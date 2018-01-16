对于这件事，吃瓜群众各有各的看法，有的觉得如此站队有些绝情，另一些觉得这种表面闺蜜本来就没啥情分，大难临头各自飞也无可厚非。你们怎么看？

文章原标题：塑料姐妹情？李小璐出事刘芸划界：我不养狗不整容不是泰迪姐妹团

文章来源微信公众号： 南都娱乐周刊

这阵子，李小璐夜宿事件扯进来了不少人，发声的甚至是惹火上身的都不在少数。前几日，摇滚歌手郑钧发了一条评论流行音乐文化的微博。

郑钧微博

郑钧

这条微博可以说是批评了在中国的嘻哈，底下很多粉丝都在撑郑钧，并且表示嘻哈本身没有错，错在玩嘻哈的人。

网友们的评论

力挺郑钧

嘻哈没有错

如此一来，矛头自然而然指向了PGone和夜宿事件。郑钧自己的老婆，被网友认为是泰迪姐妹团一员的刘芸也被卷了进来。

刘芸评论

刘芸与郑钧合影

网友很好奇：郑钧自己的老婆刘芸也被认为是泰迪姐妹团一员，现在他这样批嘻哈，老婆作为李小璐的闺蜜不尴尬么？

说起泰迪姐妹团，她们都喜欢养泰迪，而且年龄相仿、志趣相投，生活中聚会多多，工作上抱团力挺。

泰迪姐妹团

团员有杨幂、熊乃瑾、甘薇、秦岚、李小璐、肖雨雨，外加两个编外：刘芸和应采儿。

大家合影

主题趴什么的都会出现，看起来感情好得不得了。

各种合影

各种聚会

会一起见证姐妹人生中的重要时刻。

见证求婚

除了聚会玩乐，工作上姐妹们之间也会相互帮扶。

互相扶持

当初霍思燕和黄奕骂战，闺蜜们还转发霍思燕微博力挺。

霍思燕和黄奕

李小璐转发

甘薇

不过这些年过来，这个姐妹团越来越接近分崩离析的状态：首先是李小璐和杨幂被传因拍戏抢风头不和。

杨幂和李小璐



12年李小璐大婚，杨幂并没有到场，而是在微博发了条祝福帖。当时网友也没有说太多，毕竟可能是工作太忙。

杨幂微博

贾乃亮

到了14年杨幂大婚的时候，到场的圈内闺蜜只有唐嫣。

杨幂结婚

而李小璐的微博祝福在婚礼第二天才送出，还是转发的某娱乐号的微博。

李小璐迟来的祝福

未参加原因是要在家带孩子。

然后说到李小璐和霍思燕，网传这对闺蜜之间有矛盾起因是李小璐的一条微博。她发这条微博的时间，正是《爸爸回来了》大火的敏感期，所以当时被指是在影射参加节目的霍思燕一家。

微博

霍思燕一家

不过后来霍思燕在活动上表示，私底下和李小璐关系很好，并不是网传的那样。

俩人回应

姐妹团的另一重要人物甘薇曾经也是风头一时无两：她嫁给贾跃亭的时候，大家都觉得她是稳稳地嫁入了豪门，可以高枕无忧过老板娘的生活。

甘薇与贾跃亭

闺蜜几家还一起出去郊游。

及家人一起玩

甘薇办过一次印度风生日趴，当时众姐妹一起玩得还挺开心的。

印度风生日趴

合影

不过好景不长，乐视崩盘，美好生活告一段落。

好景不长

甘薇生日正巧赶上贾跃亭辞职，比往年就冷清了许多，到场的老姐妹团成员只有李小璐和霍思燕。

与往年相比冷清不少

原本跟甘薇关系最好的秦岚，不仅没有到场，更连微博祝福都没有了。

秦岚连祝福都没有

甘薇当天的生日感言也是意味深长：人活着，圈子不要太大，容的下自己和一部分人就好，朋友不在多少，真诚就好。

最后说回刘芸：之前她以闺蜜身份参加过李小璐那一期的吐槽大会。

刘芸和李小璐一起参加吐槽大会

刘芸吐槽

李小璐

节目上刘芸对李小璐“整容”的一番吐槽可以说是让全场笑翻。

吐槽

然后在别的节目上刘芸也有夸李小璐很乖巧，很温柔。

姐妹合影

然后在别的节目上刘芸也有夸李小璐很乖巧，很温柔。

刘芸夸李小璐

两家人还一起为孩子庆祝生日。

为孩子庆生

如今李小璐粗事儿了，昔日“闺蜜”刘芸回复网友：我不养狗也不整容，我不是泰迪姐妹团的。

刘芸撇清关系

此举引发争议，有人觉得很真率，而且刘芸这几年确实没有和李小璐有非常多的接触。

网友评论

网友觉得本来就不熟

但也有人觉得，这边出事了那边就立刻划清关系，变脸太快实在让人难以接受。

认为刘芸变脸太快

称刘芸情商低

像之前甘薇生日趴的时候，郑钧刘芸夫妇俩还有跟李小璐的合影。

李小璐与刘芸夫妇合影

李小璐出事之后，姐妹团除了马苏之外好像真的没有人出来帮着说话了，大家都在吐槽这个塑料姐妹情团体。

也有网友觉得，这次刘芸可能是跟应采儿站一队的：前阵子李小冉因为名字相似被拿来当挡箭牌的时候，应采儿还出面撑她，也暗示着在这件事上不会支持李小璐。

应采儿力挺李小冉

应采儿与李小冉

对于这件事，吃瓜群众各有各的看法，有的觉得如此站队有些绝情，另一些觉得这种表面闺蜜本来就没啥情分，大难临头各自飞也无可厚非。你们怎么看？

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