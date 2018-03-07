双眼皮修复术，是对双眼皮手术中失败案例的再修复手术，是一项要求技术的手术。因为做过一次双眼皮，其内部的肌肉、脂肪等组织补破坏了一次，一旦组织遭到破坏就无可替代。

（文 微信公众号：中华整形大典）

文章原标题：双眼皮修复的最佳时间是？（中华整形大典科普总第1539篇）

导语：双眼皮修复术，是对双眼皮手术中失败案例的再修复手术，是一项要求技术的手术。因为做过一次双眼皮，其内部的肌肉、脂肪等组织补破坏了一次，一旦组织遭到破坏就无可替代。

双眼皮失败在这里就不去向求美者追问原因了，但双眼皮修复手术是失败的双眼皮重现美丽的唯一途径。

双眼皮修复术是讲究左右对称，做得自然，是另美感重现的手术。所以要到经验丰富的专业医生、专业的机构，接受施术。读者宝宝一定要引起重视哦。

双眼皮修复的建议最佳时期是？

双眼皮

早期修复：7天左右

但是早期修复建议适合出现了严重形态或功能性问题的双眼皮。比如闭不上眼、睁不开眼、明显不对称、严重变形等问题。这种严重影响到生活，而且可能导致相关的并发症，比如干眼症、角膜炎等。

如果是刚做完手术，就自我觉得不满意想要修复的患者，医生们都不太建议早期修复。因为一般整形手术都需要经过几个月才能呈现最终的效果，而手术都是有创伤的，早期处于炎症水肿的阶段，难以判断最终成型效果。

稳定期修复：6个月左右

术后三个月内组织会自我修复，组织损伤后导致疤痕和增生，且组织脆性增强，手术本身就有创伤，创伤的修复过程往往会产生瘢痕的愈合过程。所有外科手术都不能除外，除了微创或者无痕的美容注射一般没有瘢痕产生之外。其他有切口的手术操作，术后短期瘢痕还处于增生期。在增生期进行做手术，会更加的刺激瘢痕的再次增生。这时候进行手术操作会有有以下特点：组织肿厚、质地偏硬、出血多、止血难、麻醉效果差。搞不好还可能“疤上摞疤”，刺激瘢痕进一步增生，更加影响美观。而且瘢痕的厚度和体积是会随着时间软化成熟而慢慢变窄变小的。所以即使手术当时效果不错，也不能保证疤痕软化后远期的形态。疤痕质地较硬，重睑线的宽窄这都是非常难以把控的问题，而且短期内的再次手术，双眼皮会更加水肿，效果只会一次不如一次。所以最好是度过增生期，以及瘢痕形态稳定之后开始修复。提醒大家一定要选择专业的医师！

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