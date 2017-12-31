心疼！张一山倾诉演员辛酸：红与不红都是烦恼

这不是张一山第一次经历挫折，他在节目中讲述自己的事业低谷的时期：“等你不火的时候，他不找你演戏了，没有人会可怜你，我自己会失落。”

张一山

张一山接受采访

张一山在历练中成就自我

新浪娱乐讯 由张一山主演的爱情偶像悬疑剧《柒个我》正在热播中，在剧中张一山完美演绎了不同特色的七个人格，凭借在剧中超高的演技，张一山再次掀起口碑浪潮，他也通过该剧进一步证明了自己的演技实力。而人气正旺的张一山，前段时间却被曝出因患有抑郁症即将退出娱乐圈的新闻，虽然已经及时澄清，却也掀起了不小风波。

怒斥谣言 张一山在断章取义中学习

前几日，张一山在某节目中又一次提到因病退圈的谣言，他在采访中一连用了四个“特别”形容造谣者：“有很多人在跟你动心思，或者玩一些诡计的时候，当你看穿了的时候你就觉得特别低俗、特别无聊、特别无趣、特别小气。”提起这件事，张一山不仅直接表明了自己的态度，还出人意料地谈起他从中得到的反思：“我通过那件事以后也慢慢明白了，其实有时候说多也不宜，我还特谢谢他，特谢谢那些断章取义的那些人。”张一山作为年轻演员中的演技派代表，本身就具有极高的话题度，但演技好并不意味着不会被营销，尤其是因此事而被消费之后，张一山的这种“感恩”显得格外辛酸。

起伏不断 张一山在历练中成就自我

这不是张一山第一次经历挫折，他在节目中讲述自己的事业低谷的时期：“等你不火的时候，他不找你演戏了，没有人会可怜你，我自己会失落。”这种起伏的经历使张一山拥有独特的通透感，这种通透使他对世事的感悟更加深刻。“没有人可怜你，没有人会去说拉你一把，没有人管你死活。”张一山虽然是用平和的语气讲述那段时间的状态，但是这样的平静比激烈的语言更触动人心，也许对于他来说，起起落落已经是平常事，红与不红都是烦恼。虽然在很多人眼中，张一山还是那个笑料不断的“刘星”，但骨子里的他早已破茧成长，成为一名成熟而专业的演员。

提到张一山，大家都认为他是名副其实的演技担当，他的好演技来自于努力，也来自于生活。而演技，也是一种历经过荆棘之后的感悟，正是因为他经历了巅峰与低谷，掌声与质疑，才使张一山在品尝过生活的辛酸后能成功蜕变，从而造就了如今的“演技派”张一山。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）