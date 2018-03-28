双眼皮手术 大家最关心的10个问题

沟通是手术成功的前提，好的医生能在咨询过程和求美者达成共识，能够根据具体情况设计一个合理的手术方案。那么，对于双眼皮手术，哪些问题是求美者最关心的呢？

（文： 整形修复医生郑永生 微博）

沟通是手术成功的前提，好的医生能在咨询过程和求美者达成共识，能够根据具体情况设计一个合理的手术方案。那么，对于双眼皮手术，哪些问题是求美者最关心的呢？

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一、每个人都适合做双眼皮手术吗？

一般来说凡是身体健康、精神正常、主动要求手术而又无禁忌证的单睑者，都可以做双眼皮手术。但是有以下几种情况是不适合做的：

1、患眼疾者：有先天弱视、慢性结膜炎、红眼病、急性感染等眼科疾患者；

2、面神经异常者：面神经瘫痪且不能闭眼者；

3、眼球突出者：因各种原因而造成眼球突出者，慎做手术，尤其不能做宽；

4、要求不合实际者或者医生感觉达不到求美者的要求，术后很容易不满意者；

5、家人反对者，不要轻易做手术，最好等家人同意了再做。

二、现在做双眼皮手术最先进的方法是什么？

目前一些医院宣传的厉害，一个双眼皮手术能说出很多怪名，比如“韩式微创”、“高分子线”、“三点定位”，其实都在宣传一个思想：创伤小、恢复快。要知道双眼皮手术本来就不是大手术，恢复期都在一周左右，做法都是一样的，没有什么高科技，别被广告欺骗了。根据每个人的情况设计手术，做适合你的双眼皮就是最好的手术方式。

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三、双眼皮手术常用什么方法？

目前双眼皮手术最常用的是两种方法：埋线和切开，一定要知道哪种方法适合你，才能保证手术效果。

埋线法：只适合于年轻人，皮肤弹性一定要好，眼皮一定要薄，眼裂一定要长。“三个一定”就是强调埋线法对眼睛的要求很高，这也是保证效果最关键的地方。很多人做了几次埋线效果都不好，就是因为根本不适合埋线。

切开法：适合于所有适合做双眼皮的人、所有脂肪多的人、所有皮肤松的人，“三个所有”，用以和埋线法相区分。而且修复的手术都只能做切开，包括切开修复、埋线修复以及修复多次还要修复者。

四、我适合做韩式微创双眼皮吗？

首先“韩式”的说法是不科学的，从专业技术角度来说并没有什么“韩式”、“中式”之分，因为科学是没有国界的。近两年很多医院打着微创损伤小、恢复快的口号宣传，这是商业行为。希望大家能在选择手术时透过外表看本质，别受广告词的影响上当受骗。

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五、双眼皮的外形设计哪种好？

双眼皮从外形来说可以简单地分成：扇型（越向外眦双眼皮越宽，适合眼型上翘、媚眼和外眼角要求高点的人）、平行型（双眼皮线与睑缘线基本平行，比较大气，男孩子比较适合）、新月型（双眼皮中央最宽，笑眼）。这种分类只是一种大体的形态，宽窄还需要结合每个人的具体情况。比如说扇形的，可以做成内双，也可以做成大大方方的宽，不能说哪种更好看，只能说哪种更适合，有时与本人的要求也有很大关系。

六、双眼皮手术最害怕遇到什么问题？

首先是外形太宽、太假，双眼皮过宽后易损伤提上睑肌造成创伤性上睑下垂，结果是眼皮宽反而睁不大，睁眼费力。其次是双眼皮线做的太长，超过了正常位置就会向下垂，显得人老。这两种情况对于以后的修复都有一定的难度。

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七、双眼皮手术做坏了还能修复好吗？

失败的双眼皮修复很复杂，每个人的情况都不同，需要医生有丰富的临床经验，大部分都是可以改好的。修复手术应该慎重选择医生，每修复一次给医生留下的空间就小很多，甚至以后不可能再修了。需要提醒大家的是：修复手术不能心急，至少应该在手术半年以后，等瘢痕软化了才考虑行修复手术。否则会刺激瘢痕加剧增生，急于求成也是事与愿违。

八、双眼皮手术几天拆线最合适？

有些机构为了做宣传说他们的技术高3天就可以拆线。其实3天时肿胀期刚过，切口初步愈合，很容易造成切口裂开和切口疤痕明显，最佳的拆线时间是5到7天。

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九、双眼皮术后需要忌口吗？

一般要求术后不能吸烟饮酒，不能吃辣椒、牛羊肉、海鲜等，鸡肉和猪肉都可以吃，大多数医生都会要求忌口一周。建议大家三个月内都尽量不要吃辣椒，以免刺激切口疤痕的增生。

十、术后几天能洗脸、化妆呢？

手术后到拆线前，以及拆线后的两天，都不能正常洗脸，可以擦脸但不要让切口碰到水。手术后三周或者拆线后两周就可以化淡妆了，不会对切口产生不良的影响。

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总之，双眼皮手术是一个小手术，但绝不是一个简单的手术，用“失之毫厘、谬以千里”来形容一点也不为过，请慎重手术。

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