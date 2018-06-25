获得21万次点赞的女星，究竟是何方神圣？

创造101的热度全在杨超越身上了，连吴宣仪和孟美岐俩人神仙打架争c位都没分到半毛钱的关注度。

（文 微信公众号：新氧）

原文章标题：让王思聪破口大骂还获得21万次点赞的女星是何方神圣？

今天小编要写什么，大家也猜到了对不对！《创造101》终于要播完了！我们pick的小姐姐能不能出道也终于尘埃落定了！

怎么说，一个追完了全程的人只想感叹：终于结束了！终于不用找朋友借号给小姐姐投票了！终于看到大结局了！

最终出道的选手，第一名是孟美岐，我们的山支大哥，第二名是吴宣仪，海南富婆~

忍不住再放一张，这种一起出道在一个团，现在又在同个选秀节目中拿到第一二名，相互扶持的感情，真的挺让人感动的。

第三名是杨超越，全村的希望这回真的成为村里的骄傲了。

接下来是段奥娟、Yamy、赖美云、紫宁、杨芸晴、李紫婷、傅菁、徐梦洁。

团名叫“火箭少女101”。行吧，希望漂亮妹妹们能以火箭般的速度火出天际。

不过，那粉丝名是不是该叫什么“窜天猴”、“冲天炮”、“助推器”、“酒泉基地”、“嫦娥一号”啥的，或者叫“炮灰”？还挺合适的。

但也有些小姐姐是真的成了炮灰，比如被何穗心疼的豆子，李子璇。

还有孙坚。韩火火也发博替豆子惋惜。

洪涛在现场也在宣布第九名（最后一个出道名额）的时候，默默的喊李紫璇的名字。

等等，要不你们几个合伙出力让她出道吧？认真的。大佬追星希望认真且用力一些，说心疼就拿出实际行动呐！

除了当炮灰的也有一些“鹅选之女”，指的是第四名段奥娟、第五名yamy、第九名李紫婷。因为三人实际名气和打投数完全对应不上，除了是被鹅看中的女人找不出别的解释了。

创新词还有“nee天改命”。

顺便再来一个“不思菁取”。

但讲实话，这些都只是毛毛雨，创造101的热度全在杨超越身上了，连吴宣仪和孟美岐俩人神仙打架争c位都没分到半毛钱的关注度。

大家先别急，一位为人低调但很爱吐槽的网红小王已经先替我们喷了，他吐槽杨超越那条评论截止到目前，已经被赞了21万次。

还有vava也实名diss杨超越了。（参加过中国有嘻哈的一名说唱歌手）

底下是清一色的营销号速来转发，一时间分不清是买的营销，还是杨超越真的就犯了众怒，营销号都忍不住当自来水了。

也有用一种转发锦鲤的方式嘲讽她划水的。

有些嘴比较毒的网友说：往台上撒把米，鸡都比杨超越跳的好。

顺手放张火出圈的图。

小编就放个视频，你们自己看她跳的怎么样吧~

理智且客观的说一句，没那么夸张，就是和后面的几位对比起来有点惨烈。

当晚#杨超越划水#这个话题就爆了。

估计所有人都忍不住发出来自内心深处的呐喊：是谁在投她！到底是谁！

而杨超越本人关于划水的回应如下，大体意思就是：能力不够，没办法兼顾到三支舞，但是真的努力学了。

关于杨超越身上最有争议的是俩点，一是杨超越这么垃圾的实力为什么还能第三名出道，二是杨超越身上真的没有剧本，真的没有人设吗？

粉丝经济和人设

杨超越有没有人设，一定有。虽然这个人设可能不是她主动艹的，但最终展现出来的，给大家的观感就是一个“白痴美人”的形象。说的不客气点是装疯卖傻的爱哭鬼，长得漂亮但能力不够，家庭普通也没有受到很高的教育，跟她现在所处的高度十分不相符的一个人。

她人设的造就很轻易能看出其中有节目刻意剪辑和编辑的刻意引导的影子，节目只会展现给观众她符合剧本要求的行为，比如只会挑她各种崩溃大哭的画面播出，不会展现出她也努力学舞学到两三点，是真的努力过。（这点山支大哥证实了）

