隐藏太深 这些明星竟同时动了这个地方 快来看有你家爱豆吗

值得注意的是，男性不像女性那样追求幼幼脸、小V脸，更注重清晰、阳刚线条的塑造。像这样的案例是不是适得其反？可能有的人会喜欢？

（文 微信公众号：新氧）

这期来聊聊男性整形，我们会挑选几个热门的整形项目和大家期待的男性整形模板~马上会揭秘他们究竟同时动了哪里！

男性整形最受欢迎的项目

1。 隆鼻。鼻子在五官部位居中，是最容易发现其变化的。而且往往基础还不错、就只有鼻子有大bug的人，隆鼻手术对颜值的变化是最明显的。

2。 双眼皮。亚洲人有单眼皮、遮瞳过度、肿眼泡的问题的人很多，尤其是男生一旦面部轮廓不清晰，很容易影响颜值。即使男生中单眼皮开始流行，不少男生还是会选择做一个小扇形的双眼皮手术让眼睛更有神。

对，刚才提到的上面这位也做了。

不好意思，刚才变了个魔术。这才是正确术后效果打开方式。

古巨基也做过哦，很自然。

张家辉的双眼皮据说给他带来了一路飞升的事业运。

成龙大哥竟然也是后天加工的！

3。 丰眉弓。也是一项打造局部五官高差，形成立体轮廓的手术。适用在隆鼻套餐中。

虽然你们陈伟霆哥哥做了多项手术，但他从小的比例基础就很好的，不黑不吹呀兄弟们。捂住鼻子还是标准好看的小正太一枚。

很多人童年时期很好看，但成长过程中会出现一些长歪的迹象，加上还不会打扮，成年后就会变成一种蜜汁土又喜感的样子。

经过合适的一系列调整之后就好咯。阳刚，立体，有型，人气爆棚。

4。 面部线条重塑。男性的脸一般要求线条清晰才有可能好看，如果脸部肉肉过多，就不像女性有可爱漂亮的空间，所以男性在这点上还是很吃亏滴。面部线条重塑包括面部拉皮、面部抽脂、颈部上提等，可以恢复男性年轻的状态。

值得注意的是，男性不像女性那样追求幼幼脸、小V脸，更注重清晰、阳刚线条的塑造。像这样的案例是不是适得其反？可能有的人会喜欢？

Emmmmm……审美还是看个人。我只想说五官和骨骼结构条件撑不起来，脸越小好像越……奇特？下次我们专门来讲讲男士整形中面部轮廓的问题。

5。还有就是植发啦，这些项目排名不分先后。发际线只要几厘米的前移，对颜值就是一个巨大的改善。

看完热门项目，我们再来看看男性整形标准，准备好一波舔屏吧兄弟姐妹！

中国男星整形模版

眉眼代表：金城武。

眉弓突出，鼻梁高挺，形成完美的鼻额角。

眼周的高差也很到位。

知道他动了哪儿吗？

五官比例代表：古天乐。

用一个字来说就是——正。

正！

靓仔！

平平无奇古天乐。

侧面曲线：杨洋。

杨洋的眉骨长得特别好，这是带给他面部立体感的最重要的因素之一。鼻尖的高度、上唇的翘度、下巴的线条一气呵成，可能有的男生不吃杨洋的长相，但不可否认他的侧颜真的很杀。

用刘海遮住眉骨，更柔和的少年气质便溢出屏幕。

即使他少年气质浓厚，但尤其是对比的时候更能突出他本身的立体和轮廓，在面对镜头时会更胜一筹。

那为什么中国的男性整形模板是这几个男生呢？这跟中国人的审美偏好有关系。中国男星一般要求阳刚，英气。而眉骨高，眼睛大而有神的金城武正是代表了标准的浓眉大眼。

同样在香港电影的鼎盛时期，翩翩君子、清秀面庞又不失男人味的男星最受欢迎，天涯论坛比帅经常拿黑古跟白古比，我还是站白古一票。

后来“小鲜肉”的流行直到今天还是有大把市场。小鲜肉呢，是指年龄在14-25岁之间的性格纯良，感情经历单纯，并且长相俊俏的男人。他们大多像是从漫画里走出来的美少年。眉眼如画。

韩国男星整形模版

型男代表：苏志燮。

型男，除了看衣品和气质外，还有一个重要的小秘诀。

发现了吗？论表情装x竟然还那么帅我只服你。

即使身后阳光正好，表情依然要忧郁。

忧郁思密达。

雅痞代表：赵寅成。

又是一个行走的荷尔蒙。霸气时让人心动，难过时让人心碎。

慢慢的你会发现他斯文和痞帅混合的另一面。

来一个小鹿乱撞的wink~

花美男代表：李敏镐。

大长腿的李敏镐。

抛媚眼抛出三眼皮的李敏镐。

蜜糖少男（？）李敏镐。

共同的回忆李敏镐。

韩国人对高富帅型的偶像的喜爱是热烈且长情的，上面提到的这几位，平均身高185。

日本男星整形模版

心动代表：柏原崇。

美好，忧郁，颓丧的少年。

动图必须放这张。

盘正条顺：泷泽秀明。

他属于那种大眼大嘴的大帅哥。

小时候真是正太中的正太。小鹿眼和肉鼻头可爱到想掐掐~

桀骜男神：木村拓哉。

十几年不变的颜。

长发居然也驾驭了好久。小编觉得考验男生颜值的除了白衬衫和板寸头，还有这种中分长发。

啵儿~

日本人对美少年的追求，就如同他们喜欢樱花一样。“美少年”的人生就好像樱花，绚烂而生，绚烂而死。

柏原崇 电影《心骸边缘》剧照

所以既忧伤又明媚的特质的少年，很受日本人欢迎。

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