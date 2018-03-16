没有下巴 颜值会大打折扣

一个人的脸型好不好看，是圆脸还是长脸？决定权在哪呢？告诉你吧！是：下巴！下巴能突显脸形下部的轮廓，如果下巴形状不够理想，可能会使脸看起来较宽、较短，缺少线条感。

（文：八大处整形医生解芳 微博）

脸型

一个人的脸型好不好看，是圆脸还是长脸？决定权在哪呢？告诉你吧！是：下巴！

下巴能突显脸形下部的轮廓，如果下巴形状不够理想，可能会使脸看起来较宽、较短，缺少线条感。随着当今整形技术越来越先进，下巴整形也成为很多爱美人士的选择——这是最简单、又见效果，很低调、还不显眼的一个整形内容哦~

想让下巴变美，整形技术已经很成熟，选择也多样，下面就先介绍一些基本的方式吧：

整形技术

1、假体隆下巴

假体植入采用口内做微小的切口，根据求美者颏部短小的情况选择合适的医用固体硅胶或者膨体假体进行雕刻，然后将雕刻好的假体植入骨膜下并将其缝合固定，5-7天拆线，恢复后无任何疤痕，这样，一个前翘、生动、迷人的下巴便形成了。

优点：假体材料来源方便，采用和人体相容性很好的硅胶或膨体假体，可结合求美者面部比例专门设计、精心雕塑，其塑形和效果持久性都非常好。

缺点：手术后一段时间内需要精心护理。

假体隆下巴

2、注射丰下巴

注射丰下巴材料以玻尿酸为主。玻尿酸原本就是人体组织自然存在的物质，注射玻尿酸可以达到丰下巴的效果，且塑形效果自然。

优点：手术简单、无手术切口、手术时间短暂，是目前最快捷有效的丰下巴方法。

缺点：因玻尿酸注射一段时间后，会被人体吸收，所以，不如假体丰下巴效果持久，但效果一般也能维持在6-12个月，可以反复注射来保持丰下巴的持久性。

注射丰下巴

3、自体脂肪丰下巴

自体脂肪丰下巴要在手术时抽取求美者自身大腿和腹部等部位的多余脂肪，再植进到下颏部位的方法，这种方法应该是比较安全的，由于是求美者自身的脂肪，所以不会发生排异反应，而且不用开刀，也不用手术。

优点：自体脂肪丰下巴是利用身体自身的优质脂肪进行移植，从而达到丰下巴的目的，安全性上是最好的。

缺点：植入脂肪会被人体慢慢吸收，在持久性上并不是最理想的。

自体脂肪丰下巴

4、自体软骨隆下巴

自体软骨隆下巴的材料一般来自于自身肋部软骨，这里的软骨大小适合做下巴垫高手术，这个方法适用于轻中度颌部短小畸形的患者，创伤较小，恢复较快，可使畸形得到有效矫正。

优点：材料来自自身，不会造成排斥反应也不容易造成感染，这样能有效的改善面部形状。使得求美者在做完手术后能够拥有真实的下巴。

缺点：自体软骨隆下巴的手术难度较高，且自体骨的采取部位和形状雕塑必须具有深厚的功底和审美观，因此手术需要由临床手术经验丰富的专家操刀，才可以有效保证手术效果及受术者人身安全。

以上就是当前隆下巴的常用方法，持久性与技术难度总是很难形成正比，求美者要结合自身条件、现状、以及经济状况选择最适合自己的方法。当然，充分的术前咨询也是非常必要的。如果您想一劳永逸，采取手术进行丰下巴，那么，选择正规的医院和优秀的医生则是最关键的第一步！

更多精彩内容敬请关注@新浪微整形（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。