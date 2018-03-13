专业眼袋整形手术 方法选择很重要!

长时间的睡眠不足、用眼过度会导致血液、淋巴等循环功能减退，造成暂时性体液堆积，形成暂时性眼袋。如果没有及时护理，眼袋会逐渐加重，从而形成永久性眼袋。

（文：整形医生张菡 微博）

近日，网上疯传一个“朋友圈祛眼袋”的视频，看完后完全震惊得说不出话来（画面太过血腥我就不放图了）！希望她没有出安全问题的同时，又希望这些人能得到教训！

绝望

任何手术的实施都应该由专业的医生设计并操刀，在安全无菌的环境下进行。祛眼袋手术也是同理。

首先，我们得了解眼袋的形成原因。

①长时间的睡眠不足、用眼过度会导致血液、淋巴等循环功能减退，造成暂时性体液堆积，形成暂时性眼袋。如果没有及时护理，眼袋会逐渐加重，从而形成永久性眼袋。

眼袋

②随着年龄的增大，身体机能逐渐衰退，眼部皮肤、肌肉越来越松弛，很容易就形成明显下垂的眼袋。这种类型的眼袋会随着年纪的增长而不断加深。

眼袋

③另外还有一种就是遗传性眼袋，这类人群在前期眼袋往往不太明显，但如果长期熬夜或者用眼过度，就会比别人更容易产生眼袋。

图示

总之，劳累导致的眼袋和年纪增长导致眼周皮肤松弛、眶隔脂肪突出，加重了眼袋的形成，久而久之便会伴生泪沟加重。

眼袋虽然在面部所占比例非常小，但却是影响一个人精神、年龄状态的重要因素。不让眼睛透露你的秘密，就应该尽早治疗，因为人在年轻的时候，皮肤弹性张力好，恢复也相对较快。那么祛除眼袋的方法有哪些呢？

①内切法：下睑内侧超微切口，切除多余脂肪的同时将剩余脂肪铺平，使其仍富有弹力。

内切法

适应人群 ：由于遗传因素，导致年纪很小就有眼袋；有单纯下睑轻中度膨隆和脂肪型眼袋年轻人。

治疗优势：切口在下睑内侧，不影响正常生活、创伤小、恢复快

②外切法祛眼袋：祛除下睑膨出的脂肪同时切除松弛皮肤，向上提拉皮肤与肌肉，祛掉眼周细纹，使其恢复年轻状态。

外切法

适应人群 ：下眼睑皮肤松弛、皱纹明显及脂肪膨出的眼袋垂脱的中老年人。

治疗优势：切口在下睑睫毛根部，疤痕隐蔽；同时祛除眼袋和皱纹。

③眶隔脂肪释放术：通常与外切法同时进行，不仅可以祛除眼袋，还能平整泪沟，特别年纪较大的眼袋困扰者。

祛掉眼袋，不仅可以改善你的精神面貌，摆脱烦恼，更能让眼部焕发年轻状态！尽早发现尽早治疗，不要让眼袋成为年龄的负担！

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