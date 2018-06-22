气质、演技都有了 还不大爆一下

娱乐圈中长得好看的人很多，但是哭得好看的人很少，看到张芷溪在新剧中的表现才意识到，我们真的要关注一下势头强劲的新一代了！

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《天衣无缝》→待播剧，热度高。

昨天举行了发布会，还是很重量级的。

李路导演、张勇编剧以及众主创均有出席，隐隐透着一股“黑马”的气息。

我看了看片花，老戏骨们的演技自然不用多说。让人欣慰的是，年轻演员的表现终于能夸夸了。

感叹一下后生可畏！这部剧中的年轻一代挺争气。

能看到爆发和张力。

也能感受到内敛和柔美。

不得不说片花里的哭戏很好看了。

jpg格式大家感受一下，哭得克制又心碎。

即便是在人物海报上，眼中含泪的样子也挺有灵气。就……感觉方一凡这个角色，怕是会掌控大家的泪腺开关。

娱乐圈中长得好看的人很多，但是哭得好看的人很少。

也是看到张芷溪在新剧中的表现才意识到，我们真的要关注一下势头强劲的新一代了！

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上星期因白玉兰奖被网友说是年度好剧的《大军师司马懿之军师联盟》，就有这个现象。

比如张芷溪饰演的甄宓。

按照娱乐圈定律，但凡是演才貌兼具的历史人物，定会引起一番讨论和质疑。

张芷溪版的甄宓也是一样，一出场便在各大论坛霸屏，关于她的热帖我现在还记得。

严格苛刻的网友竟发帖说“这个甄宓我还是服气的”。从扮相来看，她已经赢在起跑线了。

素衣，淡然温婉。

华衣，明艳动人。

在这个网红成批量“生产”的当下，出现一位气质清冷自带古典BGM的女演员，实属难得。

不过话说回来，历史上的甄宓才貌双全，演员只有“貌”岂不显得空洞？

朋友们大可放心，跟着甄宓的剧情线看下来，怕是要哭到窒息。

我发现张芷溪演甄宓的时候是很接地气的。想想看再有气度的才女，遇到伤心事也未必能时刻保持完美状态吧？

看到张芷溪跪在地上，嘴唇微颤不敢抬头的样子，我拍桌感叹终于有女明星悟出这个道理了！

她知道甄宓的魅力不是一个眼神、一句台词就能表达出来的，越自然，越还原。

说话，就大大方方、真心实意地说。

说到人生中的无奈，是下意识地回避对方眼神，而不是故作淡定。

而剧中的名场面“甄宓服毒”，更是将这一点进行完美放大。

已经服毒的甄宓不愿让儿子看到她临死前的样子，只能忍着眼泪望向儿子。两个词形容：隐忍、痛苦。

当孩子被司马懿等人带走，甄宓彻底崩溃，眼泪很听话，“唰”的一下齐齐登场。

整个过程虽没有什么夸张的大动作，却显得细腻、妥当。

浮夸的表演是信手拈来的，考究的表演是下了大功夫的。可以说这一版甄宓的诚意，很足了。

演技和颜值成正比，想必这是被大家认可的最大原因吧！

“甄宓”无疑是张芷溪履历表上很重要的一个角色，很多人因为她这版甄宓，决定把“处女剪辑”献给她。

大家可以去B站上搜张芷溪，全是混剪，个顶个的好看。

而在《军师联盟》播出之后，张芷溪还有一部备受关注的剧上线，《茧镇奇缘》。

很“恐怖”的是，张芷溪的扮相竟然没有“年代感”，还是很灵很俏皮。

这部剧中的大小姐黄梦清，是和甄宓完全不一样的路子。

一开始带着点留学归来的小傲气。

在经历了家庭变故之后，整个人变得黯淡无光，眼神里透着一种示弱的态度。

从神采奕奕到情绪低沉的转变只需一秒，这届女演员还是很能打的。

演得了三国美人，也能演得了民国大小姐。张芷溪给人感觉像是手握着自带光环的人生剧本。

但是朋友们，她的成长模式一点都不“玛丽苏”啊！

张芷溪早年演的角色搁现在看，算是对她的“打磨”了。

在《美人制造》里以“龅牙丑女”的形象出场。好不容易变美了、颜值回来了，却因为角色人设被网友骂惨，怎么着都不讨喜。

后来接连出演《寂寞空庭春欲晚》、《抓住彩虹的男人》等剧，一直都在制作精良的电视剧中成长。

看多了娱乐圈中一路开挂的演员成长模式，感觉像张芷溪这样的人生剧本才是最有亲切感的。

少说些“天赋异禀”的话，实打实的演一个是一个更重要一些。

撇开“演员”这个职业，她的学生时代也是这个路子。

出道前的关键词：高颜值、理科女、重点大学、英文专业。

很少有人知道张芷溪这种自带清冷古典气息的姑娘，其实是个理科女……之后高分考上名牌大学英文专业。

她人生第一次录节目，不是综艺不是客串电影，是在大学期间参加了一期《开心辞典》！

这里给年纪小的朋友科普一下：《开心辞典》曾是王小丫主持的王牌节目，能上此节目的嘉宾都拥有异常迷人的大脑，他们上知天文下知地理，简称行走的《百科全书》。

大家可以品一品张芷溪第一次出镜的含金量了。

之后本科毕业，张芷溪考取北京电影学院MFA硕士。

也就是说，张芷溪在正式进入娱乐圈之前，走的一直是高颜值、高智商、高学历的“三高”路线。

这种书香气是可以从她微博看出来的，大段的文字有一种真诚感。

当然在张芷溪身上也存在着反转，一是古典美女也能透着可爱！

时不时要拿出学生时代的“恐惧”皮一下。

二是古典美女照样能hold住时尚街拍！

大概她手里有一个“古典”、“摩登”随意切换的遥控器吧！

没看够的朋友，这里还有完整版视频噢↓

我想这样踏踏实实走自己的路，稳稳当当地演戏，能让大家看到身为演员的诚意，是当下社会中最难能可贵的吧！

比起浮躁，更叹踏实。

虽然“酒香不怕巷子深”这话又俗又老，可放在肯努力的人身上却再合适不过了。现在张芷溪在签了欢瑞之后，有《江山纪》等多部剧在手，感觉大爆是一定的。

才貌兼具的甄宓是惊喜，温婉动人的方一凡是惊艳。

这么看来，会哭会演的“三高美女”张芷溪，还真是未来可期。

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