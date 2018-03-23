自体脂肪填充苹果肌不仅让女性更加亲昵，也会在容貌上增色不少。具体的自体脂肪填充苹果肌效果好吗，下面我们就看看下文的具体讲解吧。

（文：整形医生王明利 微博）

林志玲不仅嗓音甜美，还有一个漂亮的脸蛋，想必羡慕林志玲的爱美人士大有人在吧。林志玲甜美的脸蛋离不开苹果肌的作用。自体脂肪填充苹果肌不仅让女性更加亲昵，也会在容貌上增色不少。具体的自体脂肪填充苹果肌效果好吗，下面我们就看看下文的具体讲解吧。

自体脂肪填充苹果肌效果好吗？自体脂肪填充苹果肌所采用的脂肪数量是比较少的，只需从脂肪较多的部位抽取几毫升的脂肪，再注入到苹果肌的位置即可，自体脂肪填充苹果肌效果维持非常久，整个脸部线条也会变得柔和起来。玉之光手术根据个性化设计数据，立体可视性定位，抽取活性最高的活性脂肪，不破坏活性脂肪组织结构提高活性脂肪利用率到96%。

自体脂肪填充

自体脂肪填充苹果肌效果好吗？自体脂肪丰苹果肌一次成型永久美丽。他采用自体组织，无排异，取材方便。自体脂肪丰苹果肌，是从身体其他部位抽取出的脂肪组织精选细致，多次筛选，用活性细胞填充，自体脂肪丰苹果肌成活率高，一次成形移植于面部凹陷处，自体脂肪丰苹果肌不会有排斥或完全吸收之情形，最适合的填补组织缺损或凹陷之区域。而且效果保持时间比较长久，是一个不错的变美丽的方法。

要想保证自体脂肪填充苹果肌的术后效果，术后注意事项是必须要做好的：

1、术后会有一个正常的肿胀过程，一般一个星期左右消肿就会恢复自然。

2、术后一周之内术区避免沾水，避免用手挤压，一周内禁食海鲜、辛辣、牛羊肉，烟酒等刺激性食物。

3、因为自体脂肪丰苹果肌同时取了脂肪，所以创口要至少多一个，所以保持创口清洁干燥并避免感染是应当注意的。

4、应用抗生素量可以适当加大。

自体脂肪填充苹果肌效果好吗？要得到好的效果和安全保障，必须要选择正规的医院，玉之光采用国际最先进的医疗美容设备、最优秀的医疗美容技术人才、最温馨体贴的服务和最合理的价格，为爱美人士提供国际先进的美容解决方案，让您享受超值体验，成就您的美丽人生。

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