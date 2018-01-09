金球奖新人成亮点 “90后”们凭演技脱颖而出

年仅24岁的90后西尔莎·罗南凭借电影《伯德小姐》获得最佳女主角，成为本届颁奖礼的一大亮点。这也意味着，好莱坞的“90后”们已经开始攻占金球奖了！

西尔莎·罗南

西尔莎·罗南凭借《伯德小姐》获得最佳女主角，掀起颁奖礼一大高潮。

加里·奥德曼

妮可·基德曼

威瑟斯彭

安吉丽娜·茱莉

北京时间昨日上午，第75届美国电影电视金球奖各大奖项揭晓。年仅24岁的90后西尔莎·罗南凭借电影《伯德小姐》获得最佳女主角，成为本届颁奖礼的一大亮点。这也意味着，好莱坞的“90后”们已经开始攻占金球奖了！

此外，《三块广告牌》成为电影类的最大赢家，包揽了最佳剧情片、剧情类最佳女主角、最佳男配角、最佳编剧四项大奖。

电视方面，女性主义题材作品《大小谎言》大获全胜，四项提名全部获奖。

奖项：

《三块广告牌》成最大赢家，国内有望引进

金球奖多年以来一直被视为奥斯卡的“风向标”， 从今年的得奖结果看，基本都在意料之中，唯一意外的是此前呼声颇高的电影《请以你的名字呼唤我》大热倒灶，一奖未得。

拿下剧情类最佳影片、剧情类最佳女主角、最佳男配角和最佳编剧的《三块广告牌》成为今年金球奖电影类奖项的最大赢家。该片讲述了一位母亲的女儿惨遭杀害，为伸张正义，她决定竖起广告牌叫板，在痛苦绝望之时，她收获了周遭民众展现出的爱与善良。影片中，演员弗兰西斯·麦克多蒙德演活了一个深陷丧女之痛却又内心刚强的“硬骨头”母亲形象，影片由《杀手没有假期》的导演马丁·麦克唐纳执导，此前曾获得威尼斯电影节最佳剧本奖、多伦多电影节人民选择奖第一名等多项殊荣。记者获悉，这部影片有望在国内院线上映。

“最佳导演”奖项花落《水形物语》的导演吉尔莫·德尔·托罗；火爆中国市场的动画片《寻梦环游记》毫无悬念地摘得“最佳动画片”奖；同样在中国市场获得不俗口碑的《至暗时刻》则收获了剧情片最佳男主角奖项，在戏中生动诠释丘吉尔一角的加里·奥德曼如愿以偿捧得奖座；剧情片最佳女主角由《三块广告牌》的弗兰西斯·麦克多蒙德摘得。音乐/喜剧片最佳男主角与女主角则分别花落《灾难艺术家》的詹姆斯·弗兰科和《伯德小姐》的西尔莎·罗南。

电视方面，《大小谎言》四项提名全中，分别拿下最佳限定剧/电视电影、限定剧/电视电影最佳女主角（妮可·基德曼）、最佳男配角（亚历山大·斯卡斯加德）和最佳女配角（劳拉·邓恩）。《使女的故事》在去年播出之后大获好评，最终摘得最佳剧情类剧集、剧情类最佳女主角殊荣；《我们这一天》里的斯特林·K·布朗拿下剧情类最佳男主角。阿兹·安萨里凭《无为大师》、蕾切尔·布罗斯纳安凭《了不起的麦瑟尔夫人》分获音乐/喜剧类最佳男、女主角。

观察：

新人新题材获认可

90后小生小花开始攻占金球奖

当天的一大高潮出现在西尔莎·罗南凭借《伯德小姐》获得最佳女主角，她非常爽利地感谢了母亲和闺蜜便转身下台，堪称本届金球奖最简短感言。西尔莎·罗南这次胜出并不容易，她的竞争对手都实力强劲，除了艾玛·斯通和玛格特·罗比，还有老戏骨朱迪·丹奇和海伦·米伦。

