太虐了 两个儿子居然都没继承到他俩的颜值

说山口百惠现在早就不记得当年做艺人时候过往了，甚至是昔日签名也忘记了，很享受作为一个普通人的生活。
曾经红遍亚洲，现在即使已经隐退了38年，江湖仍有她的传说。
恩，今天这篇说的是山口百惠。
昨天刷到她的新闻，是她儿子上节目谈到母亲的近况。
说山口百惠现在早就不记得当年做艺人时候过往了，甚至是昔日签名也忘记了。
很享受作为一个普通人的生活。
论国民度，山口百惠应该算是日本女星里的一番吧。
在我们父辈们那一代几乎家喻户晓，现在很多年轻人即便没看过她的作品，可能也听说过她的名字。
一部《血疑》就足够吃一辈子了。
13出道！15岁爆红！想想真是发光般的演艺之路。
所以，事实证明，出名要趁早啊。
然后在事业巅峰期，21岁，就为家庭隐退了。
她隐退的这个年纪，可能很多明星才刚刚起步…
和三浦友和，也是日本国民级的偶像夫妻。
即便是现在，结婚30多年，还是很多人心目中的理想夫妻的典范
日本有个最憧憬夫妇的票选，他们俩多年来经常高票当选。
曾经连霸过6年票选冠军。
和三浦友和年轻时，就是金童玉女一样的化身。
两个人颜值都超高，配一脸！！！
比较残念的是，她和三浦友和两个儿子的颜值。
昨天刷新闻才知道他们两个人继承父母衣钵，相继加入演艺圈，然而和父母相比，实绩比不上，颜值也没继承到
这是大儿子↓
三浦佑太郎，摇滚乐队PeakySALT成员之一。
这是二儿子↓
三浦贵大，现在也一直在演戏。
同样国民度很高的木村夫妇，二女儿木村光希我觉得可能和父母相比还是差了一点。
但是，还是很好看啊！出道当明星完全ok！
残念啊残念！
山口百惠和三浦友和的两个儿子，长相都完美避开父母的优点可还行！！！
太浪费爹妈的好基因了吧
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