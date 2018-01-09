许晴《24小时末路重生》曝剧照 国际女刑警气场全开

从曝光的剧照来看，此次许晴饰演的国际女刑警琳干练果敢，身手不凡。造型上，简单的T恤搭配牛仔裤和短靴，打女形象的标配；利落清爽的短发更加冷厉气质；尽显女刑警的血性英姿。

由许晴、伊桑·霍克领衔主演的好莱坞犯罪动作电影《24小时：末路重生》曝光一组许晴的剧照。据悉，《24小时：末路重生》是许晴与好莱坞的再度合作，影片讲述了由伊桑·霍克饰演的职业杀手特拉维斯在执行一次特殊任务后，经历由死重生的过程，在自己生命仅剩的24小时之内，与许晴饰演的华裔国际女刑警琳共同上演一场24小时之内的重生与急速复仇。

从曝光的剧照来看，此次许晴饰演的国际女刑警琳干练果敢，身手不凡。造型上，简单的T恤搭配牛仔裤和短靴，打女形象的标配；利落清爽的短发更加冷厉气质；尽显女刑警的血性英姿。影片《24小时：末路重生》中许晴将有不少动作和枪战戏，剧照里，许晴或身上血迹斑斑，单手持枪独自对战，表情坚定无惧，此次大胆颠覆自我，出演“国际女刑警”武力值爆表。

《24小时：末路重生》

《24小时：末路重生》由《敢死队》系列、《金刚狼》等好莱坞经典影片黄金制作班底操刀，在黄金班底的护航下，许晴片中亲身上阵完成大量动作戏，包括多场惊险刺激的枪战打斗和高速公路急速追击，对许晴来说是一次充满刺激的全新挑战。凭借敏捷的身手和干净利落的动作许晴完美的塑造了一个霸气十足的国际女刑警形象。全英文对白出演，许晴在语言方面表现无压力，为角色更添一份魅力。《24小时：末路重生》1月26日将于全国观众见面。

许晴

干练果敢

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