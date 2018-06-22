7年间杨丽萍游走在云南这片土地上，见识了各种民族，学习了多种舞蹈。直到被选入中央民族歌舞团。

（文 微信公众号：新氧）

原文章标题：这个遗落凡间的仙女居然已经60岁了 一辈子不生孩子却活成传奇

小编今天看到一组杨丽萍的照片，不敢相信这是一个马上就要60岁的人。

身材苗条，碗口大的腰身，气质出挑，宛如仙女，时间在她身上好像停住了。

下面分别是56岁和58岁的杨丽萍，讲真小编是真的服气，这才是真正的冻龄！

除去有p图的可能，就这种仙气飘飘，少女一样的身材也让人叹服，怪不得网友都说：此女只应天上有

杨丽萍出生在云南的一个白族小村庄，从小父母离异，下面还有三个弟妹，13岁的她就进了西双版纳歌舞团，一边养活家人，一边做着喜欢的工作。

7年间她游走在云南这片土地上，见识了各种民族，学习了多种舞蹈。直到被选入中央民族歌舞团。

这里虽然汇聚着全中国最好的舞者，但杨丽萍却显得格格不入。她是一个非常有个性的人，组里要求大家跳芭蕾，她拒绝上课，觉得前苏联的舞蹈训练方法不适合自己，把身体都搞僵硬了，常常一个人偷偷练习孔雀舞。

直到登上春晚，因为绝佳的天赋创作的孔雀舞，一夜之间让全中国人都惊艳了，而她妖娆美妙的身姿也让看过的人终生难忘。

小编觉得除了舞蹈上的创新，最难能可贵的还是伴随她大半生的舞蹈精神，一辈子只把一件事做到极致。

翻了下她年轻时的照片，原来她从小就是个大美人，带着遗世独立的孤傲感。

五官生的也很精致，眉骨高、眼睛细长深邃，挺立的鼻梁，增加英气感，唇线清晰分明，带着棱角很有力量。

但她也不是天生就自带仙气，少女时期就美的很娇艳，还带着点婴儿肥。

还曾是挂历女郎，从来没有见过这样的杨丽萍诶，很中国的美。

小编觉得她的骨相也很值得一说，脸型很符合三庭五眼传统的美学标准。

颧骨

颧骨太平，对苹果肌等脂肪垫就没有向上承托的力，不利于抗老。（像下面的黑线一样。）

颧骨太突出，会有向前突出的阴影，还会让颧脂垫下缘露出明显，脸颊下方的凹陷感更明显。

只有微凸的颧骨，既能给脸部脂肪一个向上承托的力，阻止脂肪垫下滑，又能不过分突出，加重脸部的老态凹陷感。看杨丽萍的颧骨，是不是就是这样的。正面看，颧弓内收，颧骨微突，鼻颧角小。

颅顶

令人嫉妒的还有她的颅顶，堪称完美。（尤其是在头发梳的如此低平的情况下），也只有她敢十几年如一日梳这样清汤挂面的发型。

低颅不仅显老（中年秃顶既视感），还容易显得脸大，给人一种头包不住脸的局促感。

下颌角清晰有力，线条分明，很能承重。

杨丽萍的骨骼架子真的是一个被忽视的实力选手。

耐老

其实她能耐老的关键因素还是因为瘦！众所周知她非常严格的管理身材，变相的等于非常严格的管理软组织。

脸部没有多余的脂肪堆积，也就不容易下垂、松垮。

当然也可能有医美的尝试，只是这些都是在她好的底子之上的辅助。而且杨丽萍身上还有股灵气，可能云南的水土真的很养人吧。

提起杨丽萍必不可少她的月亮宫，已经成为云南的特色景点，无数游客过去参观留念。

美的不像人间，做梦都想有个这样的房子（也只能做梦想想了）。

这才是向往的生活啊，面朝洱海，春暖花开！

在云南赏花喝茶，把日子过成了诗。

不得不说云南真的是一个适合疗伤的地方，无数艺术家逃离北上广来这里定居。这里没有快节奏的生活、没有城市的喧嚣，只有花草山水和蓝天，让人的心都变得柔软，让人的灵魂都得到净化。

而且这里还是最受导演们欢迎的地方，冯小刚的《芳华》、姜文的《让子弹飞》、《太阳照常升起》、《无问西东》、《三生三生十里桃花》等都曾在这里取景。

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