很多专业知识要更了解一些。今年去到了俄罗斯现场为球迷解说了~

虽然长相不算是标准的美女，但笑起来还是非常甜的。

前几天小编看到不少网友都评论被她的笑甜到啦~

还有今年出现在我们视线的其他美女主持。大家熟悉的乌贼刘“刘语熙”也回来了！在节目里也还挺美的是不是！

前几天德国和墨西哥对战，虽然她预测准了德国会输，洗清了自己“乌贼刘”的名声。然而又被网友调侃因为穿了德国国旗配色的鞋子，所以认准她还是乌贼刘，这次是她穿谁谁输！

于是她现在已经被球迷各种P衣服了

这次也去了莫斯科前线。多放两张照片吧，毕竟是一个一有足球比赛才能被大家想起来的女主持。

还有从直播圈跨界解说世界杯的主播陈一发。

解说竟然还不错，明显看出有做了很好的准备，对英格兰、突尼斯等战队的历史战绩都侃侃而谈。也还是挺出乎意料的~

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