苍井空宣布结婚秀钻戒 赞DJ老公“接受我的一切”

苍井空表示其母23岁时结婚，并于第二年诞下她，所以她一直梦想能跟随母亲的步伐，早日结婚生子。她还表示，丈夫并非帅哥，也没有钱，但他接受了她以前的工作。

苍井空分别在Instagram及微博公布结婚喜讯。

苍井空今天凌晨（1月2日）在网志上载了跟丈夫DJ NON的合照。

新浪娱乐讯 北京时间1月2日消息，据香港媒体报导，早已退出AV界的34岁日本女优苍井空[微博]，昨天（1月1日）在社交网站上传戴着钻戒的照片，并留言道“多谢你们的支持，其实我有一个重要消息公布，我结婚了！但我不会改变，我爱我的粉丝！”

在内地拥有大批粉丝的苍井空，也有超过1700万追随者的微博帐号上公布喜讯。苍井空表示其母23岁时结婚，并于第二年诞下她，所以她一直梦想能跟随母亲的步伐，早日结婚生子。她还表示，丈夫并非帅哥，也没有钱，但他接受了她以前的工作。

赞老公DJ NON“接受我的一切”

日本时间今天凌晨（1月2日）在网志写下长文，宣布婚讯，她表示结婚这个决定对粉丝来说也许是背叛，粉丝人数、工作或会因此减少，也害怕负评，因此一直不敢踏出这一步，但是和经理人公司不断沟通，终于决定公开喜讯。苍井空在文中表示，丈夫既不是俊男，也没有钱，但他知道并接受她的过去。苍井空说没后悔拍过成人电影，但对于世人目光，不可能完全置之不理，“成为我的家人，包括我的过去和未来，都要完全接受才可以，所以我觉得他能接受我的一切，真的是很厉害的人。”苍井空在文末宣布和DJ NON结婚，同时贴出两人开心畅饮的合照。（颖颖）

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