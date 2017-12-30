《妖猫传》张榕容饰杨贵妃嫌丑 那谁演杨贵妃最美？

不管怎么说张榕容这版杨贵妃在观众心中至少及格了，那以往有哪些人扮演过杨贵妃呢，她们的贵妃风采又是什么样呢？

文章原标题：《妖猫传》张榕容饰杨贵妃被自己丑哭，扒扒那些演过杨贵妃的演员

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近日，陈凯歌导演的《妖猫传》上映，被形容“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”的杨贵妃由张榕容饰演。

张榕容

张榕容也是第一个“混血版”杨贵妃，在还没有最终确定出演《妖猫传》中的杨贵妃之前，张榕容不但翻看了所有有关杨贵妃的正史、野史，还把南北朝、隋朝的历史书也读了一遍。为了在气质上更加接近角色，她还特意去学了琵琶，以及一些礼仪肢体动作。最终，这份认真打动了陈凯歌导演。

张榕容

但是曾经拍哭戏时，张榕容也被说过“哭戏太丑”，之后每天收工张榕容回家就对着镜子练习，设想一个情绪，让自己看着镜子眼泪就可以掉下来。

杨贵妃

但不管怎么说张榕容这版杨贵妃在观众心中至少及格了，那以往有哪些人扮演过杨贵妃呢，她们的贵妃风采又是什么样呢？

1986年冯宝宝的《杨贵妃》实属经典，眉宇间有些英气，更有妩媚。

冯宝宝

1991年《唐明皇》在中央电视台播出，林芳兵为了更好地诠释人物狂吃增重。

脸部轮廓圆润

看过剧的观众都表示这脸部轮廓相当圆润了！

杨贵妃

1994年由鲍芝芳执导的《杨贵妃》另辟蹊径，讲述的是在马崽坡，杨贵妃假死以后又东渡日本，并且另寻真爱的故事。

杨贵妃

本剧中的杨贵妃扮演者名叫周洁，本人也是舞蹈出身，所以对于舞蹈的演绎可谓令人惊叹。

杨贵妃

TVB也拍摄过一版向海岚的杨贵妃，向海岚是选美出身，并且很有知性的美感。此剧的杨贵妃心地善良，深得民心，不过最后也难逃香消玉殒的命运。

杨贵妃

《大唐歌飞》上映于2003年，此剧中的杨贵妃是由王璐瑶扮演。王璐瑶体态丰腴，眼色妖媚，扮起以肥为美的杨贵妃来也是实至名归了。

杨贵妃

2003年香港无线出品的《天子寻龙》里，文颂娴饰演的杨贵妃是下凡的碧瑶仙子，投胎转世之后帮助陈浩民饰演的唐明皇夺取帝位，骨瘦如柴的杨贵妃演起戏来倒是很活泼，不过剧情也相当跳脱，算是恶搞版的杨贵妃了。

杨贵妃

《杨贵妃秘史》是善拍秘史系列的尤小刚导演的又一部秘史作品，剧中殷桃扮演了风姿卓越的杨玉环。

杨贵妃

此剧主要讲述了杨玉环的与唐明皇父子之间的感情纠缠。该剧中的杨贵妃不跋扈，不嚣张，是个神色有些淡漠却内敛的有情之人。

杨贵妃的哭戏

这版杨贵妃的哭戏有点美！

杨贵妃

范冰冰曾出演过两次的杨贵妃，一个是早些时期的《大唐芙蓉院》，海报还算养眼，但是播出画面还是有些粗糙的。

杨贵妃

杨贵妃

另一个是《王朝的女人——杨贵妃》，范冰冰饰演的玉环敢爱敢恨，叫谁都挪不开眼。

杨贵妃

杨贵妃

这几版杨贵妃哪个是你心中的最爱呢？

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