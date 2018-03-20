七个洗牙误区 谨慎别中枪

牙齿洁白，是每个人所追求的一种理想状态。牙科专家表示，牙齿洁白最快速有效的方法就是洗牙。那么您真的需要洗牙吗？您是否因为平时不注意口腔卫生，为了图干脆而去口腔医院洗牙呢？

（文 微信公众号：整容达人）

牙齿洁白，是每个人所追求的一种理想状态。牙科专家表示，牙齿洁白最快速有效的方法就是洗牙。那么您真的需要洗牙吗？您是否因为平时不注意口腔卫生，为了图干脆而去口腔医院洗牙呢？接下来，我们来看看您是否已经掉入洗牙误区。

洗牙

洗牙误区一：刷牙就不必洗牙

专家：刷牙、洗牙都要做好

误解：平常一日1-2次刷牙，每次刷牙3分钟左右，刷牙做到位了，就不必洗牙了吧？

正解：刷牙和洗牙应该都要做好。刷牙是口腔日常个人护理的重要方法，但不是每个人都能把牙齿里外都刷干净，牙缝的位置更难刷干净，特别是没有使用牙线习惯的人，牙齿的“垃圾”会很多。此外，即使刷了牙、用了牙线，很多细菌也会附着在牙齿表面和牙缝形成牙菌斑，只有洗牙才能彻底清除。

洗牙误区二：洗牙就是磨牙

专家：牙石是被震碎不是磨碎

误解：小李很注重个人形象，知道洗牙能防牙病，但她问：“洗牙就是磨牙，每年一次，那我的牙不是很容易烂？”

正解：洗牙用的是超声波仪，由于会发出类似牙钻的“吱吱”声，病人常以为洗牙就是钻牙、磨牙。而实际上，洗牙的原理是用超声波震碎牙石，并非磨掉牙石，因此对牙齿本身并无伤害。

洗牙误区三：牙缝越洗越大

专家：是牙周病让牙缝变宽

误解：“每次洗牙后，都发现牙缝变大了！”看着镜子里自己那排刚洗完的牙，小王疑惑地问医生。

正解：“洗牙本身不会让牙缝变大，令牙缝变大的原因与牙周不健康有关。”医生指出，很多人洗牙过后会发现牙缝宽了，“没洗牙前，很多牙石堆在牙缝处，导致牙周炎或烂牙，牙周炎会使细细的牙根外露，看上去就像是牙缝变宽了。”她解释。

洗牙误区四：洗牙一定会出血

专家：牙龈炎导致洗牙出血

误解：小洁洗完牙后惊讶地说：“这回洗牙怎么没出血？上回我可是流了不少血呢！”医生告诉她，上次洗牙流血是因为牙龈炎，现在卫生做好了没牙龈炎了，自然就不流血了。

正解：专家指出，牙齿中的牙菌斑钙化而成的牙石附在牙龈缘等部位，导致牙龈炎。洗牙清除牙石后，炎症部位外露出血。洗牙清除了牙石，牙龈炎可慢慢痊愈。而牙齿卫生做得好、牙周健康的人，洗牙是不会出血的。

洗牙误区五：洗牙就是美白牙齿

专家：只能清除烟斑、茶斑

误解：牙齿一直黄黄黑黑，Sandy听别人说洗牙能把色素一并“洗”掉就兴冲冲地去洗牙了。但医生告诉她，她的四环素牙并不是洗牙就能洗白的。

正解：“很多病人最初都是以美容为目的来洗牙的，而洗牙的目的应该是预防和发现牙周病，如牙周炎、牙龈炎等。”牙科医生还指出，洗牙的确能祛除一些外源性的表面色素，如烟斑、茶斑等，但对内源性色素（如四环素牙、天生牙齿偏黄、氟斑牙等情况）无能为力，它们只能通过漂白牙齿或做牙齿贴面、烤瓷牙来改善。

洗牙误区六：谁都可以洗牙

专家：有心脏起搏器只能靠手工

误解：小林近来由于牙齿发炎吃不下饭，他听说这都是牙齿太多“脏东西”引起的，于是想通过洗牙来解决问题，医生却叫他过段时间，等炎症稍微消退时再来。

正解：医生指出，不是任何情况都适合洗牙。全口肿胀、溃疡、严重发炎时，一般不适合马上洗牙，这得要牙医判断。由于洗牙用的是超声波，其频率对心脏起搏器可能会产生影响，因此装了心脏起搏器的人要提前知会牙医，选择手工刮除牙石。此外，传染病急性发作期也不适合洗牙。至于血液病人比常人更易出血，在洗牙前应咨询血液病治疗医生自己是否适合洗牙。

洗牙误区七：洗牙不抛光也可以

专家：不抛光更易脏

误解：关先生是第一次到口腔医院洗牙，在这之前他都是光顾自家附近的小诊所。“超声波洗完还要抛光？还是头一次听说呢！”原来关先生以前洗牙一直没做抛光处理。

正解：超声波洗牙完成后，洗牙过程就结束了？其实并非如此。因为洗过的牙表面牙石被超声波震掉后会很粗糙，如果不抛光，细菌和色素都容易附着在洗干净的表面上，很快就附着的大量细菌钙化后就形成新的牙石。不抛光导致口感也不佳，会觉得牙齿表面粗糙。

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