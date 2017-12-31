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14岁拿金马奖，合作大咖，她才是00后之光

2017年12月31日 00:16 新浪看点
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文琪年仅14岁，却有着专业上的勃勃野心与认真态度，从艺术片到商业片全面开花，加上她作为演员的天赋与可塑性，也许在不久的将来，她会真正捧得影后奖杯

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　　原标题：14岁拿金马奖，搭档大咖，她才是真正的00后之光

　　文章来源微信公众号： 传媒樱桃派

　　由天下霸唱小说改编的电视剧《天坑鹰猎》从选角时就备受关注，不少流量小生的名字被反复提及，而电视剧官方也终于在不久前宣布了男女主演，分别是人气偶像王俊凯和年仅14岁的女新人文淇。

王俊凯王俊凯
文琪文琪

　　文淇是谁？相信不少粉丝都会有这样的疑问。这个03年出生的小姑娘虽然年龄不大戏龄不长，但却是今年金马奖最佳女配角的获得者，凭借《嘉年华》和《血观音》两部影片，在今年金马奖颁奖典礼上惊艳众人，大放异彩。

文琪文琪

　　让文淇拿到奖杯的电影《血观音》讲述了一家三位女性，通过高超手腕及柔软身段在复杂的政商关系中生存取利，却因为一桩灭门悬案而卷入彼此的爱恨情仇中的故事。文淇在影片中饰演表面乖巧的小女儿棠真，爆发力十足，有一种超越年龄的狠劲儿，她也凭借这个角色打败呼声极高的老戏骨吴彦姝，拿到了金马奖最佳女配角。

文琪文琪

　　还上了权威电影网站IMDB盘点的“2017编辑们最喜爱的影坛瞬间”

文琪文琪

　　金马奖一举成名，文淇被冠上“天才少女”、“后生可畏”的标签，从来没有接受过专业训练的她演技惊人，可谓是2017年最令人惊喜的电影圈新面孔。

文琪文琪

　　文淇虽然出生于中国台湾，但讲起话来并没有太重的台湾腔。四岁那年她随同父母至苏州定居，六岁成为苏州平江实验学校首届艺术班的成员，八岁时获得了新丝路中国少儿模特儿大赛全国总冠军。

文琪文琪

　　因为实力过硬气质成熟，文淇饰演的角色大多都比实际年龄要大。10岁时因为偶然的机会试镜韩雪制片的电视剧《淑女之家》，一场完全不怯场的哭戏帮她拿下了戏中15岁初中生的角色，这也是她的第一部戏。

文琪文琪

　　12岁时文淇试镜文晏导演的《嘉年华》，后来这部电影被称为“中国版《熔炉》”，作为国内首部聚焦女童性侵问题的电影，社会意义十分重大。文淇最初想尝试的是戏中与自己年龄相符的角色小文，但导演文晏却觉得她太成熟，转而演了十五六岁的打工妹小米。这部电影也助她获得了金马奖最佳女主角的提名，也是今年唯一一个同时提名金马奖最佳女主角与最佳女配角的演员。

嘉年华嘉年华

　　在近期上映的由邓超、刘诗诗主演的热门电影《心理罪之城市之光》中，文淇饰演邓超的养女廖亚凡，是推进剧情发展的重要线索人物。不少观众在看过电影之后都被文淇灵动深刻的演技所打动，纷纷表示“小姑娘的哭戏太抓人了”、“她真是天生吃演员这碗饭的！”。

文琪文琪

　　在一次媒体采访中，文淇表示“以后心愿是每年都能演一部提金马的电影”，并说以前经纪人也给过很多傻白甜的角色，被她全部拒绝，可见艺术追求与演技目标之高。

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　　小时候，文淇主动参与各种才艺比赛，还为了演戏事业从苏州搬来北京，为了演戏牺牲了玩耍和学校时光，而她也看得通透：“就是爱表演嘛，一定要有牺牲。”文淇给自己定了一个目标：“在20岁的时候成为娜塔莉·波特曼，就是《黑天鹅》里面的那种演技。”

文琪文琪

　　而当记者问道她最满意自己哪一场表演时，文淇说：“其实没有最满意的，所有戏我都觉得我尽力在演，所以每场戏我都觉得都很满意。”

文琪文琪

　　文淇也挺有自己的想法，她现在的微博名字是“演员文淇”，并且已经不太愿意被人叫做童星了，“其实我蛮不喜欢这个称号的，因为童星会让人觉得这是一个小明星，我不太想做童星，我真的只想做演员。”

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　　虽然演技爆棚，但文淇毕竟也只是个00后的小姑娘，会在微博上发美食和表情包，发搞怪自拍，普通却美好的校园生活也常被分享。

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　　年仅14岁，却有着专业上的勃勃野心与认真态度，从艺术片到商业片全面开花，加上她作为演员的天赋与可塑性，也许在不久的将来，她会真正捧得影后奖杯，相信这个00后新人的未来，值得期待！

文琪文琪

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标签: 金马奖淑女之家黑天鹅大咖心理罪之城市之光

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