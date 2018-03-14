双眼皮手术5个常见问题解析

虽然割双眼皮受到不少女孩的欢迎，但是还是有不少人由于对割双眼皮没有足够的了解，迟迟没有勇气，为此，小编特别为大家整理了割双眼皮几种常见问题。

（文 微信公众号：中华整形大典）

文章原标题：双眼皮手术丨5个常见问题解析（科普总第1544篇）

导语：虽然割双眼皮受到不少女孩的欢迎，但是还是有不少人由于对割双眼皮没有足够的了解，迟迟没有勇气，为此，小编特别为大家整理了割双眼皮几种常见问题：

问题

一、开双眼皮做宽些好还是窄些好？

要根据一个人的脸型、眉弓至睑缘的宽窄即上眼皮的宽窄、眼窝的深浅、上睑厚薄等因素来决定。面型宽大丰满，眉弓至睑缘的距离宽，眼窝较深，双眼皮可做宽些；相反，则应做得窄些。东方人上睑窄，眼窝平，眉弓低，上睑厚，双眼皮不宜做得太宽，宽与窄没有坏的定义，最好根据自身的情况与专家进行沟通，做出适合自己的漂亮双眼皮。

二、双眼皮手术后会落疤吗？

双眼皮有三种常见方法，埋线、三点术式，一般不会留瘢痕，还有一种方法是切开，闭眼睛的时候可能会造成痕迹，痕迹由医生的技术和病人的自身体质有关，有的人明显一点，有的人可能会很好，基本看不出来。所以选择一个靠谱的双眼皮专家很重要。

三、一单一双的眼睛能做成双眼皮吗？

肯定是可以的，做一只眼单眼皮好，还是两只眼睛同时做好？这就要根据具体情况来确定，如果天然双眼皮的这只眼睛的双眼皮甚为理想，无需对它进行改造，那就以它为准，将对侧的单眼皮改成与之对称的双眼皮。假如天然双眼皮外形并不理想，或者双得很浅，最好两侧同时手术，这样，可获得比较对称一致的双眼皮。具体不必过于纠结，因为有职业素养的医生、专家会根据你自身的因素去考虑如何施术，会变得更漂亮。

四、开双眼皮做坏了能不能修改？

开双眼皮做坏了的情况各种各样，有的好修，有的难改。双眼皮修复术可以修改。双眼皮手术失败，造成修复困难的另一个原因是多次手术不成功，手术次数越多矫正越困难。很多人都是第一次手术不理想，患者又去找同一术者再次手术，结果越弄越糟。

五、广告宣传10分钟做好双眼皮，这么短的时间能做好吗？

双眼皮手术是虽然看似是一项很简单的手术，其实技术含量很高，一般消毒、设计可能就需要十分钟，双眼皮手术讲究的不是快，是精细。所以读者宝宝们“不能只看广告，还要看疗效”

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