《伯德小姐》讲述一位高中女生在亲情、友情、爱情方面遇到的“奇葩事”，是一部质量不俗的电影。而西尔莎·罗南的表演，恰到好处地展示出这个年纪应有的年少轻狂，将一个外表普通、内心自信张狂的叛逆少女演绎得淋漓尽致，受到好评。

西尔莎·罗南1994年出生在纽约，凭借过人的才华，这位年仅24岁的小女孩已经获奖无数，成为好莱坞最具前景的新人之一。13岁时，她就因出演电影《赎罪》展现出过人的表演天赋，拿下了奥斯卡、金球奖双提名。2015年，她又凭借电影《布鲁克林》再次获得奥斯卡和金球奖提名的认可。在此次获奖之前，她已经获得第83届纽约影评人协会奖最佳女主演等奖项的认可，此番金球奖加冕能否助她未来再斩获奥斯卡奖？前景十分光明。

本届金球奖新人辈出，凭借《以你的名字呼唤我》获得提名的“95后”提摩西·查拉梅原本呼声颇高，但最终不敌加里·奥德曼，与自己的首座金球奖奖座擦肩而过。

被网友亲切地称为“甜茶”的提摩西·查拉梅是好莱坞今年人气最高的新人王，由他主演《以你的名字呼唤我》和《伯德小姐》都是颁奖季大热门，其中，《以你的名字呼唤我》更是横扫各大颁奖礼。片中，“甜茶”饰演一位情窦初开的单纯少年，清新不做作的表演令观众印象深刻。而在《伯德小姐》里，他则放下偶像包袱，饰演一位情场老手，两个反差极大的角色都被他演绎得入木三分。

这些年轻人的崛起，反映出好莱坞人才辈出的景象。对此，不少网友纷纷表示：“好莱坞的流量小生小花的成绩已经如此骄人，中国的年轻演员还得加把劲打磨演技啊！”

实力派获得奖项认可

剧情类男主角奖花落加里·奥德曼，这是他第一次获提名金球奖。在电影《至暗时刻》中，他扮演英国传奇首相丘吉尔，他的演技层次丰富，体现了角色既铁腕无情，又诙谐幽默的一面，还原了他普通人的一面，他的得奖被视为实至名归。

加里·奥德曼一直是实力派演员，但过去长期担任配角，如《哈利·波特》中的小天狼星、《蝙蝠侠》中的戈登探长等。他还出演过不少令人过目难忘的“邪性”角色，如《这个杀手不太冷》中的嗑药杀戮之人、《第五元素》的反派大佬等。

此番加里·奥德曼终于在《至暗时刻》中出演主角，为了能够诠释好角色，他花了一年时间阅读资料、理解人物，揣摩他的言行举止、性格爱好，并配合特制的头套、服装以真实还原这个150公斤的老人，甚至在长达一年多的时间里都是以角色的状态生活着，将自己成功地融进角色。实力获认可，加里·奥德曼在得奖之后感谢妻子的包容，让妻子在台下感动得落泪。

女性主义题材作品崛起

此外，女性主义题材作品崛起也是本届金球奖的一大亮点。

强势横扫电视类奖项的《使女的故事》《大小谎言》《了不起的麦瑟尔夫人》都是典型的女性主义题材作品，这也与本届金球奖的氛围更为相符。

《大小谎言》在艾美奖上已收获5座大奖，在本届金球奖上，该片女主角妮可·基德曼再次收获限定剧/电视电影最佳女演员奖，这是她第四次获得金球奖。

《大小谎言》的故事展现美国中产阶级家庭主妇们的生活，串起了家暴、婚姻等话题。妮可·基德曼在获奖感言中说，这是《大小谎言》中五位女演员的共同荣誉，我们想向大家证明“女性的力量”。

《了不起的麦瑟尔夫人》是一个女性发现自我的故事，讲述麦瑟尔如何在失婚之后重新振作，凭着一股蛮勇和天真劲儿重整人生的故事；获得剧情类最佳剧集的《使女的故事》同样以女性为绝对主角。

无独有偶，电影方面的大赢家《三块广告牌》、最佳外语片《凭空而来》都是以女性为主角的作品，这一现象反映了女性主义作品正成为好莱坞热度最高的创作题材

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