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又圆夫妇超市买菜，杨洋半夜路边蹲，谁更接地气？

2017年12月27日 07:19 新浪看点
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赵又廷和高圆圆夫妇逛超市，准备买菜回家做饭，网友都在评论夸他们低调，接地气，见到粉丝路人大大方方，不遮遮掩掩。

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　　原标题：又圆夫妇超市买菜，杨洋半夜路边蹲，比市民接地气

　　文章来源微信公众号： 南都娱乐周刊

　　近日，赵又廷和高圆圆被网友目击现身上海某超市。两人直奔蔬菜水果肉类区，准备买菜回家做饭。网友点评：“接地气的一对！”

　　近日，赵又廷和高圆圆被网友目击现身上海某超市。两人直奔蔬菜水果肉类区，准备买菜回家做饭。

高圆圆赵又廷高圆圆赵又廷
逛超市逛超市

　　两人打扮都很低调，身穿深色大衣，没有戴口罩，小两口牵着手，没有工作人员随行。

牵手牵手
逛超市逛超市
逛超市逛超市

　　评论都在夸他们低调，接地气，见到粉丝路人大大方方，不遮遮掩掩。

话题话题
评论评论

　　高圆圆和赵又廷可以入选圈中最接地气夫妻的行列，像普通恩爱的小两口。逛超市对他们而言是稀松平常的事情。

逛超市。逛超市。

　　买完雪糕你一口我一口

吃雪糕吃雪糕

　　他们和普通情侣一样，经常一起去看演唱会和看电影。一起去看周杰伦的演唱会，偶遇泡芙一家。

看演唱会看演唱会
牵手牵手
被拍被拍

　　打扮相当日常，要不是被记者拍到，看背影顶多一对俊男靓女而已。

高圆圆赵又廷高圆圆赵又廷

　　最接地气的时刻，应该是刚结婚那会，高圆圆带着赵又廷回唐山老家设宴。姑父和背景里的老乡撞衫，毫无违和感。

高圆圆赵又廷高圆圆赵又廷
高圆圆赵又廷高圆圆赵又廷
高圆圆赵又廷高圆圆赵又廷

　　明星在镜头前光鲜亮丽，充满距离感。有没有想过有一天，你也会在村里偶遇一个大明星。

　　前几天，有路人在台北夜市捕捉一只野生杨洋，你没看错这个蹲在路边喝水的小伙子正是杨洋本洋~

杨洋杨洋

　　据说是在等爸妈，get到明星同款路边蹲！

杨洋杨洋

　　前几天，有人在机场偶遇他飞台湾。

杨洋杨洋

　　公司不让合影，留一个背影凑活。

评论评论

　　明星也是人，也会陪爸妈旅行，也有父老乡亲得应酬。

小S小S

　　看到陈小春和应采儿以前回惠州农村结婚的照片，才知道什么是接地气的终极打开方式！现实版《乡村爱情故事》↓↓↓

应采儿陈小春应采儿陈小春
山鸡哥山鸡哥

　　山鸡哥真像一个从小是混混，在县城闯出一片天后，返乡探亲的大哥。

陈小春陈小春
陈小春陈小春

　　不告诉我们那是陈小春，路过不会回头看一眼↓↓↓

陈小春~陈小春~

　　应采儿和乡亲们相处得很融洽

应采儿应采儿

　　普通乡民陈先生夫妇成功加入“买菜市民刘先生”领衔的普通XXX天团。

刘青云刘青云

　　该组合成员有：幸运歌迷陈先生↓↓↓

微博微博
陈奕迅陈奕迅

　　上央视新闻的电竞玩家周某某↓↓↓

周杰伦周杰伦

　　热心驾驶员梁先生↓↓↓

梁家辉梁家辉
梁家辉梁家辉

　　助人为乐的神秘男子——周先生

周润发周润发

　　机场被访旅客洪先生（洪金宝儿子洪天明）

洪天明洪天明

　　“普通XXX”天团不仅仅是个梗，他们现实中确实接地气，十分没有明星的架子。

　　买菜市民刘青云和老婆18年的好感情，不是秀出来的，是从点点滴滴生活细节里体现的。在香港的超市、市场，很有可能看到刘青云和郭蔼明。

刘青云。刘青云。

　　两公婆挤一把雨伞

刘青云刘青云

　　两公婆挤一把雨伞

　　看看媒体的文字描述，画面感超强‘麦记捕获陈奕迅，同客仔一齐边食边吹水’↓↓↓

　　早前Eason一個人去麥當勞幫襯，仲要堂食唔係拎走，坐低餐廳中間位置慢慢歎。期間有人認出Eason，Eason隨即笑著點頭回應。然後他再慢慢享用漢堡包，還跟對面的食客聊天。Eason另一個外號叫‘吹神’，真係可以同食客什麼也可以聊，非常親民！ 就算俾人看到他啜手指也豪不介懷，完全不拘小節。

　　吃的全情投入，大口大口啃汉堡，吃鸡翅吮手指。

陈奕迅陈奕迅
聊天聊天

　　超级nice，和对面的路人聊起天，有说有笑。

　　和陈奕迅坐在快餐店吹水，讲出去没人会相信吧？！

节目节目

　　《15亿身家的他，居然_____》隔三差五会看到关于周润发这类标题的新闻。

报道报道
周润发周润发

　　发哥这个月又被拍到一个人坐地铁，买600块一双的运动鞋。

发哥发哥
发哥发哥

　　发哥真的是不拘小节，常年全身黑色打扮，夏天还会拖着人字拖出门。

拖鞋拖鞋

　　不过，怎么说也是巨星级人物，低调打扮在人群中还是相当出众的。

周润发周润发

　　怪不得总是被路人“逮到”，许多人夸他态度亲和，非常乐意合照，没架子接地气！

周润发周润发
周润发周润发
周润发周润发

　　并不是明星越来越接地气，是网络发达，明星私下被拍的几率更高。

　　前阵子，有网友在三里屯某快消品牌偶遇袁泉，普通的打扮、素颜状态，和熟门熟路的模样，感觉袁泉日常会经常和好友逛街。

袁泉袁泉
袁泉袁泉

　　前几天，网友发帖子说自己在地铁看到刘雯，没戴口罩扎着马尾。

刘雯刘雯

　　今年夏天，刘雯[微博]现身湖南老家的火车站，同样没戴口罩被认出来，偶遇的网友表示刘雯穿得很随意，据说住得也很朴素，一个普通小区。

刘雯刘雯
刘雯刘雯

　　前面这些明星都是当场被认出来的，还有路人是事后才意识到自己看到明星。某网友晒出和朋友的聊天记录，说自己在水果摊看到一个纹花臂超帅的姐姐。

聊天聊天

　　在朋友的提醒下，她才意识到自己撞见的是谭维维。也不能怪这位网友反射弧长，毕竟在水果摊前遇到的，可能没多想。

谭维维谭维维

　　如果要选一个最接地的明星，不少人会提名林更新吧。

　　想一想在大理旅游，骑着小电驴，在后视镜里出现一个林更新，是不是很不可思议。

林更新林更新

　　林更新不止熬夜打游戏“颓废男孩”的一面，还有时不时出现在超市买菜居家的一面。

林更新林更新

　　撸串摊、鸭脖店、快餐店、咖啡店都出现过他的身影。

林更新林更新

　　在热门的快销店挑袜子，抬头可能见到一只林更新。

林更新林更新

　　他连母婴店也不放过，衣食住行送礼全部亲力亲为。

接地气接地气

　　乃们觉得哪位明星的行为最接地气？

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 杨洋应采儿刘青云赵又廷高圆圆

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