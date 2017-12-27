又圆夫妇超市买菜，杨洋半夜路边蹲，谁更接地气？

原标题：又圆夫妇超市买菜，杨洋半夜路边蹲，比市民接地气
文章来源微信公众号： 南都娱乐周刊
近日，赵又廷和高圆圆被网友目击现身上海某超市。两人直奔蔬菜水果肉类区，准备买菜回家做饭。网友点评：“接地气的一对！”
近日，赵又廷和高圆圆被网友目击现身上海某超市。两人直奔蔬菜水果肉类区，准备买菜回家做饭。
两人打扮都很低调，身穿深色大衣，没有戴口罩，小两口牵着手，没有工作人员随行。
评论都在夸他们低调，接地气，见到粉丝路人大大方方，不遮遮掩掩。
高圆圆和赵又廷可以入选圈中最接地气夫妻的行列，像普通恩爱的小两口。逛超市对他们而言是稀松平常的事情。
买完雪糕你一口我一口
他们和普通情侣一样，经常一起去看演唱会和看电影。一起去看周杰伦的演唱会，偶遇泡芙一家。
打扮相当日常，要不是被记者拍到，看背影顶多一对俊男靓女而已。
最接地气的时刻，应该是刚结婚那会，高圆圆带着赵又廷回唐山老家设宴。姑父和背景里的老乡撞衫，毫无违和感。
明星在镜头前光鲜亮丽，充满距离感。有没有想过有一天，你也会在村里偶遇一个大明星。
前几天，有路人在台北夜市捕捉一只野生杨洋，你没看错这个蹲在路边喝水的小伙子正是杨洋本洋~
据说是在等爸妈，get到明星同款路边蹲！
前几天，有人在机场偶遇他飞台湾。
公司不让合影，留一个背影凑活。
明星也是人，也会陪爸妈旅行，也有父老乡亲得应酬。
看到陈小春和应采儿以前回惠州农村结婚的照片，才知道什么是接地气的终极打开方式！现实版《乡村爱情故事》↓↓↓
山鸡哥真像一个从小是混混，在县城闯出一片天后，返乡探亲的大哥。
不告诉我们那是陈小春，路过不会回头看一眼↓↓↓
应采儿和乡亲们相处得很融洽
普通乡民陈先生夫妇成功加入“买菜市民刘先生”领衔的普通XXX天团。
该组合成员有：幸运歌迷陈先生↓↓↓
上央视新闻的电竞玩家周某某↓↓↓
热心驾驶员梁先生↓↓↓
助人为乐的神秘男子——周先生
机场被访旅客洪先生（洪金宝儿子洪天明）
“普通XXX”天团不仅仅是个梗，他们现实中确实接地气，十分没有明星的架子。
买菜市民刘青云和老婆18年的好感情，不是秀出来的，是从点点滴滴生活细节里体现的。在香港的超市、市场，很有可能看到刘青云和郭蔼明。
两公婆挤一把雨伞
两公婆挤一把雨伞
看看媒体的文字描述，画面感超强‘麦记捕获陈奕迅，同客仔一齐边食边吹水’↓↓↓
早前Eason一個人去麥當勞幫襯，仲要堂食唔係拎走，坐低餐廳中間位置慢慢歎。期間有人認出Eason，Eason隨即笑著點頭回應。然後他再慢慢享用漢堡包，還跟對面的食客聊天。Eason另一個外號叫‘吹神’，真係可以同食客什麼也可以聊，非常親民！ 就算俾人看到他啜手指也豪不介懷，完全不拘小節。
吃的全情投入，大口大口啃汉堡，吃鸡翅吮手指。
超级nice，和对面的路人聊起天，有说有笑。
和陈奕迅坐在快餐店吹水，讲出去没人会相信吧？！
《15亿身家的他，居然_____》隔三差五会看到关于周润发这类标题的新闻。
发哥这个月又被拍到一个人坐地铁，买600块一双的运动鞋。
发哥真的是不拘小节，常年全身黑色打扮，夏天还会拖着人字拖出门。
不过，怎么说也是巨星级人物，低调打扮在人群中还是相当出众的。
怪不得总是被路人“逮到”，许多人夸他态度亲和，非常乐意合照，没架子接地气！
并不是明星越来越接地气，是网络发达，明星私下被拍的几率更高。
前阵子，有网友在三里屯某快消品牌偶遇袁泉，普通的打扮、素颜状态，和熟门熟路的模样，感觉袁泉日常会经常和好友逛街。
前几天，网友发帖子说自己在地铁看到刘雯，没戴口罩扎着马尾。
今年夏天，刘雯[微博]现身湖南老家的火车站，同样没戴口罩被认出来，偶遇的网友表示刘雯穿得很随意，据说住得也很朴素，一个普通小区。
前面这些明星都是当场被认出来的，还有路人是事后才意识到自己看到明星。某网友晒出和朋友的聊天记录，说自己在水果摊看到一个纹花臂超帅的姐姐。
在朋友的提醒下，她才意识到自己撞见的是谭维维。也不能怪这位网友反射弧长，毕竟在水果摊前遇到的，可能没多想。
如果要选一个最接地的明星，不少人会提名林更新吧。
想一想在大理旅游，骑着小电驴，在后视镜里出现一个林更新，是不是很不可思议。
林更新不止熬夜打游戏“颓废男孩”的一面，还有时不时出现在超市买菜居家的一面。
撸串摊、鸭脖店、快餐店、咖啡店都出现过他的身影。
在热门的快销店挑袜子，抬头可能见到一只林更新。
他连母婴店也不放过，衣食住行送礼全部亲力亲为。
乃们觉得哪位明星的行为最接地气？
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