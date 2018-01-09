宋茜这种坚持初心，数年如一日的演技真让人害怕

时隔四年啊，真是忍不住感叹一句物是人非啊。当年青涩的杨洋今日已经跻身一线流量小生，而wuli女主宋茜，数年如一日的坚持着自己的可怕演技不动摇。

文章来源于微信公众号：八卦娱乐早知道

朋友们，还记得当初被传为杨洋，宋茜定情之作的《茧镇奇缘》吗？这部2014年杀青的电视剧终于在2018年播出了，真是不容易啊。

茧镇奇缘

时隔四年啊，真是忍不住感叹一句物是人非啊。当年青涩的杨洋今日已经跻身一线流量小生，而本来资源大好的蒋劲夫，现在境况就让人唏嘘了。

不过这部戏的几大主演中也是有始终保持初心的人啊，那就是wuli女主宋茜，数年如一日的坚持着自己的可怕演技不动摇。

欧耶

在这部泛着历史尘土味儿的剧里，宋茜的演技称得上是2018年开年第一鬼畜了。预计过不了多久就会超越《极光之恋》，坐等大神们的表情包和鬼畜视频啊。

宋茜在这部戏里的演技基本就是表情生动到过分，瞪眼，噘嘴，露牙龈，让人看了想抓着她的肩膀大吼，“你清醒一点！”

这是什么情况

我要是不说，没看过这戏的人能get到宋茜在这个戏里的设定吗？（看过的也get不到。）是女神探啊，朋友们，你看过这种傻气冲天的女神探吗，蠢萌的打开方式可不是这样啊。

蠢萌？

这个露出一嘴大白牙的笑容让人瞬间穿越回当年，被《落跑甜心》女主所支配的恐惧之中，而且这俩人发型好像出自同一个Tony老师之手。

似曾相识了

这种吓到整个人都在颤抖的表情，也确实吓得我整个人都不好了，还有这眨眼频率真让人怀疑她是不是睫毛掉到眼睛里了。

啊啊啊啊啊

惊呆了宝宝

吃碗面都要吃到整个灵魂为之颤抖的可怕演技，估计蒋劲夫也是怕她犯羊癫疯才小心过来查看的。

可怕演技

我这么吐槽宋茜演技肯定有粉丝要跳出来反驳了，“诶呀，这都是好几年前的戏了，我女神演技进步了啊。”

那好啊，咱们就稍微来捋一下宋茜这些年的作品，看看她的演技到底进步没有。

《爱情闯进门》，2012年拍摄

2012年

这是宋茜出演的第一部电视剧，演技青涩不可避免，所以这部戏观众对她演技最大的苛责可能是吻戏。

吻戏不张嘴

这种不张嘴的吻戏和郑爽有一拼。

和郑爽有得一拼

强吻别人自己瞳孔放大是什么鬼。

瞳孔放大什么鬼

结婚也是要抿紧嘴，怕不是不高兴结这个婚。

怕是不想结婚

而且这部戏里宋茜嘟嘴，恶意卖萌的表演方式就已经出现了。

嘟嘟嘴

卖萌？

暴击了

最后这个卖萌三连真是暴击了，说实话，她要是少嘟嘴其实是有点儿可爱的，过犹不及啊。

《我的新野蛮女友》，2014年拍摄

2014年

2014年拍的片子拖到2016年上映，相比于全智贤的前作，这部新作真的是输得太惨。

我的野蛮女友

我的新野蛮女友

豆瓣短评前几名全是一星评分，影评人直指这部电影是来“骗钱”的。

豆瓣差评

当年进过电影院看这片的人估计也是坐在电影院里哭吧，为什么要看这片啊，肠子都悔青了。有意志力坚强撑完整场电影的人，怕是也要被这个踱着小碎步，毫无美感的哭戏击垮。

被哭戏击垮

很多人都佩服宋茜的勇气，居然敢挑战全女神。看着这个野蛮得仿佛悍妇的女人，特别想问问男主，牵牛啊，喂，你到底是怎么了啊，你这眼光是倒退三十年吗？

野蛮得像悍妇

美丽的全智贤

《美丽的秘密》，2015年拍摄

2015年

宋茜在这部戏里的演技，哇，那了不得了，直至今日都能排进国产可怕演技排行榜前十，（这个排行榜估计竞争也蛮激烈的。）

感觉“幽闭空间恐惧症”并不可怕，真正可怕的是这个可云式的疯癫演技啊。

疯癫演技

震惊了网友

对无处可逃的何润东表示深刻同情。

何润东也被吓到

这个眼睛疯狂乱TM眨的独特演技依然保留着。

独特的眨眼

吻戏，呃，有进步，张嘴了，但还是谜之尴尬。

迷之尴尬

《我最好朋友的婚礼》，2015年拍摄

《我最好朋友的婚礼》

又是一部翻拍得很烂的剧，同样，宋茜的演技也依然让人失望。

还是让人失望

想哭却哭不出来

比起宋茜这个哭也哭不出来的拙劣演技，舒淇这种流畅自然的表演简直美出天际了好吗。

和舒淇的对比

《上古情歌》，2016年拍摄

2016年

比《我的新野蛮女友》评分还低，呵呵。

吻戏丑拒，这个锅可能不能全让宋茜来背，导演摄影什么的的也难逃其咎。

吻戏丑拒

咬住是什么鬼

这个胸口被捅了一刀的就完全是宋茜的演技问题了，我怀疑下一秒特写眼睛是怕她整个绷不住笑场。

这大眼睛瞪得

宋茜出道至今评分最好的作品仍然是综艺节目，其实她作为女团成员在演技上有短板正常。

但是你凭着数年如一日的演技，乐此不疲的演戏就不正常了吧。虽然现在演员这口饭是挺容易吃的，但是也不能拿观众当傻子糊弄吧。

还是《我们结婚了》综艺比较好评

最后用舒淇在电影里对宋茜的评价作为结尾。

希望宋茜以后演戏不要用力过猛，好好学习一下怎么演戏，别整天嘟嘴，瞪眼，恶意卖萌，白搭了这张好看的脸。

演戏还是不要用力过猛

和舒淇学学吧

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