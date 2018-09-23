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传了这么多年绯闻 真的只是兄妹

传了这么多年绯闻 真的只是兄妹
2018年09月23日 08:34 新浪娱乐
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他们的绯闻传了n年，最后嫁了别人。难道真的只是兄妹吗？

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　　本文来自微信公众号“新浪娱乐”

　　前华姐冠军朱璇，大家知道吗？

　　08年参选中华小姐出道，当年代表香港参选的是被嘲猪扒港姐的张嘉儿，朱璇轻易拿了冠军。

　　她选美结束后第二年，参演了杨凡执导的电影《泪王子》，她是女主之一。

　　当年凭这部电影朱璇提名过金像奖最佳新演员奖。

　　后来也顺理成章签了TVB拍戏。

　　不过因为她粤语硬伤，这些年一直学不好（北京人），所以在TVB并不受捧。

　　是拍了不少剧，《爱回家》、《女警爱作战》、《我们的天空》、《水发胭脂》、《天天天晴》、《东西宫略》，但总是演女三女四狐狸精之类的

　　《情越海岸线》里还演过人妖

　　她选美的时候发型拖累，其实颜值在TVB同期小花挺打眼的。

　　有没有觉得她和李佳芯还蛮像的？

　　不同的是李佳芯在TVB熬出头了，她15年就离巢转战内地发展。

　　当然，朱璇这些年更为大家所熟知的，是曾经的国民老公汤珈铖多年的绯闻女友。

　　香港的豪门公子哥里，汤珈铖是人气最高的。

　　妈妈是影后，爸爸是富豪，自己得过忧郁症，智商高长得帅，言情小说里的霸道总裁本人。

　　这位初代国民老公，当年可是货真价实的九亿少女的梦，拥有众多少奶奶粉。

　　然而本人很低调，感情生活更是神秘。

　　汤珈铖早年和周迅、张雨绮等女明星都传过绯闻，但唯一被拍到过的就是和朱璇。

　　而且绯闻是一传传了好几年。

　　没想到今天看到新闻，说朱璇已经在欧洲秘婚了。

　　不过老公不是汤珈铖，而是内地富二代。

　　本人也在微博晒了婚照证实已经结婚了。

　　在此之前，她和汤珈铖的绯闻，传了好多年，也被拍过到挺多次。

　　11年，一起去看五月天演唱会被拍到过。

　　15年被指结伴欣赏李云迪音乐会，也在元旦被拍到看电影有说有笑。

　　绯闻传了好多年，可对外界一直说只是单纯的兄妹关系

　　汤珈铖之前被妈妈徐枫抱怨过性格太宅找不到女朋友，他哥哥汤子嘉就钟意出去交朋友，汤珈铖却一天到晚在家对着电脑。

　　有说法是朱璇拍《泪王子》时，经导演杨凡介绍认识了汤珈铖的妈妈徐枫，说徐枫很喜欢朱璇，收她当了干女儿，有意撮合她和汤珈铖。

　　然而绯闻传了n年，最后嫁了别人。

　　难道真的只是兄妹吗？

　　不过她嫁得也是很好了，没当成汤家少奶奶，最后还是嫁了富二代。

　　不知道年初和汤家大少汤子嘉公布恋情的温心，有没有可能当上汤家少奶奶？

　　汤大少头一回这么主动高调的承认恋情。

　　前段时间还盛传温心怀孕去美国生孩子了？？？

　　emmmmmmm不晓得真的假的

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