节目组用蒙太奇的手法，用镜头和剪辑塑造出来的各种形象，为观众打造一个情绪的宣泄口。你在现实生活讨厌的人、喜欢并想成为的人、和你相似所以理解并心疼的人都能在中找到可以一一对应的选手形象。

比如业务能力超强，人又大气善良的山支大哥。

开玛莎拉蒂却丝毫没有大小姐脾气和架子，本人实力颜值又强的陈意涵。

看起来清清冷冷实际上拆开却是小甜豆的高颖浠。

萝莉长相御姐音反差萌，人还很有梗的赖美云。

有个性有想法，不盲目跟风的，追求精神自由和独立的王菊。

明明很有实力却不自信的李子璇，每次都离成功差一点的她真的很让人心疼。

所以，杨超越的粉丝为什么吃她那套，这也一定程度证明她这种人设是有市场的。

杨超越真的就毫无成长吗？也有。

杨超越在倒数第二期节目公布总决赛名单，发表入选宣言：“我不知道有没有人能站到我的这个位置上，去体会一下这种恐惧感。

此刻的幸运，后面也会为此付出代价的。我可能也在承受这个高度给我带来的一些代价。

这番话说的还挺通透挺有逻辑，并且出自杨超越之口很让人吃惊对不对。这段话王菊讲出来我们并不吃惊，因为王菊本身就是受过良好的教育，工作经历又丰富，言谈举止都很有逻辑情商又高的一个人。

而杨超越像是一个巨婴，尤其是在言语表达能力方面，经常崩溃大哭没办法表达。她能讲出这番话，跟当初那个随时都在状况外的那个杨超越对比起来还是有成长的。

况且杨超越也不是真的就毫无优点。她能力不够，但足够坦诚和善良，把自己的家境和自己见识不够、情商不够的缺陷能大大方方的暴露出来，没那么多让人小心翼翼的自卑和怯懦，很真实也很朴实。

觉得自己跟陈意涵关系好，陈意涵在唱歌和跳舞上很帮助她。

杨超越去参加品牌活动，品牌商送的两支口红还特意分陈意涵一支，这感觉像是杨超越出去参加村里的酒席还特意打包一份给她一样。

陈意涵晋级，杨超越比本人还兴奋激动。

最后的拉票宣言，3分钟的视频给陈意涵拉了一分半的票。

并且呢，她谜一样的吸引人关注，综艺感很强。第一期就主动说了全村的希望这个梗，从而迅速被大家记住。

面对#杨超越划水#这个话题被爆了，粉丝还没来得及洗白，就先自己主动承认了，让人真是不知道说啥，如果不是高位出道的怨气太大，说不定会圈粉。

当然以上这些都不足以证明杨超越能高位出道。

观众对杨超越很反感的是实力配不上现在所拥有的，这好像是在告诉我们实力没那么重要，投机取巧可以战胜脚踏实地。

讨厌杨超越的人说：真的不是讨厌杨超越，只是认为她的存在让其他努力又有实力的女孩子们显得像个笑话。她在第三，对其他比她有天赋比她努力又漂亮的女孩子们真的太不公平。

这才是杨超越被众人所diss的原因，我们没办法说服自己，努力在某种程度上是没用的，这甚至让坚持不懈的人成了一种笑话。

回归到杨超越本身，她就一定成功了吗？也不是。对于选秀节目而言，出道即糊，选秀即巅峰。还有很大一批人在冷眼看她，看她什么时候糊。

况且，也不知道她的粉丝能忍她广播体操般的舞蹈和毫无技巧的唱歌多久，粉丝并不长情。

总之，杨超越没那么不堪，但是现有的实力配不上所拥有的是真的。像她自己说的，还需要努力，不能很快的进步的话，粉丝会失望。

好了，写完啦，也终于赶上了《创造101》这个末班车~

不过，别看这篇文章小编写得这么冷静，昨晚看到最终出道名单，内心缓缓浮出四个大字：火烧鹅厂。

不过听说我们菊姐要solo出道了，为菊姐开熏~

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