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王子文生病卧床倦容疲惫 素颜显柔弱惹人心疼

2018年01月16日 07:49 新浪娱乐
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王子文晒出两张自己的自拍，配文“发烧、腹泻、嗓子疼、失声、咳嗽、流鼻涕全来了，倒！”照片中她躺在床上休息，素颜出镜，倦容疲惫，显得十分柔弱，令人心疼。

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王子文王子文
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　　新浪娱乐讯 1月15日，王子文[微博]晒出两张自己的自拍，配文“发烧、腹泻、嗓子疼、失声、咳嗽、流鼻涕全来了，倒！”照片中她躺在床上休息，素颜出镜，倦容疲惫，显得十分柔弱，令人心疼。

　　网友评论道“放下手机，好好休息！”“注意保暖，早日康复！”“小姐姐照顾好身体！”

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标签: 王子文素颜疲惫生病柔弱

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