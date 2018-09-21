相比恋情 更关注她的保养经

张钧甯这段时间的绯闻有点多唉！不过相比她的恋情，我更关注的是——她的保养经。

张钧甯这段时间的绯闻有点多唉！

不久之前，才刚刚传她和张翰因戏生情。

传的有鼻子有眼的。

还有号称是她闺蜜的人出来爆料。

结果，是被闺蜜坑了？？？

张翰的经纪人转了张翰的微博，间接否认了。

张钧甯那边也迅速澄清了，说是假的。

这才没多久，今天，她又被踢爆抓包男友偷吃？？？

这位所谓的男友林哲乐，去年6月，曾经和张钧甯在上海被拍到过一起逛街买水果。

因为当时拍到张钧甯疑似楼了这位男士的腰。

由此，外界纷纷传言两人已经开始交往并且同居。

男方林哲乐是台湾前考试院长关中的前女婿，11年老婆关云娣在上海住处坠楼身亡，当时盛传关云娣坠楼前曾和林哲乐通话，两人吵得不可开交。

对此，他的岳父相当不谅解，痛骂他是“杀人凶手”，害女儿走上绝路。

不过当时张钧甯就否认过，说他们就是普通朋友关系。

今天这则新闻出来，她也出来否认了。

说是大家总帮她凑对，特别不好意思连累朋友

看了粉丝的辟谣，说张钧甯八月刚在妈妈的新书发布会上亲口说的自己是单身！

所以，是被按头配男友了？？？

之前她和张翰传绯闻的时候，我们扒过她的绯闻史，这些年绯闻对象是不少，但实际恋情一直挺低调的，真正承认过的，就是之前宣布分手的CEO男友黄凯伟。

两个人在16年底，就已经分手了。

最近绯闻这么多，大概是人红是非多？？？

不过讲道理啊，相比她的恋情，我更关注的是——她的保养经。

之前《如懿传》都说她脸小。

周迅的脸就够小了吧，她看着比周迅还小脸。

小到脸能埋到碗里去。

其实她在剧里状态也非常好吧。

真的完全看不出都已经36岁了。

私底下也是。

皮肤紧致的同时，脸也很自然。

素颜非常能打了。

感觉她就属于那种年龄越大越好看的吧。

我以前就不能get到她的古装，早年看过她和刘诗诗合作的《天涯织女》

那会觉得她在剧里真的太寡淡了。

但这几年她的好几部古装，都蛮惊艳的。

经过岁月的沉淀，气质愈发好！

现在状态会这么好，保养上真是没得讲啊

众所周知的，她是运动狂魔。

尤其是热爱跑步。早年的微博，三句话离不开跑步。

身边的闺蜜也是超爱运动，她的好友陈意涵也是著名的运动达人。

陈意涵现在怀孕了，都不忘运动呢，两个人约着一起去跑步。

张钧甯前段时间在微博上提问，是孕妇能做什么运动

看她采访曾经说过，几乎是每天都要运动。

出门旅游要跑步。

跑步实现不了，要快走。

呆在剧组里拍戏的话，运动也没落下。

没法去户外的话，就会去健身房跑。

不然就是在房间里打坐，做气功之类。

身边的朋友也被她带着一起做气功，薛凯琪就是例子。

她说过自己的行李箱，一半都是跟运动有关的装备。

那么另一半呢？

看过她的一个开箱视频，除了运动装备就是养生的小工具了。

带两个网球当按摩球。

中医方面的药材她也会带。

活脱脱的运动养生达人啊！！！

饮食也会特别注意，不是靠节食，但会吃的很健康。

青菜白芍，藜麦代替米饭。

可以看一下她给薛凯琪做的自制早餐。

平时在家还会自己调配精力汤。

羡慕她状态好的旁友可以来学习一下了，非常自律非常会养生了。

更多精彩内容敬请关注@新浪医美（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。