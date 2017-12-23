看黄晓明和184的刘昊然搭戏，好奇黄晓明究竟多高？

不过除了黄晓明的演技之外，我偷偷关注到了这一点。对外公布身高是179的黄晓明和身高184的刘昊然站在一起的时候，看起来却远远不止只差了五厘米的感觉。

y原标题：看黄晓明和184的刘昊然搭戏，突然好奇黄晓明究竟有多高？

最近最关注的电视剧当然是非《琅琊榜之风起长林》莫属了，在胡歌版的《琅琊榜》之后，对于《琅琊榜2》真的是又期待又害怕。期待自然是希望《琅琊榜2》是今年的另一部良心剧，害怕自然是《琅琊榜2》成为狗尾续貂的一部作品。

在目前已经播出了10集的《风起长林》来看，虽然不如9.1的第一部，这一部也得到了8.0的高分，远远超过的及格线。

琅琊榜2

其实《风起长林》能有8.0的分数一点也不奇怪，看了这部剧的观众应该就知道，无论是从整体的画面风格，还是背景音乐，又或者是出现的人物风格都和第一部一脉相承。

似曾相识的朝堂之上。

熟悉的服饰

熟悉的服饰。

熟悉的演员

还有熟悉的演员，大家还认识机关算尽的夏首尊吗？这一部里变成了医者仁心了。

曾经的夏首尊

就连黄晓明饰演的萧平章重伤卧床的样子都再熟悉不过。

《琅琊榜2.0》8.0分

所以，《琅琊榜2.0》8.0分不算意外。

让人意外的黄晓明在剧中的演技。翻看晓明哥这些年的作品，《中国合伙人》已经是2013年的事情了，今年和宋茜主演的《上古情歌》只有3.3分，所以黄晓明能不能撑起萧平章这个角色是《琅琊榜2》至关重要的一点。不过从目前晓明哥的表现来看，可以算是近年的表现最佳了。

第一集中浴血奋战的时候，凶狠的眼神很到位了。

凶狠的眼神

中箭躺下之后又换了一个空洞的眼神。

空洞的眼神

还有这个一夫当关万人莫开的气势。

一夫当关万人莫开

而重伤之后病恹恹的黄晓明立马又收敛了气质，换成了另一个人。

换成了另一个人

所以目前网友的评价是虽然谈不上爆发，但“本来就有的演技找回来了”，这也算是很不错的评价了。

不过除了黄晓明的演技之外，我偷偷关注到了这一点。

对外公布身高是179的黄晓明和身高184的刘昊然站在一起的时候，看起来却远远不止只差了五厘米的感觉。

不止五厘米

换个角度再看，黄晓明比低着头的刘昊然依然差了不止五厘米而已。

刘昊然比黄晓明高很多

再看脱了鞋之后的黄晓明和刘昊然，依然是刘昊然高出了不少。

脱了鞋还是高

再把165的佟丽娅放到黄晓明身边的时候，按道理额头这个位置应该和179的黄晓明差了14厘米，不过这显然没有14厘米。

佟丽娅和黄晓明的身高差

不过如果有人说，佟丽娅可能穿了高跟或者垫了鞋垫，我找到剧中皇后娘娘穿得鞋子，并不是清朝的高跟样式的鞋子。而且在上面的场景里面，是不穿鞋的。

所以，到底是多少呢？

所以，还是很好奇黄晓明的身高到底有多少呢？

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