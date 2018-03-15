埋线双眼皮相比切开双眼皮损伤比较小？

埋线双眼皮和切开双眼皮是两种不同的术式，有各自的适应症。埋线双眼皮适合上睑组织比较薄，而且没有很多多余皮肤的患者。如果超出了适应范围，手术的损伤并不比切开双眼皮小。

（文：眼部美学专家马晓艳 微博）

1、埋线双眼皮相比切开双眼皮是不是损伤比较小啊？

埋线双眼皮和切开双眼皮是两种不同的术式，有各自的适应症。埋线双眼皮适合上睑组织比较薄，而且没有很多多余皮肤的患者。如果超出了适应范围，手术的损伤并不比切开双眼皮小。比如单纯上睑皮肤松弛的患者，对于切开双眼皮矫正起来比较容易。如果想通过埋线双眼皮改善上睑松弛，只能将缝线挂在提肌腱膜更高的位置上。也有些医生为患者埋置多条线。而这样只能会形成提肌腱膜高位粘连，有些患者甚至形成医源性上睑下垂。而切开双眼皮，如果是按照解剖层次，逐层对位缝合，损伤并不严重。

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2、我是肿泡眼，但不想做切开双眼皮，觉得恢复时间久，可以做埋线双眼皮吗？

我们通常所说的肿泡眼，实际上是超力型上睑。此型患者各层组织都比较厚重，即皮肤、眼轮匝肌、眼轮匝肌后脂肪、眶隔脂肪都比较厚。这种患者做埋线双眼皮，双眼皮很容易变浅和消失。不建议做埋线。

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3、左右两个眼睛的双眼皮不太对称，如果要做的话，是只做一边儿就可以吗？

通常建议双侧同时做，如果只做单侧，术后还是容易出现不对称的情况。

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4、我是双眼皮，但一直被别人笑话是“三角眼”，可以改善吗？

可以改善。双眼皮手术中，会针对三眼皮形成的原因，进行相应处理，重新固定重睑线。

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5、为什么之前是双眼皮，眼睛也挺大，做了加宽的双眼皮后，眼睛反而感觉变小了，而且有点儿睁眼困难？

双眼皮太宽，固定线与高位提肌腱膜形成粘连，使提肌传导力量衰减，所以睁眼时睑裂的垂直距离变小，睁眼费力。而且双眼皮太宽，从美学上，也会显的眼睛比较短。

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6、看过帖子说有的妹子是单眼皮，贴了几年双眼皮贴，就变成了永久的双眼皮，真的可以吗？

双眼皮贴只会加速上睑皮肤的松弛和老化。长期使用双眼皮胶的患者，上睑皮肤变薄、变硬，弹性变差。现在有很多很不足20岁的女孩已经出现了上睑皮肤松弛，大部分都是因为长期使用双眼皮贴的结果。

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