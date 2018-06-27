李沁点赞了一组自己的写真 这个部位得好好注意啊

恰好也是她这种天生的眼底易老（扁平），一定要早早做好眼部护理，不然衰老速度会比同龄人快N多。

（文 微信公众号：新氧）

原文章标题：李沁点赞了一组自己的写真 可这个部位不太对劲啊！

李沁前两周点赞了一组自己的写真，好看先不说，这配文中的“氧气美女”、“夏日清新”瞬间戳中小编的心，迫不及待戳开看大图。

更贴心的是随后她自己发了一版无水印的，更清晰、更方便我们来找茬儿（哦，不不不，是欣赏）！小编就不客气，直接扔图了噢。

对不起，小编想破坏一下气氛··· 好想点盘蚊香、喷点花露水，大夏天的草丛里真的hin多蚊子唉！

楼歪回来~ 细节控小编看见下面这样的图！！！简直想给摄影师发红包！！！

还有粉丝制作的拼图版，加上淡淡的滤镜，整体更加仙气飘飘。

不过（不过终于来了），讨嫌的小编要上线了！

小编现在看见她、无论是照片、视频、还是微博，脑子里蹦出来的第一个词一定是：眼袋。

可能是之前“眼袋弹幕”给小编留下的印象太深刻吧，弹幕一出瞬间出戏··· 从此看剧直奔眼底

而且她的眼底还不是单纯的眼袋，是黑眼圈、眼袋、泪沟的综合性问题，有段时间这个问题甚至愈演愈烈。

这次写真图一出，没了眼底问题的她整体状态元气满满。

而且小编翻了一大圈照片，目测还不是P图，是真的解决了这个问题。

连路人抓拍眼底都变得饱满、光洁了。

如果正在看文的你们，恰好也是她这种天生的眼底易老（扁平），一定要早早做好眼部护理，不然衰老速度会比同龄人快N多。

而且，现在的女孩子十个有九个半是大眼睛（先天的就多，加上后天的就更多了），眼部就更容易老。

小编顺便来简单解释一下为啥~

看下面的图，在我们的眼睛四周有一圈叫做“眼轮匝肌”的肌肉。

局部放大图如下，我们的睁眼、闭眼、微笑、哭泣···任何眼部表情都与这个肌肉息息相关。

当我们的眼睛较大，眼裂较长，做任何动作的时候，肌肉的动作幅度就会相对要大。

于是牵动周边的皮肤也会动起来，反反复复的挤压、锻炼，造成的后果就是更容易产生眼周皱纹，长此以往，自然大眼比小眼更容易产生皱纹、松弛、下垂。

可是！不要以为只有天生眼部易老、或者大眼睛的人才需要做眼部护理哦！

随着年龄增大，每个人的眼底软组织流失、下滑、皮肤变薄，都会出现眼底饱满度变低、颜色变深、黑眼圈、眼袋···

换句话说，黑眼圈是眼部衰老的重要风向标。如果你发现最近黑眼圈加重，可能不仅是没休息好，更是衰老警告。

一旦沾染上它，无论是色素型、血管型、结构型还是单纯的衰老型，整张脸看起来疲惫感十足。

这时候，专门针对眼周初老、对抗黑眼圈、眼纹的眼膜就很有必要备上了。

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