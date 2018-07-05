孙俪、赵丽颖都没捧红的男演员 竟然炒男男cp火了

朱一龙的表演功底确实不一般，他是北电06级毕业的学生和翟天临、彭冠英、茅子俊是同班同学。

（文 微信公众号：更美）

最近朱一龙实在火得不行，微博上、自媒体里全都是镇魂女孩们的“心头巍”，小编也来pick下朱一龙~

昨天，白宇和朱一龙出发去长沙录制节目，感受一下现场的人气可以说是相当热闹了。

小编不敢小看镇魂女孩的实力，白宇被粉丝团团围住。

朱一龙出现时，机场更是被围得水泄不通，这阵仗有点流量大咖赶脚~

两人应该是去录制快本，都说快乐大本营是鉴定艺人是否真正走红的综艺，看样子朱一龙是真火了。

恭喜镇魂女孩们，首提快本！

当然，朱一龙的走红绝不是意外，早在16年某瓣上就有“怎样可以睡到。。。”的帖子。

他和杨蓉主演《情定三生》时就收获了大票迷妹，大多被他身上冷清公子和霸道隐忍的特殊气质所吸引。

在《镇魂》中的表现依旧保持的高水准，豆瓣评分也不错。

因为是根据原剧改编，所以当初开拍时原著党们的质疑声很大，有网友放话“那个演员能演出沈巍半分深情我叫他爸爸”。

然鹅剧版镇魂一出，立马叫爸爸

朱一龙的反应也是很皮了，这也是观众对演员的肯定吧。

原著是晋江大神Priest所作的都市玄幻小说，属于耽美题材。在豆瓣评分8.0有41.6%的人给出五星好评。

不过，很多网剧都有因资金短缺导致制作不精良的弱点，导致与原著有所出入。在剧中经常会出现蜜汁绿光的五毛钱特效↓

挣脱不开的蜜汁水绳↓

让人看不懂在表达什么情感的演技↓

或者是惊艳全场的非主流酷炫紫色造型↓

瞪眼、咋舌将浮夸两个字写在脸上的配角，槽点还是蛮多的。

虽然这部剧有制作不够精良、配角演技不在线等问题，但朱一龙和白宇的小爱情兄弟情还是很有看点的。

两人第一次握手，赵云澜想抽手却被沈巍紧紧攥住，腐女们的小心心啊~

朱一龙深情又害怕的眼神被捕捉到的刚刚好；

偶尔的小动作甜到齁人，这种微妙的化学反应难道是爱情。。。

从微妙的动作、眼神中能看出朱一龙演技拿捏的刚刚好，多一分则溢，少一分则亏。

朱一龙的表演功底确实不一般，他是北电06级毕业的学生和翟天临、彭冠英、茅子俊是同班同学。

被镇魂女孩发现后，翟天临的微博被一大波攻陷。

还记得翟天临在演员诞生中的优秀表现，果然演技好的都玩到一起了。

朱一龙作为06级北电的毕业生，演技在线做人低调，出道不到10年积攒了不少优秀作品。比如，《芈月传》里的秦王嬴稷；

《新萧十一郎》里文武兼备的连城璧；

《新边城浪子》中的傅红雪；

《知否？知否？应是绿肥红瘦》中饰演男二，据说跟赵丽颖还有感情线呢。

小编看过朱一龙这么多过往作品后发现，他真的是自带书生气质，浓眉大眼、器宇轩昂有点撞脸古装美男乔振宇。

颜值在照妖镜下也没有崩，现代造型依旧帅气。

可以说是从小帅到大，乌黑的眼眸、高挺的鼻梁，头顶西瓜太郎的发型，确认过眼神是可爱本爱没错。（如图左侧）

因为剧中睫毛特长有种朦胧的眼线感，特意发了gif证明自己“真的没有画眼线呀~”

来一波电眼的暴击！

不过人红是非多，网络上开始流传朱一龙整容的新闻。

小编认为朱一龙整容的可能性不大，最明显的应该是下颌角的变化。时间会给面部带来轻微的变化，还有一部分是光照和角度的问题。

其次是颧骨，因为面部脂肪较少颧弓外扩比较严重，新剧中颧弓外扩得到改善跟面部胶原蛋白饱满，和滤镜、角度有一定关系。

眉眼几乎没有变化↓

朱一龙终于靠《镇魂》一炮而红 ，他的所属公司却让朱一龙工作室成员全部解散。

粉丝们纷纷表示不满，认为是想拴住朱一龙来蹭热度的。

还有粉丝甚至直言道“请问这种破公司能拿出什么东西来？”

朱一龙没有借此炒作而是安慰自己，“不离不弃为了理想。

据了解除了《知否？知否？应是绿肥红瘦》，是公司给朱一龙唯一好资源，芈月传都是朱一龙自己去争取。

而公司的劳动合同竟然一下就签署了35年，这跟卖身契有什么区别？心疼朱老师100遍~

在步步为营的娱乐圈，像朱一龙这样踏踏实实演戏的艺人已经不多，面多众多流量小生的冲击能坚守住初心实属不易。

希望朱老师的演绎道路不会继续受捆绑，保持初心带给我们更多优秀的作品。

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