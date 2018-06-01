颜士钧：想年轻 就别让你的苹果肌掉到嘴边

漂亮的苹果肌本来是可以让你可爱年轻，但随着年龄的增长或过度填充，苹果肌下垂让你老态凸显……由颜士钧医生为你讲解，如何改善下垂的苹果肌，重回童颜态。

漂亮的苹果肌本来是可以让你可爱年轻，但随着年龄的增长或过度填充，苹果肌下垂让你老态凸显，该如何解决呢？

医生大咖：颜士钧医生

颜士钧医生

师从高景恒教授、郝治华教授、王冀耕教授、Dr.Jeffrey Klein、 Dr。 Robert Peterson、Dr。 Michael Pasquale等国内外知名整形美容及皮肤科专家，研究课题主要以显微吸脂的临床应用、自体脂肪、运动及再生医学为主。

年轻还是老态，可爱可恨苹果肌！

苹果肌

拥有天真灿烂的微笑，能令人感到青春有活力，而饱满的“苹果肌”可以让脸颊呈现出如苹果般的柔滑曲线，即使不笑，看起来也像在笑的感觉，自然而然显得年轻。

更深一层来说，当微笑的时候，面部各层次组织所产生的动态变化都与“苹果肌”密切相关。从开始产生笑容，肌肉发起收缩，把嘴角往外眼角的方向提拉，造成嘴角上扬，肌肉与皮肤纤维的连结（法令纹）把颧脂肪垫（苹果肌）向上推挤而造成颧骨处饱满隆起而产生灿烂的笑容。反之，消瘦、塌陷的苹果肌由于缺乏体积，当光投射中颜面部时，脸颊由于洼陷不够立体，会给人有沮丧、苦命的感觉。所以，有个饱满圆润的苹果肌不仅能使人看起来年轻有活力，也能让周围的人觉得更好相处。

变年轻，注射和填充都是不错选择！

苹果肌（颧脂肪垫）会随着岁月的流逝而逐渐萎缩及下垂，对付由于颧处组织体积减少的情况，使用玻尿酸和自体脂肪填充都是不错的选择。

一般而言，如脸部整体状况不错，只需画龙点睛抑或做精细修饰，此时选择玻尿酸作为填充材料是个不错的选择；若是颜面部整体衰老，加上组织体积流失量多，会建议选择自体脂肪作为填充材料。脂肪填充不仅可弥补因岁月流逝的体积，其富含的细胞因子还能产生局部组织回春的效果。除此之外，如补充需求量多，由于脂肪材料来源于自身，加上填充体积维持时间长，综合起来也相对实惠。两者注射方式基本是一样的，皆属午餐手术，唯一的区别在于自体脂肪多了一个提取脂肪的步骤，两者皆几乎没有修复期，简单Easy。

玻尿酸注射苹果肌，由于不同厂牌的玻尿酸制造工艺如交联度、玻尿酸浓度等有所差异，会造成机体代谢时间长短的不同，维持时间大致上在3个月到一年左右，但总体来说，由于中颜面部表情肌运动活跃，玻尿酸在此部位注射，机体代谢的速率相对于其他注射部位来得快，如条件允许，不妨试试自体脂肪移植，可以达到更持久与皮肤回春的效果。

自体脂肪移植填充由于是移植活细胞与组织，与置入假体和注射玻尿酸不同，移植脂肪组织有存活率与组织重吸收的考量。再者，由于移植手术牵扯到移植脂肪细胞组织的来源部位、手术操作方式等因素，存在不同医师、不同结果的情况。还有不少移植的患者，脂肪移植存活了，但脂肪细胞的体积也会随着个体心里压力、营养状况而造成移植脂肪细胞的体积有所波动。但一般来说，平均做2~3次都能达到良好的效果。患者术后需要注意个人的营养状况，可以当作月子来护理；p，切勿节食与吸烟，保持良好的生活形态，效果会更好。

找准 “Ogee Line”，才能打造适合你的童颜苹果肌！

Ogee Line

衰老苹果肌

打造苹果肌最重要的就是创造优美和谐的颧部大弧线，也就是美学中的“Ogee Line”：如上图所示，如果从左侧面45度角，越过鼻子看右侧的脸庞描绘边缘曲线，弧线起始于眼睛的外眼角，顺着颧骨方向往下描绘，年轻的脸庞在颧骨处一个漂亮的凸起（左图），这正是在正常位置而饱满的苹果肌；这条曲线慢慢地平缓向下延伸；反观右图则是陡峭的小曲线，也就是衰老、没有饱满苹果机的脸庞。柔顺的颧部大弧线是打造年轻的关键之一，其立体度也是苹果肌的重要衡量标准，如填充苹果肌只有弥补体积而没有创造这一颧部大弧线，可能弭平了皱纹，但会显得脸大或不自然，这也是许多求美者与不成熟医师常陷入的一个误区。

显老的法令纹，填充苹果肌会改善吗？

年龄增加所导致的问题大致分为三类，组织流失、组织过多肥厚与组织移动下垂。如单纯属于因组织流失、体积减少产生的问题，使用组织填充物如注射玻尿酸或者自体脂肪移植做流失组织体积的充填，即可解决体积流失问题，比如苹果肌容量流失就属此类；

而如有组织移动或是组织过多的问题存在，便要分别或同时使用组织归位固定和减除多余组织的手段方能解决各个相对应的问题，比如由于苹果肌（颧脂肪垫）体积没减少但松弛下垂（造成法令纹）、皮肤筋膜松弛、鼻唇沟上脂肪垫膨出就得综合运用悬吊固定、面部提升手术、吸脂手术等手段处理，一言概之就是必须综合评估个体状况，做相应的组织加法、减法与固定回位从而达到最佳治疗的结果，如没针对病因治疗，就会造成不自然。

最后，谈一谈苹果肌打造的适用人群。填充苹果肌作为一午餐美容手术，意思就是可以上班午休时间进行治疗，下午可以接着工作，基本上没有特别的禁忌症。但全身感染、恶液质、消耗性疾病、过敏以及自体免疫疾病等患者需要与专业医疗人员评估再做决定，切记安全第一。

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