“游泳圈”“大肚腩”的最强杀手

腰腹部是最容易堆积脂肪的部位之一，“游泳圈”“大肚腩”成为身体曲线的最强杀手。然而，减肥很多人都在说，但真正坚持到有成效的却少之又少。

（文：八大处王淑杰 微博）

腰腹部是最容易堆积脂肪的部位之一，“游泳圈”“大肚腩”成为身体曲线的最强杀手。然而，减肥很多人都在说，但真正坚持到有成效的却少之又少。于是现在越来越多的人选择吸脂塑型，这个方法大概就最适合懒人减肥了吧。

腰腹吸脂

No 1 什么年龄段适合做腹部吸脂手术？

腹部吸脂减肥是用物理的方法，吸掉肚脐四面多余的脂肪细胞，而人体细胞的生长基本在18岁以前完成，此后脂肪细胞一般不再分裂生长。因此，18岁以后的人做吸脂减肥的效果是很好的，最适合做吸脂减肥的年龄是18岁到55岁。

No 2 腹部吸脂后皮肤会松弛吗？

一些很胖、脂肪堆积特别严重的人，如果一次吸走太多脂肪，腹部的皮肤在吸脂后会有一些松弛，但一般可以加做腹壁整形术来切除多余的松弛皮肤，避免这种情况。但如果不是特别胖，吸脂时一般既抽取深层脂肪，也抽浅层脂肪，使腹壁下的脂肪抽取比较均匀，90%的人在吸脂后恢复都会很不错。一般手术后用束身衣弹力压肤3-6个月，则更有利于腹壁皮肤的回弹。

No 3 腹部吸脂手术恢复期是多久？

腹部吸脂手术后需要几个星期或几个月才能恢复到和以前一样。有的人在腹部吸脂后2周就可以恢复正常工作，而有的人则需要3 –4周。

No 4 腹部吸脂采取局麻还是全麻？

一般建议做腰腹吸脂时，采取全麻措施，这样比局麻来得更安全。

No 5 产后多久能做腹部吸脂？

很多女性生产后身材变了样，腹部堆积了脂肪，难看之极，穿衣打扮有局限性。腹部吸脂是最有效的减肥方式之一，帮你塑造好看的体形。那么，产后多久能做腹部吸脂？

人的皮肤具有良好的弹性，孕妇在生产以前的腰围达到最大，但在产后几个月内就能恢复的很好。顺产女性最好是在产后半年再进行腹部吸脂手术，而剖腹产女性则在产后一年，这样有利于身体恢复。

No 6 腹部吸脂手术会不会影响内分泌？

吸脂减肥在世界上已经有几十年的历史了，医学家们对接受过吸脂减肥手术和未接受过吸脂减肥手术的两类人群分别进行了20年的观察，结果显示，前者高血压、冠心病、各种癌症等的发病率比后者降低了20-30倍。

谈到内分泌，由于吸脂减肥吸掉了腹部的一部分脂肪，会对内分泌有一些轻微的影响，不过大家不必担心，这些影响都是有利的，如有些人原来有便秘，术后大便畅通了。正确的吸脂减肥不但能改善人的形体，还能给人带来健康，提高人的生命质量，也不用担心吸脂减肥安全性的问题。所以，做吸脂手术一定要选择正规有资质的医院哦！

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