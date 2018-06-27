蒋欣原来是超模般的头肩比你们都误会她了

东方人女性理想的头肩比是肩膀是头的1.5倍长，可以为蒋欣洗刷冤屈了，她是超模般的头肩比。

（文 微信公众号：新氧）

原文章标题：蒋欣原来是超模般的头肩比！这么多年你们都误会她了！

开始今天的正文，小编今天看到一组照片，真的被刘诗诗美到了！

是谁拍的，真的巨巨巨巨有气质呐！

刘诗诗，人淡如菊最佳代表！

这个仪态、这个头肩比、这个肌肉线条，迷醉了！

今天小编是刘诗诗的迷妹，彻底帮她吹一发身材~来动图感受一发，

虽然这张大佬气势比较抓人眼球，但仔细看刘诗诗的肩膀又平又开。

再来感受下这张！刘诗诗真的有种动态美。其实仔细观察这张图，不止是肩膀又平又开，背部也很挺拔呐！

今天主要要夸的是刘诗诗的头肩比，虽然是个老梗，但有新的东西加进来啦~

搜刘诗诗的图发现的，那就顺手撒一波狗粮吧。

同样头肩比瞩目的还有周韵，一个盘点头肩比被忽略的例子。

周韵真的是美的，改天小编一定要写篇文章全方面365度的分析她的颜！

这种好看的头肩比，不介意小编多放几张吧！

动态更好看！

怎么说看过了那些优秀的头肩比，再看这些，就有点看不下去了，总觉得哪里有问题。

（刘嘉玲这身…槽多无口）

老说头肩比，那最佳的头肩比是什么？

理想头肩比

放张看了头晕眼花歇了判断自己头肩比心思的图。

放心啦~今天小编要说的没那么复杂。

最佳头肩比是多少？东方人女性理想的头肩比是：肩膀是头的1.5倍长。

而男性和超模的头肩比是：肩膀是头的2倍长。

有一个误区是，大家以为头肩比是头部的宽和肩部的宽之比。

其实，我们说的头肩比是头部的长和肩部的宽之比。

不信，看这张，杨紫的头也没比赵丽颖宽多少呐，并且杨紫的肩更宽，但我们看就觉得杨紫的头肩比不如赵丽颖。

其实是杨紫的头比赵丽颖更长，导致杨紫头肩比失衡。

类似的例子还有很多，比如这张唐嫣头肩比输得彻底并不是她的脸比吴千语宽多少，是脸长远远大于吴千语，再加上肩略窄。

所以，明白了不，我们在说头肩比的时候是在说头部的长，并不是说宽呐，童鞋们！（拍黑板）

那么，东方人女性理想的头肩比是：肩膀是头的1.5倍长，而男性还有超模的头肩比是：肩膀是头的2倍长这个数据怎么得出来的嘞？

看下图，头肩比主要是指：头高（也就是头部的长）和前臂外侧宽之间的比例，也就是红箭头和绿箭头的比例。

女性的头高稍大于前臂外侧宽的1/2，换句话说就是：东方人女性理想的头肩比是肩膀是头的1.5倍长。

（诚邀大家品品王女士的头肩比）

（顺便再次欣赏下刘诗诗的）

男性（超模）的头高等于前臂外侧宽的1/2，换句话说就是：男性（超模）的头肩比是：肩膀是头的2倍长

（刘雯）

所以，可以为蒋欣洗刷冤屈了，她是超模般的头肩比。

同样的还有关晓彤。

但有了超模的头肩比也不是啥好事，千万不能胖！一胖就容易显壮

因为很容易形成倒三角形的身材。

而且胖是全身胖呐，大臂也会跟着胖，大臂的外侧也会跟着胖，又加剧了肩宽。

（相信你们找到她这张头肩比失衡的原因了）

悄悄的放张夸张版的。

万一再胸大点，好了，虎背熊腰就是你了！

写到这里，有句话想送给蒋欣：只要你减下肥，明天维密你开场！

怎么解决

先说头小肩宽的。这个没啥治本的办法，头肩比大于1.5倍的朋友就安慰自己是超模比例，然后注意不要胖，反正肩是没办法砍一截的了。

类似于穿衣方面要注意的地方，相信不需要小编多说，你们自己也都清楚了，也不是第一天知道自己肩宽啦。

唯一还算比较有用的一个办法是，用头发遮。（又找到一个爱发护发的理由~）

别看只是一个小小的把头发放下的举动，从家里伙食不错的在当地较为富有的有钱人到温柔大方的女神全靠它。

相信小编，这张的十元要不是头发放下了，她和水原希子的对比只会更惨烈。

再说到头大肩窄的，顺着刚刚的文看下来，是不是很理所当然的想到解决办法要么是头变小，也就是肩变宽。

先说头变小，很难。这个part的就欣赏一下脸长但依旧头肩比傲视群雄的王祖贤吧。

再礼貌性的给点建议吧。发型不要太蓬松，会加剧视觉上的头大。

虽然头发蓬松很遮脸，还能遮住头骨的不完美，就…鱼与熊掌不可兼得吧。

头大就不要戴太紧的饰品，比如之前很火的choker，真的会放大头大的缺点。

（这张唐嫣得多谢旁边的李敏镐）

肩窄比肩宽好解决，各种垫肩的衣服穿起来！

终极建议就是不要和头肩比优秀的人一起合照，比如下图的杨蓉。我们不是明星有选择跟谁合照的权利~

好啦~今天的文章写完啦。

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