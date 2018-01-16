王子文生病卧床倦容疲惫 素颜显柔弱惹人心疼

王子文晒出两张自己的自拍，配文“发烧、腹泻、嗓子疼、失声、咳嗽、流鼻涕全来了，倒！”照片中她躺在床上休息，素颜出镜，倦容疲惫，显得十分柔弱，令人心疼。
新浪娱乐讯 1月15日，王子文[微博]晒出两张自己的自拍，配文“发烧、腹泻、嗓子疼、失声、咳嗽、流鼻涕全来了，倒！”照片中她躺在床上休息，素颜出镜，倦容疲惫，显得十分柔弱，令人心疼。
网友评论道“放下手机，好好休息！”“注意保暖，早日康复！”“小姐姐照顾好身体！”
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