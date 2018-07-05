太虐了 两个儿子居然都没继承到他俩的颜值

说山口百惠现在早就不记得当年做艺人时候过往了，甚至是昔日签名也忘记了，很享受作为一个普通人的生活。

曾经红遍亚洲，现在即使已经隐退了38年，江湖仍有她的传说。

恩，今天这篇说的是山口百惠。

昨天刷到她的新闻，是她儿子上节目谈到母亲的近况。

说山口百惠现在早就不记得当年做艺人时候过往了，甚至是昔日签名也忘记了。

很享受作为一个普通人的生活。

论国民度，山口百惠应该算是日本女星里的一番吧。

在我们父辈们那一代几乎家喻户晓，现在很多年轻人即便没看过她的作品，可能也听说过她的名字。

一部《血疑》就足够吃一辈子了。

13出道！15岁爆红！想想真是发光般的演艺之路。

所以，事实证明，出名要趁早啊。

然后在事业巅峰期，21岁，就为家庭隐退了。

她隐退的这个年纪，可能很多明星才刚刚起步…

和三浦友和，也是日本国民级的偶像夫妻。

即便是现在，结婚30多年，还是很多人心目中的理想夫妻的典范

日本有个最憧憬夫妇的票选，他们俩多年来经常高票当选。

曾经连霸过6年票选冠军。

和三浦友和年轻时，就是金童玉女一样的化身。

两个人颜值都超高，配一脸！！！

比较残念的是，她和三浦友和两个儿子的颜值。

昨天刷新闻才知道他们两个人继承父母衣钵，相继加入演艺圈，然而和父母相比，实绩比不上，颜值也没继承到

这是大儿子↓

三浦佑太郎，摇滚乐队PeakySALT成员之一。

这是二儿子↓

三浦贵大，现在也一直在演戏。

同样国民度很高的木村夫妇，二女儿木村光希我觉得可能和父母相比还是差了一点。

但是，还是很好看啊！出道当明星完全ok！

残念啊残念！

山口百惠和三浦友和的两个儿子，长相都完美避开父母的优点可还行！！！

太浪费爹妈的好基因了吧

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