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不是吧 杨紫竟然被比下去了？

不是吧 杨紫竟然被比下去了？
2018年07月11日 09:17 新浪医美
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杨紫在《天乩之白蛇传说》里有大量的哭戏，很惊喜的是她每一次落泪给人的感觉都不一样啊！

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　　本文来自微信公众号“新浪娱乐”

　　暑期档电视剧的竞争还是蛮激烈的，有几部已是未播先火的状态。

　　比如杨紫和任嘉伦主演的《天乩之白蛇传说》。

　　之前在微博上看到过官方放出的物料，虽然只是几处剧中场景，但看上去很赏心悦目。

　　像我等注重电视剧视觉观感的追剧狗，还是很吃这一套的。至少从场景设置这一点来说可以打高分。

　　其次就是主角了。

　　目前《天乩之白蛇传说》放出了60集预告片，继而在各大论坛出现了很多关于这部剧的帖子。

　　不少网友都觉得，杨紫的演技还是能打的，业务水平是真的可以。

　　上面这个帖子主要是针对杨紫在剧中的哭戏，为了方面大家阅读，我在看过预告片后做了一个总结。

　　一句话：杨紫真是会哭啊。

　　杨紫在《天乩之白蛇传说》里有大量的哭戏，很惊喜的是她每一次落泪给人的感觉都不一样啊！

　　有的时候，噙着泪可以是委屈心碎。

　　有的时候是相思之苦，眼中含泪。一低头，眼泪就“啪嗒”一下落下来。

　　虽然只是截图，却能感受到杨紫这次的确成长不少。表情有感染力，眼泪也很听话，总会在合适的时间点掉泪。

　　哭戏说难也难，说简单也简单。看得就是演员的把控力和表现力。

　　杨紫这次来了一回“教科书式的哭泣”，挺值得一看的。

　　和相爱的人离别时，眼泪是漫不经心又不受控制落下来的。

　　被人误解委屈的时候，落寞的神情还挂着泪珠，很让人心疼了。

　　总结一下，就是哭得动人，也哭得好看。

　　其实一个演员有没有真情实感地投入到一个角色里，一眼就能看出来。

　　像杨紫这样哭到眼睛充血，她那种伤心是可以透过屏幕传递的。

　　然而在我看《天乩之白蛇传说》预告片时，莫名觉得除了杨紫的哭戏，她那种爱慕男主的状态也很好看是怎么回事！

　　她一抬眼就能感受到爱的电波啊我的天。

　　望向男主的时候，有一点点花痴，还有一点点欣赏。

　　打心底觉得杨紫演这种又甜又痴情的角色真的适合。

　　大概因为不是很夸张、做作的表演，不管是白眼还是嘟嘴，都还蛮自然的！

　　那种女孩子在爱情里的小傲娇和小羞涩，演得很到位啊。

　　而且我相信杨紫在《天乩之白蛇传说》播出之后，也会大规模圈粉吧。

　　剧中人设很讨喜啊。

　　对喜欢的人是各种付出。

　　在爱情里面知足常乐，和男主来到桃花林都能开心的不得了。

　　只要能让爱的人过上他想要的生活，自己付出多大的代价都无所谓。

　　而当杨紫遇到任嘉伦这个苏到让人少女心泛滥的男主，这部剧就更好看了。

　　也不知道为什么，任嘉伦一演男主，就很想让人当他的女朋友。

　　眼神又撩又苏，网友评价是“直接die了”……

　　所以呢，已知女主杨紫演技在线，男主任嘉伦又让人大写的“想嫁”。

　　再加上甜甜甜的台词↓

　　估计不久之后，大家将会沉迷于这对新晋CP↓

　　当然，除了以上我提到的这些，这部剧还出现了一个“黑马”，堪称可以和女主杨紫一决高下！

　　对，就是那条每天看上去悠闲自在、呆萌无比的小白蛇↓

　　不得不说这只小白蛇实在是太抢镜了好吗！

　　天天无忧无虑、摇头晃脑的真的很可！爱！

　　不管是打哈欠↓

　　还是眨眼睛↓

　　哪怕是日常吐个信子，都很想让人把它揣在怀里！

　　在《天乩之白蛇传说》上线之前，这小家伙已经逆袭成网红了好吗？！其热度差一点就能和杨紫齐肩！

　　特别是在它的“吃货属性”之下，我们贪吃蛇已经有了大批粉丝，并且为它做了超多专属表情包

　　就连现在大热的“我想……不，你不想”式的表情包，小白蛇也有噢！

　　可见我们贪吃蛇的走红程度！成为表情包届的扛把子指日可待

　　最关键的一点，是剧中的小白蛇和杨紫的相似度真的很高……

　　网友看着看着都乐了：讲道理，有点像杨紫

　　目前官方出了一组杨紫和小白蛇的对比图，神同步真的戳到人萌点了欸！

　　尤其是在吃东西的时候，两者可谓是具备了吃货的特性，就……感觉除了男女主，小白蛇也很让人期待。

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