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黄轩新片《她杀》开机 圆寸自拍显颠覆

2017年12月29日 16:40 新华网
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黄轩的圆寸造型褪去了《芳华》和《妖猫传》中的干净少年感，画风突变硬汉的颓废沧桑和野性，令人期待其演技的新颠覆。

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　　荧屏上，黄轩主演的史诗大剧《海上牧云记》继全网热播后即将登陆湖南卫视[微博]；银幕上，其担纲男一号的《芳华》、《妖猫传》口碑与票房也在继续升温。而昨日黄轩已低调开拍新作，携手曹保平导演、范冰冰，开启华语犯罪类型电影的新尝试。

黄轩黄轩

　　当谈及为何选择黄轩作为自己重要电影的男主角时，冯小刚和陈凯歌都表达过类似的意见：黄轩很善良、很安静。在大导演们的慧眼中，看到了黄轩身上具备着国内演员罕有的“纯净”气质。黄轩对表演艺术毫无杂念的执着，以及形神合一的灵动演技，也赋予了“刘峰”和“白乐天”两个角色真实的灵魂，特殊时代“活雷锋”的纯良，和大唐盛世天才诗人的痴狂与骄傲，在黄轩的诠释下显得令人信服。

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　　而《她杀》中，黄轩的圆寸造型褪去了《芳华》和《妖猫传》中的干净少年感，画风突变硬汉的颓废沧桑和野性，令人期待其演技的新颠覆。据悉，《她杀》讲述的是一场迷雾重锁的人性战争，爱与复仇的极致情感交织其间，黄轩作为“解密人”，孤独穿行于迷雾中，抽丝剥茧、逐层揭开范冰冰所饰演的女主角隐藏的秘密。在开机日曝光的海报上，黄轩与范冰冰仅现模糊背影，相互搀扶的二人之间关系似亲密而又疏离，谜一般的人物关系使得故事更显扑朔迷离，引发网友猜想不断。而黄轩过往微博上蜜汁直男角度也被真爱粉调侃成“有颜就任性”钢铁直男自拍。

　　曹保平导演前作《烈日灼心》在上海国际电影节、大众电影百花奖、中国电影金鸡奖等各大颁奖礼上斩获颇多，并以超3亿票房成为最卖座国产罪案大片，曹保平也被誉为“华语犯罪类型电影领军者”，令黄轩的名导“收割”名单上又再添一员大将。

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标签: 黄轩她杀颠覆自拍圆寸

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