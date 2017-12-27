不自带流量却涨收视 快看这些低调实力派

曾经参演《琅琊榜》《因为遇见你》《伪装者》的刘敏涛有一段时间毫无声息，这次她也参加了《演员的诞生》，此前几期节目中她都表现不俗，因演技获得好评而屡次晋级。

原标题：不自带流量却涨收视 这些低调实力派得好好认识！

张博饰演荀飞盏

郭京飞饰演任川

刘敏涛出演《大红灯笼高高挂》

热播剧《琅琊榜之风起长林》和综艺节目《演员的诞生》都强调演员演技，令一大波低调的实力派演员脱颖而出，让大家眼前一亮。凌潇肃、郭京飞、张博[微博]等凭借出色的演技焕发光彩，受到业内的关注和肯定，得到大量新戏的邀约，但能否持续推出好作品？让人拭目以待。

撰文：广州日报全媒体记者 曾俊

张博“荀飞盏”被评“剧中第二帅”

正在东方卫视热播的《琅琊榜之风起长林》中，荀飞盏的扮演者张博，以其帅气硬朗的造型吸睛。最新播出的剧情中，张博饰演的禁军统领荀飞盏上线，他为捉拿琅琊高手段桐舟，带领着一众侍卫迎面而来，神情严肃，威严感十足。网友们不禁大呼：“这个大统领好帅啊！和黄晓明[微博]有得一拼。”

此外，荀飞盏偶遇蒙浅雪和濮阳缨（郭京飞饰）的一幕也是看点颇多，三人之间的互动，更为之后的剧情埋下了深深的伏笔。

实际上，出道多年的张博，曾塑造过一个个生动百变的角色，他所饰演的角色无不有一帮粉丝，尤其是《新三国》中的孙权创造了他的新高度，最近的作品《大秦帝国3》也获得了较好口碑。只是他参与的多是严肃题材和历史正剧，大众知名度不太高。

张博在这部大剧中扮演的荀飞盏是一个三观极正、武功高强的正派人物，自然夺人眼球。张博表示：“荀飞盏是一个林冲、岳飞和展昭的集合体，是完美主义者。”谈到打戏，他说，沉重的盔甲则成了最大的“负担”，“武打戏需要动作到位的同时，还需要好看有美感。此次的拍摄，我也是体验到了武打明星的辛苦，但是很过瘾”。

郭京飞两戏霸屏大放异彩

《琅琊榜之风起长林》里，除了四位主演，目前最让人惊艳的莫过于郭京飞扮演的濮阳缨。他与梅婷[微博]扮演的荀皇后有着紧密的联系，他隐瞒身份只为在大梁报仇雪恨，是全剧掀起波澜最多的一个人，谁知机关算尽，到头来还是梦一场。

此番，郭京飞一身红色的妖娆造型十分辣眼睛，戴着美瞳、留着长指甲。对此，郭京飞表示，濮阳缨的造型是他和制片人侯鸿亮[微博]，导演孔笙[微博]、李雪一起设计出来的，在拍摄时完全没有心理负担，并能让他迅速进入角色。另外，他还认真分析了人物的内心，“在剧本内外都要去找他复仇的理由。我觉得是因为他没有得到过爱，他也不希望别人能够得到爱。他向往爱，但他不相信爱。他自己每天其实很矛盾很挣扎，就希望大家最后一起毁灭”。

邓超[微博]主演的《心理罪之城市之光》虽然票房没有火爆，郭京飞的戏份也不够多，却给人留下深刻印象。他饰演的是一个律师任川，因一场关于道德和公平的审判惹来杀身之祸，戏中既深情又自带搞笑效果，被评超额完成任务，而他那一句“请转告我母亲，我没有网上说得那么坏”，则让人物又多了一份亲近感，演技被评为“全场最佳”。

刘敏涛：明明可以当导师，却要做选手

曾经参演《琅琊榜》《因为遇见你》《伪装者》的刘敏涛有一段时间毫无声息，这次她也参加了《演员的诞生》，此前几期节目中她都表现不俗，因演技获得好评而屡次晋级。

在和大学同学李乃文一起合作的《苍穹之昴》中，她扮演的慈禧惟妙惟肖，一举手一投足无不显示出尊贵和威仪，颇有斯琴高娃的风范，不少网友称赞其连端茶喝水都自带老佛爷的气场。和宋丹丹[微博]合作《大宅门》时，她又变成了弱小的赵九二，将人物的委屈、真挚和愧疚表达得非常感人。在和辛芷蕾、黄璐等强劲对手搭档《大红灯笼高高挂》时，她又变成了自带气场的大奶奶，让宋丹丹、章子怡[微博]和刘烨[微博]三人同时选择了她，她成为全场最大赢家。

其实，刘敏涛富有舞台表演经验，是刘烨的师姐，但始终名气不太高，被誉为“明明可以当导师、却要做选手”。赛后接受采访时，她坦言，自己备战压力很大，心也很重，因为演员要有对职业的敬畏：“要不，这碗饭，人家给了，你不好好端着，你对得起谁呀？”

凌潇肃因为演太好遭导师“哄抢”

除了剧集，综艺节目同样让平常不太曝光的实力派获得关注，凌潇肃就是其中一位。他之前多出演一些俗套的家庭伦理剧，这一定程度上掩盖了他的光彩，这些年他处于低潮期，没戏拍时甚至想过转行。

《演员的诞生》中凌潇肃拿出了很好的表现来征服观众和导师。和蓝盈莹[微博]合作《最爱》片段时，他表达出了对妻子的深爱、决绝和勇敢，但又透着平淡，分寸把握得很好，被宋丹丹评为“上节目以来看到的最好表演”。

在导师战队分组赛中，他与周一围、柳岩[微博]、彭昱畅搭档演绎《投名状》，结果他用富有霸气的表现小胜周一围，获得了导师的青睐和“哄抢”，连“推荐官”吴君如[微博]都表示赞叹。

对于突如其来的关注，凌潇肃说，他一直是守株待兔型的演员，为数不多的毛遂自荐还没有成功，有一次他去导演郑晓龙的家里，想得到电视剧版《红高粱》中余占鳌的角色，但导演当时嫌他穿得“太漂亮”，不符合角色感觉而拒绝了他。后来，他索性就不争取角色了，这一次上了节目以后，一下子接到三四十个剧本，多到他不知如何选择，这让他感叹“演员真是要用作品说话，而且一定要演招人喜欢的角色”。

观众：希望他们能坚持自己

平时低调的实力演员走到大众面前，观众感到惊喜，面对这种关注，他们又很清醒，得到章子怡等前辈点赞的蓝盈莹说，自己的人气建立在好作品的基础上。实力演员的关注度上升之后，各种戏的邀约全拥过来了，外界最担心的就是他们在机会面前迷失方向，观众期望他们不忘表演的初心，牢记使命好好演戏，这才对得起大家的褒奖和关注。

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