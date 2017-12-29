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曹保平灼心系列新作开机 范冰冰黄轩同框出镜

2017年12月29日 07:18 新华网
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尽管背对镜头，范冰冰与黄轩的发型依旧惹眼，能看出这也是二人极少尝试的全新造型。此前范冰冰发复古卷发自拍，黄轩微博曝光剃头造型，看来都是在为新戏做准备。

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　　由华语犯罪类型电影领军者曹保平执导，范冰冰、黄轩领衔主演的电影《她杀》（暂定名）今日正式开机。该片也是《烈日灼心》之后，曹保平“灼心系列”的第二部作品。

曹保平曹保平

　　片方同时发布了一张开机照，二位主演携新造型首度同框。尽管背对镜头，范冰冰与黄轩的发型依旧惹眼，能看出这也是二人极少尝试的全新造型。此前范冰冰发复古卷发自拍，黄轩微博曝光剃头造型，看来都是在为新戏做准备。

　　该片讲述了一场爱与复仇下的人性斗争，范冰冰在片中出演了一位“深藏秘密的女人”，黄轩则是穿行于这场迷雾当中的“解密人”。照片中二人互相搀扶，似亲密又疏离，这也使本来就如同谜一般的人物关系，更显扑朔迷离。

范冰冰范冰冰
黄轩黄轩

　　曹保平导演向来以对故事剧情的缜密构建、演员表演的精准把控，而得到观众和业内的一致赞许。尤其是在类型边界的探索开拓、剧情走向的独特构建上，每每带给观众十足惊喜。据悉，范冰冰与黄轩此次也将在片中大尝颠覆，从表演上带给观众新鲜感受。在曹保平导演的塑造下，相信二人再转身时已是全新面貌。

　　曹保平导演前作《烈日灼心》在上海国际电影节、大众电影百花奖、中国电影金鸡奖等各大颁奖礼上斩获颇多，并以超3亿票房成绩打破当年国产犯罪电影票房天花板。此番范冰冰、黄轩率先宣布加盟“灼心系列”，消息一经公布，即引发了不少网友的期待。本片将于2018年上映，更多阵容尚待公布。

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标签: 曹保平黄轩范冰冰同框烈日灼心

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