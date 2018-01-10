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大S公开瘦身菜单！1个月狂减10公斤穿回XS尺码

2018年01月10日 00:02 新浪娱乐
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大S表示自己现在只吃早餐和午餐，而且食物都是依照营养师所开的食谱来吃，但是她都会特别再减半，早餐原本该吃一罐无糖优酪乳，以及半颗火龙果，但她只吃了半罐以及4/1颗火龙果。

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大S公开瘦身餐单。大S公开瘦身餐单。
汪小菲半夜起床看到大S吓了一跳。汪小菲半夜起床看到大S吓了一跳。

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，艺人大S[微博]（徐熙媛）生下儿子后，一直遭酸变胖，但汪小菲[微博]7日晚上在微博上透露，她近日靠着毅力短短1个月内瘦了10公斤，惊人瘦身成果让人佩服。大S事后受访也公开自己这个月以来的瘦身方法以及餐单。

　　根据眉头报道，大S表示自己现在只吃早餐和午餐，而且食物都是依照营养师所开的食谱来吃，但是她都会特别再减半，早餐原本该吃一罐无糖优酪乳，以及半颗火龙果，但她只吃了半罐以及4/1颗火龙果，午餐的话，她只吃了2片肉片以及2碗烫青菜，不吃饭。除此之外，瘦身过程中她也请了老师来家里教课，1周上两次的各1小时的皮拉提斯和瑜伽，1次1小时的伦巴以及重训。

　　大S也透露，现在自己已经已能穿最小号如S到XS尺寸，之前的衣服也全送给S妈，老公原本没有发现她已经瘦了，是直到有一天汪小菲起床上厕所，看到一个很瘦的女人跟进去，吓了一跳，定睛看了一下才发现是自己的老婆，一问之下才知道她瘦了10公斤，因夫妻俩都爱裸睡，对方抱着瘦瘦的她睡觉，非常“幸福”。但是大S表示自己仍要再瘦4公斤，才可以公布实际体重。除此之外，大S也建议粉丝，如果一直瘦不下来，应该要去做健康检查，知道自己身体哪里出问题，才能针对问题去解决。

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标签: 大S汪小菲瘦身菜单狂减

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