刘诗诗VS刘亦菲谁是真正“刘不修”？看完抓拍秒懂

娱乐圈有一股清流，从来不需要做多修饰自带仙气和气质，那就是这对“孪生姐妹”刘亦菲和刘诗诗了！为了看谁是真正刘不修，我们看看她们抓拍对比，没经过处理的照片到底谁更美？

文章来源微信公众号： 紫媛娱乐

娱乐圈有一股清流，从来不需要做多修饰自带仙气和气质，那就是这对“孪生姐妹”刘亦菲和刘诗诗了！之前网友表示刘亦菲才是真正的“刘不修”，意思就是刘亦菲所有的图片都不需要经过修整，每一张 都是精美！但是网友不买账，表示刘诗诗也是“刘不修”，她的照片一样是不需要修过！为了看谁是真正刘不修，我们看看她们抓拍对比，没经过处理的照片到底谁更美？

刘诗诗

刘诗诗

刘诗诗永远给人一种如沐春风的温暖，一种家人般的平易近人，有木有？

刘诗诗

一个测验丢在人群里，也是闭着眼都能认出来的

刘诗诗

还别说，抓拍的诗诗，真正的大美女，并没有觉得有丑啊？

刘诗诗

还是觉得长发诗诗好看，短发狗啃的真不太适合她，粉丝呼吁头发快点长长

看完诗诗的再来看看姐姐刘亦菲的，刘亦菲素来有神仙姐姐之称，可想气质是不言而喻的了！抓拍的刘亦菲到底有多美，是不是比刘诗诗更美 呢？

刘亦菲

哦哦哦，这个眼部带浓妆的似乎不太适合神仙姐姐，没了那种清新感，略带凶神恶煞

刘亦菲

这个犀利的眼神是亮点，别说，侧颜真的跟妹妹刘诗诗好相像

刘亦菲

刘亦菲

刘亦菲

仙气，自带仙气，最怕刘亦菲穿仙女裙了，因为女人都会喜欢上她哦

看完刘诗诗刘亦菲的抓拍，你觉得谁是真正的“刘不修”？再说，谁的抓拍最真实？更美？

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