光纤溶脂让你从此摆脱双下巴

据说，双下巴大概天生就是女生的天敌。的确，有双下巴，让脸型不够精致，尤其是侧面，双层的下巴看上去有点胖胖的。可是双下巴真的和胖瘦没有关系，妹子快来解决自己的烦恼。

（文：皮肤管理专家吴凌燕 微博）

据说，双下巴大概天生就是女生的天敌。的确，有双下巴，让脸型不够精致，尤其是侧面，双层的下巴看上去有点胖胖的。可是双下巴真的和胖瘦没有关系，妹子快来解决自己的烦恼。

烦恼

先要面诊，很多时候会选择光纤溶脂祛除双下巴的治疗方案。运用脉冲激光放射出的高能量，通过细如发丝的光纤头把所需热能精确的传导到脂肪堆积的下颌部位，热能作用于肌底SMAS筋膜层，消融下颌部位松弛赘肉和多余脂肪。

双下巴

先在患者的面部标注溶脂部位，精确消除多余脂肪，面部消毒，保证治疗过程卫生安全，通过专业仪器，将热能准确作用于肌底SMAS筋膜层，消融下颌部位赘肉。

1、光纤溶脂属于微创治疗，术后会有轻微红肿，5-10天左右即可消退。

2、术后即刻见效，三个月效果最佳。

治疗是双下颌，但你以为光纤溶脂就这点能耐？

双下颌

进入皮下的微纤直径仅200微米，与头发丝相当，除了面部治疗，还能精准祛除颈部、眼周、及身体各部位的多余脂肪。

效果

如此广泛的适应症，伙伴们赶快行动起来吧，阳光明媚的夏天，让我们放心大胆的露出你的美！~

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