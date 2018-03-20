为什么双眼皮术后会出现不对称？如何避免呢？

虽然双眼皮手术看起来很简单的整形手术，但是需要医生对美宝贝的眼部情况进行专门设计，非常考验医生的“功力”。即使具备了足够的双眼皮手术条件，仍会有一定的风险，比如双眼皮不对称。

（文： 整形修复医生郑永生 微博）

虽然双眼皮手术看起来很简单的整形手术，但是需要医生对美宝贝的眼部情况进行专门设计，非常考验医生的“功力”。即使具备了足够的双眼皮手术条件，仍会有一定的风险，比如双眼皮不对称。双眼皮术后出现不对称包括很多方面原因。

双眼皮

▲图片来源于网络

导致双眼皮不对称的原因是什么？

案例

1、术前设计时双眼皮宽度不一致；

2、求美者本身两眼大小不一致，形状不一致；

3、肿胀麻醉后切开分离的不对称；

4、传统的手术方法创伤比较大，组织粘连造成的不对称；

5、有一只眼睛是眼睑下垂型；

6、去除过多的肌肉组织及软组织，形成术后高低的不对称；

7、缝合时皮肤及肌肉固定于睑板前组织的高低不一，造成术后的不对称，这是技术及经验的问题；

8、和消肿的快慢有关，如果较长时间水肿不消退，可能会出现淋巴水肿，这样就很不容易再完全消退了，就算设计的两侧双眼皮线是一致的，也会宽窄不一的。

大小不一

▲图片来源于网络

什么时候可以做修复手术？

刚做完手术，患者大概有50%的几率左右眼看起来不对称，这9成以上的原因都是左右两侧肿胀差异造成的。因此，手术后早期出现的双眼皮不对称，不用过多担心，一般在1-2个月会消退自然的。当然，如果手术后两侧眼睛的不对称长期不退，一般超过6个月的话，可能就需要再手术修复了。手术是唯一修复手段。两眼不对称矫正对医生的要求是很高的，不但要重新设计出两眼的双眼皮宽度，而且要注重原切口。

对比

如何解决重睑线不对称的问题？

1、设计要对称，包括高度、弧度、流畅度、距内外眼角的距离等等；

2、两边暴露手术区域一致，肿胀麻醉量一致；

3、需要注意的一个问题是组织的粘连，首次手术已经对组织造成很大损害，所以二次手术一定要保证手术解剖层次的清晰，只有彻底得分离粘连的组织，才能避免二次粘连；

4、在做双眼皮手术的缝合时候，弧线一定要流畅自然，睑板前腱膜固定牢靠，上一次的手术眶隔脂肪去除过多时可释放内侧脂肪，或游离移植下睑眶隔脂肪，或者分次注射自体脂肪。

5、眼整形提倡尽量不去破坏组织的自身结构，尽量保持组织的完整性，可以祛除适量的脂肪组织及多余的皮肤，以确保皮肤的饱满度及弹性；6解剖组织结构清晰完整，很少出现固定位置不一的问题。

眼整形

注意事项

1、冷敷、热敷、各种敷

术后的72小时内进行冷敷，可以有效防止术后水肿

拆线后开始热敷，可以让伤口快速平复。

2、勤做睁眼运动

就算不舒服也要努力把眼睛向上抬，这样可以让双眼皮定型，恢复得也更快。

3、忌口辛辣、刺激的食物

术后千万不要吃刺激辛辣的食物，否则……否则后果参照金鱼眼吧。

4、避免手触摸

手术后要多注意眼部的休息，避免用手去触摸，以免造成伤口的感染。

眼睛无疑是人的五官当中最重要的部位之一，如果割双眼皮手术失败了要尽早进行修复手术。当然最好的预防措施就是在决定进行双眼皮手术前就选择好正规医院，将手术失败的风险降至最低。

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