孟美岐抽烟，101素颜照集体丑出天际，火箭少女团凉透了？

凭借业务能力出道的孟美岐，怎么也没想到自己可能会被曾经的黑历史给毁了吧，另一个把一手好牌打得稀巴烂的就是紫宁。

（文 微信公众号：新氧）

原文章标题：孟美岐抽烟，101素颜照集体丑出天际，经纪人拿矿泉水瓶怒砸粉丝，火箭少女团凉透了！

来来来，宝贝儿们，你们都睡了吗？

小编就知道你们不睡都等着小编呢~

既然这样，那我们也不能辜负了这良辰美景。小编决定我们一起来做套题，好不好呀~不接受你们说不好，开始！

NO.1：请问下图的这位女艺人是谁？

NO.2：请问下图的这位女艺人是谁？

NO.3：请问下图的这位女艺人是谁？

NO.4：请问下图的这位女艺人是谁？

NO.5：请问下图的这位女艺人是谁？

NO.6：请问下图的这位女艺人是谁？

NO.7：请问下图的这位女艺人是谁？

NO.8：请问下图的这位女艺人是谁？

一共8道题，小仙女们答对了几道？第一遍的时候，小编惭愧的只认出了胖虎。

仔细一看，小姐姐们还不是纯素颜，都画了眉毛，带了美瞳，几天不见怎么就恐怖成了这个样子。

OK，缓过来的小仙女我们来道加试题，请问下面这位女艺人是谁？

什么？看不清？那来张正面照，再猜不出来就过分了。

几天没有持续跟进，火箭少女团的plmm就发生了好几桩大事。

最大的应该就属“3个月成团，半个月解散”了吧，第一波就是原定7.11日的成团发布会延迟。

邀请函都已经发出去了，说不开就不开了？！

以为只是延后而已，结果却被卖票黄牛告知不是延后是取消，火箭少女已经散了？！

然后就有知情人士透露，不解散有可能减员。

紧接着传出孟美岐、吴宣仪的经纪合约产生纠纷，开始是两人两团并行。

后来被腾讯打脸，说与火箭少女签的是全约。

再后来，直接闹翻，回归宇宙少女了？！

更有人说她俩压根就没签合同。

官方在这个时候晒出了火箭少女欢乐谷的合照，但是却只剩5个人了？

还没等缓口气呢，腾讯又发博预告火箭少女的团综《火箭少女101研究所》将在12日中午12时上线。

将信将疑的小编中午连饭都不吃了，就等着看是不是真的有团综，你别说，还真有。

剧情反转的太快，小编已经跟不上了。所以哪位课代表能来给补补课，她们到底解散没有？

但不管解没解散，别看只成团两个星期，负面新闻是一个没落下。

首当其冲的就是粉丝们的4000万集资款被卷跑了！这事都上了新浪财经的新闻，甚至传出某位选手的粉头捐款跑路喜提海景房。

这边粉头惹的祸还没查清，那边经纪人又在学校打人了？！

据悉，火箭少女在传媒大学拍摄室外写真占用学校操场，因工作人员事先没有与学校协商好清场，所以拍摄时操场上有学生想要围观拍照。

工作人员在阻拦的时候与学生发生口角。

上图这位白衣工作人员拿矿泉水瓶砸了一位，在低头刷微信并没有拍照的女生，引发双方口角。

该名同学直接发微博，得到了该校师生的一致支持。

评论里该校的学生表示，公司并没有事先找保卫处申请操场。

眼看闹大了，觉得自己理亏的公司在微博上找该名同学私了 。

经纪人打粉丝这事。。。可能只有用下面的表情包才能解释该经纪人的行为吧。

外部不省心还不够，内部成员自己还作妖。

上次孟美岐的13岁就在拉拉吧公开求419的风波还没过去。

紧接着又被爆出来16岁抽烟。

动作很娴熟的样子。

有粉丝不满到抽个烟怎么了？那么多女明星抽烟你们怎么不去diss。

路人回她：一、16岁与18岁抽烟是有区别的；二、此时她已经出道，是许多未成年的偶像了。

凭借业务能力出道的孟美岐，怎么也没想到自己可能会被曾经的黑历史给毁了吧。

另一个把一手好牌打得稀巴烂的就是紫宁。

一位音乐博主暗讽团内某成员业务能力差、唱跳具烂、畏首畏尾会拖整个团队后腿。明眼人都知道该博主说的是杨超越，然后紫宁竟然转发了这条微博。

杨超越却比紫宁先一步回复。

有网友称杨超越善良，有网友称杨超越情商高，有网友说杨超越是在这个时候踩一脚，手段高明。于是两家粉丝就打起来了，更多的还是评论刚成团不久就开始宫心计了吗？

这事刚过去没多久，紫宁疑似忘记切换小号，转发多条自己的微博，疑似在炒热度。

等到下午的时候又发博称是被人抢了手机。

可是如果是被抢了手机，那么你是怎么发的这条微博呢？这不重要，重要的是傅菁选择出来背这个锅。

但紫宁的粉丝不干了，楞骂背锅的傅菁是戏精，逼傅菁道歉。

于是两家粉丝又打起来了。。。

之后还有赖美云因压力过大进医院看心理科。

不久，李紫婷也被爆进医院就诊。

而小彩虹徐梦洁在经历纹身风波后，万万没想到靠着自己不愿意回去的炸串店火了起来。

徐梦洁在节目中提起过自己家的店，也说了她家店与其他烧烤店做法的不同与用心。

于是，就有一帮行动派吃货粉丝组团去她家吃烧烤了。

人气火爆程度大家可以自己看，简直是人满为患啊~

甚至还放出了试吃照片。

好了，接下来非战斗人员可以点赞撤离了，小编要开始深夜放毒报复社会了。

小彩虹在节目中多次提到的鸡爪。

藕饼。

香肠。

貌似是丸子，不管是什么，总之看起来很好吃。

最后来几张大合照。

不说了，小编起床去泡泡面了。

更多精彩内容敬请关注@新浪医美（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。