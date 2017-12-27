胡歌仰脸自拍 网友:传说中的用鼻孔看人

12月26日凌晨，胡歌在晒出一张自拍照，并配文：“呵呵，我就笑笑，我就这么看着”。照片中，胡歌一身休闲服，仰起脸对镜自拍，十分逗趣。

胡歌

中国网娱乐12月26日讯 12月26日凌晨，胡歌在晒出一张自拍照，并配文：“呵呵，我就笑笑，我就这么看着”。照片中，胡歌一身休闲服，仰起脸对镜自拍，十分逗趣。

网友们纷纷表示：“这就是传说中的用鼻孔看人吗？”、“真的不要偶像包袱了！”、“我好像看到了鼻屎”。

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