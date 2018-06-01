韩新鸣：抹掉眼袋、细纹、黑眼圈 打造楚楚动人少女眼

眼袋、黑眼圈、眼周细纹，这些眼部问题让我们被套上 “阿姨脸”，想要变年轻，想要一双楚楚动人的少女眼，该怎么办呢？！

医生大咖：韩新鸣医生

韩新鸣医生

医学博士、美容外科主诊医师，北京同仁医院整形美容中心主治医师、中国整形美容协会眼整形分会委员，擅长眼鼻整形、面部年轻化、注射微整形。

弧度、紧致与饱满，是眼部年轻态的三大特点

考虑任何问题都要有全局观，年轻态是一种整体容貌印象，眼睛做为构成五官容貌的重要组成部分，不同的年轻态容貌的眼型特点是不尽相同的，因此还不能直接说具体是哪种眼型看上去更小。但具体到年轻态化的眼型来说，它本身的确是具有一些特点：弧度流畅、眼皮紧致、眼窝饱满。而眼尾是否上翘或者下垂不是年轻态眼睛的根本特征，只是对于大多数中国女性来讲，眼尾微微上扬是更加年轻的特点，但同时也有一些年轻态的眼睛也可以是眼尾略下垂的。

下面来详细说一下我认为的年轻化眼型的三大特点，以及如何打造。首先，不管是双眼皮还是单眼皮，年轻态的眼型一定要有流畅的弧度，因为单眼皮容易出现眼皮下垂、压迫眼睫毛的现象，因此上睑缘的弧线流畅度会受到干扰，客观容易造成眼型衰老的视觉印象。对于这种情况，可以通过双眼皮手术重新打造流畅的上睑缘弧度，来实现眼部的年轻态。反过来说，双眼皮手术只有首先具有流畅的弧度，才能更好的显现年轻态。第二点就是眼皮本身要富有弹性，随着人的衰老眼皮弹性会逐渐下降，而某些因素会加速这个过程，主要是长期贴双眼皮贴、长期熬夜、长期过度疲劳等等，而眼皮本身失去弹性后，是很难恢复的，因此对于这一点，最好的办法是尽力预防。最后一点就是，要想打造年轻态的眼睛，一定要恢复眼窝的饱满度，随着年龄增大眼窝会逐渐凹陷，显露老态，因此恢复适度的眼窝饱满度也是打造年轻化眼睛的重要内容。

眼袋、黑眼圈、鱼尾纹，告别眼部显老的三大“杀手”

眼袋主要的原因分为以下两点：1、由于本身下眶区内脂肪体积过大，导致脂肪膨出显现眼袋，这类情况通常表现为十几岁就开始出现眼袋，多为身体遗传发育问题，这类情况主要可以通过结膜入路方式，也就是大家经常听到的内切眼袋方式去除。2、由于年龄增大，下睑眶隔支撑力度下降，导致脂肪膨出，这种情况通常还合并泪沟的问题，目前主要是采用眶隔脂肪释放的方法，将眼袋脂肪转移至泪沟来达到更好的改善效果。如果皮肤弹性较好，也可以采用内切去除眼袋配合后期玻尿酸填充泪沟的方法来进行改善。但缺点是最终效果不如眶隔脂肪释放，而且需要定期补充玻尿酸，但对于一些惧怕手术的人群来说，也不失为一种改善的方法。

改善眼袋

而大家最常说的黑眼圈概念，主要是指下眼睑区的阴影区。最常见的分为两类，一类是由于皮肤组织本身出现色素沉着，这种情况多见于一些先天情况以及长时间不规律作息出现的下眼睑区逐渐出现的黑眼圈加深。对于先天性色素沉着，没有特别好的根本改善方法，对于后一种情况，还是主要通过改善生活状态还尽力预防。第二类黑眼圈概念主要是由于出现眼袋或者合并泪槽区塌陷，出现的下睑阴影区，对于这类情况，首先要明确具体成因，而后可以通过去除眼袋、泪槽区填充，或者通过眶隔脂肪释放等方法进行治疗，从而去除由此显现的黑眼圈。

最后来谈谈鱼尾纹，鱼尾纹主要包括在笑容时产生的动态鱼尾纹以及无表情时就存在的静态鱼尾纹。静态鱼尾纹是由动态鱼尾纹逐渐发展而来，因此在出现动态鱼尾纹时就应尽早介入控制，主要是通过注射肉毒素的方法来去除，每次治疗可以维持5-6个月的效果。对于静态较深的鱼尾纹，可以通过玻尿酸填充的方法进行去除，因不同品牌玻尿酸的持久力不同，一般一次治疗可以维持8-12个月。

去除鱼尾纹

选择适合的方式，成功打造无辜感少女眼

要想打造无辜感的少女眼，前提是具备一些整体五官容貌基础，以及眼部基础条件，在容貌基础合适前提下，可以通过设计相应的双眼皮弧度，以及改变内外眼角的角度来打造整体看上去无辜纯真感的眼型。但需要强调的是，并不是所有人都适合这类眼型，因此一定要通过面诊让医生综合五官容貌以及自身气质，来决定是否适合打造这类眼型。

在医美市场上，双眼皮手术名称很多，五花八门，我给大家归纳一下其实只有两大类方法，一类是不需要去皮的，一类是需要去皮的，埋线双眼皮属于前者，而全切法属于后者。具体到每一个求美者适合什么方法，主要是看本身的眼皮条件是否需要去皮，如果眼皮紧致不需要去除任何组织是适合做埋线法的。而多数中国女生的眼皮条件其实是存在眼皮组织过多的，因此其实更多的中国女生从眼皮条件来讲是适合采用全切法的。但全切法对于医生的审美和技术要求更高，许多人确实会顾忌全切法的恢复期问题。这里说到全切双眼皮的恢复期，主要的决定因素一方面是医生的技术水平，另一方面是个人的眼皮条件和体质。其实大家主要关注的问题是双眼皮术后的早期肿胀问题，术后肿胀是不可避免的，但是通过一系列技术改进，可以尽最大可能减轻早期水肿，对大多数找我手术的人来讲，全切双眼皮术后第2天就可以投入正常工作生活已经变成一个现实，即便对于一些眼皮条件稍差的人来说，术后3-5天也可以恢复正常的工作生活。

双眼皮手术前后效果

俏丽天真感的卧蚕，可以人人拥有吗？！

卧蚕的稍正式名称是眼台，对大多数人来讲，具有大小适度的卧蚕会更显可爱年轻，目前打造卧蚕的方法主要是采用注射玻尿酸的方法，但由于眼皮厚度很薄，玻尿酸注射眼台不宜注射量过大，否则会出现视觉生硬不自然，反而失去了治疗的意义。另外也可以通过手术组织移植的方法来打造眼台。但总体来讲，适宜人为打造眼台的人不多，主要问题是术后眼台生硬缺乏美感，要严格把握好适应症同时医生具备很好的审美和技术才可以达到变美的目的。对大多数人来讲，除非适应症非常明确，否则我个人不建议做这个项目。

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