无资质美容师坐高铁来汉在酒店开房帮人割双眼皮

美容师坐高铁来到武昌某酒店客房内，两名年轻女子身穿一次性手术衣，桌子上放着注射液、注射器、医用纱布、橡胶手套等，俨然把客房变成了手术室。

（文：来源于楚天都市报）

武汉市民肖女士上网找了家美容工作室，没想到对方是广州的，派了两名美容师两次坐高铁来汉给她割双眼皮。卫计执法人员在酒店当场查获，原来，该机构并无整容手术资质。

武汉市民肖女士称，今年8月，她在网上看到某家美容机构的广告，感觉价格和服务都不错，于是联系约定手术时间。可细问才知道，该机构在广州，武汉并无实体店。不过，该机构派两名美容师坐高铁赶到武汉，在一家酒店为肖女士做了双眼皮手术。

事后，肖女士对手术效果不满意，提出赔偿和修复要求，遭到拒绝。对方称可以再次前来做手术，但要额外收费，并说“再拉一单就给你返点”。肖女士向卫生计生部门反映了此事。

9月13日下午，美容师坐高铁来到武昌某酒店客房内，准备为肖女士再次手术。武昌区卫计委执法人员敲开房门看到，两名年轻女子身穿一次性手术衣，桌子上放着注射液、注射器、医用纱布、橡胶手套等，俨然把客房变成了手术室。

执法人员当场将两女子控制，两人承认，自己来汉是做双眼皮修复手术，但无法出示有关医疗资质。原来，该机构在汉并没有设立实体店，但在网上广泛做广告，一旦有人咨询，销售就会极力游说。达成意向后，美容师就迅速来到对方的城市，在酒店客房内开展微整形医疗美容活动，客床就是“手术台”，做完就及时撤离。两名美容师称，“随做随走”既可节约成本，又不易被觉察，能减少麻烦。

执法人员将医疗器械、药品作为证据带回，对该机构的行为立案处理。武昌区卫生计生执法大队大队长张拥军提醒，市民在进行医疗美容时，应仔细查看该机构和相关人员是否有相应的资质，选择正规的医疗美容机构。

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