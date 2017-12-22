《虎啸龙吟》决战上方谷 吴秀波女装背诵出师表

虎啸龙吟

后三国题材大剧《虎啸龙吟》近日正在网上热播，该剧由张永新执导，吴秀波、刘涛、李晨、张钧甯、唐艺昕、王洛勇、刘欢、王东、肖顺尧、檀健次等一众实力演员主演。开播以来，该剧受到了来自观众和从业人员的诸多好评，豆瓣评分一直稳定在8.6，成为2017年评分最高的古装剧。而本周，《虎啸龙吟》迎来了又一个大高潮，在最新的剧集中，司马懿和诸葛亮展开了一场精彩绝伦的生死对决。

上方谷绝处逢生 吴秀波展现精湛演技

上方谷之战在三国故事中虽不及赤壁之战、官渡之战这样有名，却是对诸葛亮至关重要的一仗。木牛流马作饵，山谷狭道布阵，司马昭性命相挟，司马懿甘愿入瓮，一切计划天衣无缝，只待诸葛亮一声令下，酒罐坠落、火箭齐发，瓮中人便无处可逃。可是，诸葛亮败了，败给了天意！

剧中司马懿经历了由极悲到极喜的过程。饰演司马懿的吴秀波是如何呈现这种转变的？看到儿子陷入险境，先是目如铜铃，大喝一声“昭儿”；再一把抓起水袋，浇头而下；然后驭马冲入火海。没有过多镜头展现焦急神态，也没有太多台词表达担心，一连串动作就将角色惊痛的心情展现得淋漓尽致。司马昭向司马懿认错，司马懿赤红着眼，一下下拍打他的脸，又揽住两个儿子，三人头靠头挨在一起，同样没有台词，但此时无声胜有声。一滴雨水落至司马懿额头，他眼神先是惊讶，再是惊喜，最后是狂喜，此时吴秀波眼角的皱纹都仿佛带着愉悦。而后他从铁盾中起身，吐着舌头、晃着心猿意马，冲诸葛亮大笑、挑衅，这段表演是司马懿的情绪爆发点，吴秀波前后收放自如，对人物把握精准、理解透彻。

司马懿背诸葛亮《出师表》 一生对手心意相通

上方谷一役之后，诸葛亮自知时日无多，司马懿避不宣战的态度令他苦恼不已。诸葛亮派人为司马懿送去一件粉色衣裙，本意是讽他不敢出兵，激他应战，却不想司马懿竟堂而皇之地穿着衣裙，行至渭水河畔，对着河对岸的诸葛亮诵起了著名的《出师表》。

穿上衣裙时，众将士竭力阻止，但司马懿面色无扰、神态坦然，虽着女装却无女子姿态。他慷慨咏诵之时，挥手转身之间，尽显潇洒意气，那细微的挑眉动作带几分俏皮、几分炫耀，仿佛在对诸葛亮说，孔明老友，我已识破你了。果然，看到眼前的场景，诸葛亮眼中带泪，神色甚至有些茫然无措。设想此时的孔明，眼中看见了什么？也许是他对先帝刘备许诺克复中原的场景，也许是他上方谷一战中功败垂成的场景。司马懿诵完即返，留诸葛亮在原地久久不能平复，眼泪潸然而下。

这段情节的安排是对司马懿和诸葛亮之间既互为对手，又互为知己的集中呈现。司马懿通过吟诵《出师表》告诉诸葛亮，我懂你如今的处境，我懂你如今的着急，我懂你的志向抱负，我懂，但我不能成全。二人在自己的国家皆为权臣，掌握巨大权力的同时也意味着无后路可退，相似的境况令他们相知，也相惜。他们二人又不同，魏国强而蜀国衰；司马懿敢为胜利抗旨不遵，而诸葛亮无法拒绝君王的召回；司马懿有大把时间，而诸葛亮已油尽灯枯。司马懿的挥斥方遒和诸葛亮的垂垂老矣形成了强烈对比，令观众动容的同时，不得不佩服主创的设计和巧思。

王洛勇冷峻版诸葛亮获好评 《虎啸龙吟》平等视角看三国

从诸葛亮观星说局势开始到他的憾然陨落，观众对王洛勇饰演的诸葛亮由最初的认为外形不够俊朗，到现在希望他能活到全剧终。《三国演义》中唐国强饰演的诸葛亮太深入人心，而观众们能接受全新的诸葛亮说明了王洛勇演绎的独到之处。

导演张永新在幕后花絮中曾说，王洛勇跟诸葛亮有着天然的联系，因为他曾经成功饰演过焦裕禄，而焦裕禄和诸葛亮都是“鞠躬尽瘁，死而后已”的代表人物。王洛勇版的诸葛亮诚然是少了一些衣袂飘飘、超尘脱俗的仙人之姿，他面对刘禅的懵懂会无奈，面对司马懿的机智会激赏，面对计谋成功会欣喜，面对功败垂成会难过。不但自然人有的情绪他都有，《虎啸龙吟》中还设计了诸葛亮急中冒进，被司马懿埋伏反击的情节。拨开了“神人”的外衣，观众看到了一个有血有肉的诸葛亮，他多智而近妖，却有算不准的天意。这也是《虎啸龙吟》剧组的戏剧理念所在，对人物不褒不贬，用平视的眼光去审视三国人物，角色的行为由本身的性格特点和人性所支配，而不由编剧或导演的喜好。

随着诸葛亮的下线，龙虎斗的精彩也告一段落。功高盖主的司马懿会否遭到君王的“鸟尽弓藏”？曹叡欲杀郭照，司马懿又能否成功搭救？一波刚平，一波又起，《虎啸龙吟》似乎永远不会让观众有放下心来的机会。如果对三国人物或三国故事感兴趣，不妨就去视频网站一探究竟吧。

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