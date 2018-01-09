女明星成名前后的自拍对比 有人惊有人美

好几名女星以‘冻龄娃娃脸’出名，8日时微博突然流行起，对比艺人开创微博的第一张自拍再拼上近况照，这也让她们的美貌引起热烈讨论。

文章原标题：杨幂、赵丽颖、古力娜扎、baby和关晓彤自拍与成名后的自拍对比

文章来源微信公众号： 与雨鱼玉娱

杨幂、赵丽颖、古力娜扎、Angelababy和关晓彤都是着名艺人，出众的外貌和清新的气质总受到众人关注，其中也有好几名女星以‘冻龄娃娃脸’出名，8日时微博突然流行起，对比艺人开创微博的第一张自拍再拼上近况照，这也让她们的美貌引起热烈讨论。

杨幂

杨幂

杨幂2009年10月1日发布第一张自拍，当时就如同现在一样洒脱乐观，‘无所谓的无所谓，开心就好，你好我好大家好’照片中还可以看见她加上蝴蝶结、音符还有多个可爱文字，就像国中少女一般可爱，和现在比较艳丽的风格有些不同。

赵丽颖

赵丽颖

赵丽颖第一张自拍是在2010年7月16日上传，当时的她没有多写文字，单纯放上美照来供粉丝观赏，与现在不同的是眼妆部分比较淡，看起来清纯许多，一头乌黑亮丽的长职发和现在的俏皮短发截然不同，装扮部分也较过去俐落许多。

古力娜扎

古力娜扎

古力娜扎第一张自拍在2011年12月21日上传，当年仅19岁的她写下想念妈妈的心情，并且上传有些忧郁的自拍，‘今天非常的想家，和妈妈通电话时忍不住掉眼泪，好没出息！’现在已经是个25岁的小女神外，就连后期的自拍也都是充满着笑容。

Angelababy

Angelababy

Angelababy在2009年12月25日上传第一张自拍，当时的她皮肤似乎比较黑一些，斜刘海、坚挺的鼻子以及上下眼线的妆容显得混血脸更明显，可爱的是当时她还以‘各位亲’来称呼粉丝，当天因为是圣诞节的关系即使人在国外，也不忘要祝福每个人圣诞快乐。

关晓彤

关晓彤

关晓彤第一张自拍于2010年2月9日上传，当时年仅13岁的她还不太懂得打扮，将全部的头发全绑成马尾外，就连粉红帽T都有可爱的卡通动物图案，以及国中时最流行的45度仰角自拍，看起来相当青涩，与现在的小女人模样相差甚远，已经是名亭亭玉立的20岁少女。

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