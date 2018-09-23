传了这么多年绯闻 真的只是兄妹

他们的绯闻传了n年，最后嫁了别人。难道真的只是兄妹吗？

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前华姐冠军朱璇，大家知道吗？

08年参选中华小姐出道，当年代表香港参选的是被嘲猪扒港姐的张嘉儿，朱璇轻易拿了冠军。

她选美结束后第二年，参演了杨凡执导的电影《泪王子》，她是女主之一。

当年凭这部电影朱璇提名过金像奖最佳新演员奖。

后来也顺理成章签了TVB拍戏。

不过因为她粤语硬伤，这些年一直学不好（北京人），所以在TVB并不受捧。

是拍了不少剧，《爱回家》、《女警爱作战》、《我们的天空》、《水发胭脂》、《天天天晴》、《东西宫略》，但总是演女三女四狐狸精之类的

《情越海岸线》里还演过人妖

她选美的时候发型拖累，其实颜值在TVB同期小花挺打眼的。

有没有觉得她和李佳芯还蛮像的？

不同的是李佳芯在TVB熬出头了，她15年就离巢转战内地发展。

当然，朱璇这些年更为大家所熟知的，是曾经的国民老公汤珈铖多年的绯闻女友。

香港的豪门公子哥里，汤珈铖是人气最高的。

妈妈是影后，爸爸是富豪，自己得过忧郁症，智商高长得帅，言情小说里的霸道总裁本人。

这位初代国民老公，当年可是货真价实的九亿少女的梦，拥有众多少奶奶粉。

然而本人很低调，感情生活更是神秘。

汤珈铖早年和周迅、张雨绮等女明星都传过绯闻，但唯一被拍到过的就是和朱璇。

而且绯闻是一传传了好几年。

没想到今天看到新闻，说朱璇已经在欧洲秘婚了。

不过老公不是汤珈铖，而是内地富二代。

本人也在微博晒了婚照证实已经结婚了。

在此之前，她和汤珈铖的绯闻，传了好多年，也被拍过到挺多次。

11年，一起去看五月天演唱会被拍到过。

15年被指结伴欣赏李云迪音乐会，也在元旦被拍到看电影有说有笑。

绯闻传了好多年，可对外界一直说只是单纯的兄妹关系

汤珈铖之前被妈妈徐枫抱怨过性格太宅找不到女朋友，他哥哥汤子嘉就钟意出去交朋友，汤珈铖却一天到晚在家对着电脑。

有说法是朱璇拍《泪王子》时，经导演杨凡介绍认识了汤珈铖的妈妈徐枫，说徐枫很喜欢朱璇，收她当了干女儿，有意撮合她和汤珈铖。

然而绯闻传了n年，最后嫁了别人。

难道真的只是兄妹吗？

不过她嫁得也是很好了，没当成汤家少奶奶，最后还是嫁了富二代。

不知道年初和汤家大少汤子嘉公布恋情的温心，有没有可能当上汤家少奶奶？

汤大少头一回这么主动高调的承认恋情。

前段时间还盛传温心怀孕去美国生孩子了？？？

emmmmmmm不晓得真的假的

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