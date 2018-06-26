美过王祖贤的绝世美人，却成了“疯子”

她到了31岁的时候优雅感炸裂，在《安娜·卡列尼娜》里她演贵族妇女安娜·卡列尼娜，齐刘海、盘头发型端庄中有些甜美。

小编给大家安利过很多经典美人，但一般都香港的80年代这一波，其实国外有很多美女都很经典，他们不止有优雅化身的奥黛丽·赫本。

性感的国民女神玛丽莲·梦露。

在60年前就发明了wifi的鼻祖海蒂·拉玛，真的是集智慧和美貌于一身的女人。

还有拥有一双浪漫紫双眸的女神费雯丽，让人看过就忘不掉的美人。

而经典美女中的阿佳妮、贝鲁奇、苏菲玛索，三大国宝级美女，也都美的惊天地泣鬼神。

伊莎贝尔·阿佳妮

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我们一般会形容赫本优雅、王祖贤仙气、林青霞攻气，而阿佳妮，小编找不到一个特别准确的词来形容伊莎贝尔·阿佳妮的美。

你觉得她清纯，那她就像天使一般清纯的不可侵犯。

你觉得她很仙，那她就美的像画中的仙女。

你觉得她性感，她只给你一个侧颜，就能勾起别人伸手触碰的冲动。

只露一个肩膀，简直是性感的让人想报警。

而如果你拿一颗欣赏她的心来看的话，又会发现她的眼神里总有种淡淡的悲伤，不知道这一幕发生了什么，但看久了就觉得这里有故事。

时而会看起来像只被惊到了的小鹿，这张经典的图想必大家经常见了。

集仙美、悲伤、空灵、少女感于一身的她还不嫌够，脸上还有种其他美女从不会有的神经质。

所以她的美不能一概而论，难怪她会被称为一个世纪才出一个的美人，这样的评价小编是服气的，比起那些几千年美女，这真不是过誉。

阿佳妮的妈妈是德国人，父亲是阿尔及利亚人，一家人的颜值都很高，而父母的基因刚好中和了她的脸。

既有欧美人的立体五官，又具有一丝东方美。

她脸上最为人称道的就是眼睛了，这双像打碎的玻璃一样闪烁的眼睛，让人觉得里面布满星辰，看一眼就让人沉沦。

而且她的无辜和仙气的感觉也是眼睛赋予她的，眼尾下垂，内外眼角开阔而略圆，让她看起来更纯情。

看着她的牙总有种她有些龅牙的感觉，但看侧面又刚刚好，少一分则后缩，多一分则龅，她下垂的嘴角和厚唇让她多了份纯真和倔强，而到中年时又成了性感的标志。

长成这样已然成为尤物般的存在，放在娱乐圈多数人都觉得是个花瓶吧。

但她不一样，她是多次获奖的影后，人们都觉得她有这样的长相，根本没必要有演技，但她有演技，还很精湛。

相比于演仙女成名的女星，她是个“精神病”承包户~

在电影《罗丹的情人》，她在里面演一个有着过人天资却被人利用的少女，最后爱而不得导致疯癫。

看这个脏乱的造型，真觉得人美还敬业，完全没有偶像包袱。

这是她第一部被提名奥斯卡金像奖最佳女主的电影，还获得了第14届凯撒奖女主，这一年她才21岁。

在《阿黛尔·雨果的故事》里，她又演了作家雨果的女儿，最终被爱的疯狂毁灭精神错乱。

她演的恐怖片《着魔》获得了戛纳和凯撒双重影后奖，能把恐怖片演到人服气，也是很厉害的事情。

有人说她倒在血泊里竟然也美的像副画。

她在里面能美的让人着魔。

也能演技爆发，让影迷纷纷倒好，不成魔不成活，演的太好。

还有这一段，绝望最后又邪魅的一笑，这种精致的脆弱，让人过目不忘，明明能靠脸吃饭却偏偏靠实力，这句话形容她最好不过了。

美人到哪个年纪都能散发着不同的美

她26岁在戛纳封后时，这么隆重的典礼上，女明星应该都是拼尽全力挤破头的表现自己身体部位，而她只穿了一件简单的白裙子，却档不住女神的圣光。

她39岁在《玛戈皇后》里这个造型不知道美到了多少妹子，疏离、慵懒还带着傲娇，反正小编是被她美醉了。

1996年的《孽迷宫》里她41岁，依旧是女神的样子。

《悔过的女人》时，她47岁。

2009年《裙角飞扬的日子》里她第5次捧得凯撒奖的后冠，这一年她已经53岁了，身材也已经发福。

美人终究迟暮，她贪恋上了整形，鼻子缩的更窄、苹果肌饱满的炸裂、嘴唇像丰过，脸更是雨点僵现在的颜已经找不到一丝当年的影子了。

苏菲·玛索

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经常被拿出来和阿佳妮比较的就是苏菲·玛索了，两人都是法国国宝级的女明星，但苏菲玛索比阿佳妮要小11岁。

两个人被拿出来比较不仅因为是国宝级女星，而是她们长相上也有几分相似。

小编看两人照片的时候也恍惚觉得她们像，可能苏菲玛索更像是缩小版的阿佳妮吧，眼睛、鼻子、嘴巴、脸型缩窄了一半。

所以苏菲玛索给人的感觉更清纯一些，少了阿佳妮那种复杂的美感。

但两人都是美女级别的人物，苏菲玛索14岁演了《初吻》因为甜美清纯被称为“法兰西之吻”，估计就是国民初恋的感觉吧。

当时正直花季，苏菲玛索窄长脸、无辜眼、满脸的胶原蛋白，笑起来就是甜甜少女的样子，她的长相让小编觉得有点像周慧敏，陈都灵，章泽天…

别说小编眼神有问题，人家是真有辣种感觉呀。

她的脸和阿佳妮一样，有种东方的美感，和张曼玉这些中国女星合影，脸并不像欧美人那样立体的喧宾夺主，反而让人有种亲切感。

苏菲玛索自从因为清纯形象一炮而红后，就成了法国男人“永远的挚爱”。

顺势而走她又接了《初吻2》，还获得了凯撒奖最佳新人女演员，这个时候她16岁，却出落的比刚出道时更少女，微微一笑甜到人的心坎里。

其实她之前接受采访时说过，之前演的清纯角色都是人设，只是想告诉大家她会演戏而已，真的是个耿直girl。

所以清纯形象没几年，她到了19岁就转型成成熟魅力女人，在电影《狂野的爱》里都有chuang戏了，十分open，小编捂着眼不敢看。

想想20岁的关晓彤还在玛丽苏剧里蹦跶呢，emmmmm……

虽然看起来造型很狂野，但她五官又变的更精致了，这近镜头美的小编一颤，这不是精灵吗？

22岁的时候演了女大学生，清纯感又回来了。

等她到了31岁的时候优雅感炸裂，在《安娜·卡列尼娜》里她演贵族妇女安娜·卡列尼娜，齐刘海、盘头发型端庄中有些甜美，胸前料充足，但又不显淫欲。

前方兄台，请放开你的手！

35岁时，一种熟妇的性感

不仅男人爱她，女人也爱她，因为她的脸棱角分明，小编觉得她有种少年感，就像日本的天海佑希可攻可美。

由于篇幅原因，小编这次就先不写这位更惊艳的莫妮卡·贝鲁奇了，留着下次再写，她的女儿们也好好看，想看的给小编点赞吧！

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