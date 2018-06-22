杨幂钦点的绝色美女二号 也是换头队一员

李依晓版还是很符合原著对洛神的描述的~如果她活在现代应该就是像凯特王妃一样，是民间的时尚风向标。

相信你们和小编一样，这几天被《扶摇》霸屏了，小编在百忙之中，也已经追几集了，昨天晚上水下的吻戏美到小编了！

阮经天不愧是偶像剧出身，果然玩起浪漫来看着很苏！

男装扮相可爱又讨喜，女装一秒美到惊艳。

一上映就一直在热搜上高居不下！

不过已经播的这几集中，小编的关注点在扶摇大师兄、大师姐和她之间的三角恋上了！

李依晓饰演的裴瑗是太渊国的裴郡主，性情高傲，耀眼夺目，并且深爱这大师兄燕惊尘！

而大师兄却一直对身为下等贱婢的扶摇关照有加，处处护着她，于是这位小姐姐就视扶摇为眼中钉，处处陷害，常常把扶摇按在地上摩擦。。。

这位嚣张跋扈的师姐（不就是大明湖畔那个二姐独孤曼陀吗？）套路依然没有变，还是非常狠毒~

见惯了大场面的小编觉得，大师姐摊上事儿了！

果然，社会摇没在怕的，被虐之后的反杀和复仇，怎一个爽字了得？（一个挑事的围笑）

在一个夜黑风高下雨的夜晚，社会摇带着她的98K，和师姐正面刚！

不得不说，大幂幂的眼睛里是很有戏的，这个凶狠的眼神仿佛在说“这部剧你只能活两集，不能再多了！”

有仇必报的性格可以说非常社会了，毕竟从社会底层爬到皇后的位置，没有两把刷子是走不下的！

而大师姐最后却被自己身边的丫鬟毁了容，嫁祸给扶摇，让她更加恨扶摇~

说到李依晓这个名字大家可能不是很熟悉，但是她的很多角色大家应该是很熟悉的！

刚刚结束的《独孤天下》中她饰演心狠手辣的独孤曼陀~

她的古装扮相是很美的，那一回眸眼神里满满的都是戏！

从胆小怕事的二小姐~

到黑化的独孤曼陀，凶狠起来的她也是个蛇蝎美人~

还有2013央视版《新洛神》中的甄宓也是李依晓扮演的，当时的扮相还是很惊艳的~

看了那么多洛神的饰演者，在造型上，小编觉得李依晓版还是很符合原著对洛神的描述的~如果她活在现代应该就是像凯特王妃一样，是民间的时尚风向标，经常发明新鲜的发髻样式，是女孩子们的模仿对象~

还有她曾经饰演过苏妲己，扮相也是非常美艳的，一个眼神足够勾魂慑魄~

阅“狐狸精”无数的小编，觉得她的妖孽程度不比范冰冰输有木有？

《楚汉传奇》里深情的虞姬！

《陆贞传奇》里刚正的北齐公主~

虽然看她总是演绝世大美女，但是她在整容之前一直都是万年女配！小编翻了她的作品发现《新上海滩》里的汪月琪是她演的，那时的颜值和现在差别可不是一般的大！

最最最没想到的是，《甜蜜蜜》里面的小太妹莎莎也是她演的，那可是小编刷了几遍的剧，小编愣是没认出来这是一个人！

李依晓也被质疑过整形，而且说她整形的理由是因为被狗咬伤，不过小编记得当初新闻说她被咬伤的是耳朵和后脑勺！当然她自己从不承认整容，心态超好，说自己是天生丽质~

小编也就笑笑不说话，只能说她太聪明了，这换头的程度不输baby！

从肉肉的下颌角到精致的下颌缘，小编觉得不止是打了瘦脸针那么简单！

山根明显高了很多，下颌线也变得有棱有角，线条感很强~

以前圆钝的鼻头和肥大的鼻翼现在也小了很多，鼻子整体比以前小了一圈，整体的脸精致不少~

这次她在《扶摇》里出现，鼻子也有种呼之欲出的感觉！

从莎莎到洛神再到裴瑗师姐，泥萌还能联想到这是一个人吗？反正小编是输了！

说到悄悄换头不输baby的女星，小编还想起一个人，她也饰演过洛神这个角色！

她就是张芷溪，一个让曹操父子三人目不转睛的、传说中的大美人~

有人说她像韩彩英，两个人鼻子都很高挺，眼睛都是较宽的欧式平行双，下巴的形态也很相似~

也有人说她撞脸朴诗妍，就是《宝莲灯》里的那个三圣母，比起韩彩英的宽下颌，她们俩的脸型更为相似，都是瓜子脸，但朴诗妍的扇形双眼皮看起来更有古典美！

许多眼尖的宝宝都看得出，她的鼻子在灯光下都透了光，疑似整形过~

凭良心说，她现在的脸是好看的，尤其是侧脸不仅符合四高三低的美人标准，鼻子的高度也是一分不多一分不少~

小编找了一下她的旧照发现并不多，简单对比发现最大的变化应该是鼻子，以前可爱的肉鼻头变成了现在的精致鼻头，看起来像是两个人了！

并且可能是做了面部填充，法令纹、眉骨处的明显凸起都看不到了，看起来更年轻一些~

另外双眼皮也可能是割得比较深，看起来有肉条的痕迹~

虽然小编觉得微调前的她辨识度更高，但或许她更喜欢自己现在这样精致的样子吧~

还有一个可能很多人都想不到的，就是秦岚小姐姐也是一个换头baby！

提起秦岚，就会想起琼瑶女郎，琼瑶阿姨捧红了那么多女明星，却只夸过两个人，一个是蒋勤勤，送艺名水灵，另一个就是秦岚，琼瑶阿姨说：“秦岚一滴泪，天上一颗星”

秦岚的眼睛很美，偏细长型杏仁眼，眼裂长和眼裂宽是1：2的比例，感觉眼睛里的星星有故事，这也是琼瑶阿姨欣赏她的地方吧~

我们都看过她在《还珠格格》里演的知画，柳叶眉、无辜眼、小巧的鼻子，所有的五官都把她往温婉美人方向打造，虽然脸部肉肉的但也恰到好处，让人觉得她美的够真实，楚楚可怜的让人想保护。

小编一直以为秦岚是天生丽质的美女，直到看见她在电视剧《不共戴天》里的剧照，才发现她以前正面脸竟然比男明星的还宽！

侧面的下颌角也是呈跳崖式的角度，貌似她也是一个天生骨头就方的妹子啊~

后来演知画的时候虽然正面还是小方脸，但是比较有美感的方，下颌不再突出~

侧面也已经没有大大的下颌角了，脸部线条也变的柔和！

现在的她也确实更温柔更女人，尽管37岁了，看起来还是挺美的！

相比上面这些换头女星，下面这位真可以说是打败baby的娱乐圈换头红人了，换头前后也是让人瞠目结舌啊！扒苏红换头史的帖子太多了，这篇才是最全最强的！

看到这里，是不是突然觉得娱乐圈还真是卧虎藏龙啊，很多漂亮的小姐姐都可能隐藏着一张你没见过的脸，但是小编觉得李依晓说的还是挺对的，变美挺好的，谁都愿意看见满屏漂亮的小姐姐！

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