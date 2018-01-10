姚笛“隐婚”？无名指戒指和男友都太抢眼

比男友跟抢眼的是姚笛无名指的戒指！之前被拍到都没见姚笛无名指有戒指，这次戴上可谓意义非凡，有网友猜测“隐婚了”？

原标题：姚笛“隐婚”了？无名指戒指和男友都太抢眼

文章来源微信公众号： 吃瓜的英才班

昨日，姚笛和男友现身机场，虽然姚笛带着口罩，装扮低调还是被拍到，男友神情非常淡定，完全无惧拍摄，外表看起虽然其貌不扬但高大魁梧，和姚笛的娇小一对比，还是很抢眼。

戒指

戒指

比男友跟抢眼的是姚笛无名指的戒指！之前被拍到都没见姚笛无名指有戒指，这次戴上可谓意义非凡，有网友猜测“隐婚了”？

姚笛

姚笛

姚笛

“姚笛男友”今天迅速登上了热搜第二位！

热搜

去年7月姚笛被拍到和男友同游日本，之后她在微博大方公布“是的”承认了恋情。

姚笛发微博

大家都很好奇，这个男友到底是什么身份，从搜狐网的报道得知，姚笛的男友是雷特思酒店的投资人或者大股东，名叫高杰。

姚笛

北京雷特思酒店，是标准的四星级酒店，重点是位置在国贸CBD建国路，可谓黄金地带。

有这个资本开酒店，身价应该也不低！

雷特思酒店

自从姚笛公布恋情之后，他两每次现身都从不遮遮掩掩 。

姚笛

姚笛

上个月圣诞节的时候，姚笛还特地秀了一下恩爱，“平安夜桂圆剥出心高度”

晒了一个心形的桂圆，左边那个纤细的手一看就是

姚笛

的，右边这个短粗的手一看就是一个男人的，不知道是不是男友已经求婚成功，两人闪婚了。

姚笛

现在文章回归家庭，事业也步入正轨，天猫双十一的晚会，马云还请他作为导演拍摄了《攻守道》。

功守道

文章

两个人万人所指的人现在都相忘于江湖，各自安好，吃瓜群众们我们还是祝福吧！

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