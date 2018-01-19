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杨幂新剧《扶摇》造型太美了，然而却被胡可抢镜了

2018年01月19日 10:55 新浪看点
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此次，胡可在剧中的外型也是十分的文雅美艳，从已放出的海报中可以看出胡可全部人的气质也是特此外出众，给人的觉得也是十分的大气温婉。

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　　文章原标题：杨幂新剧《扶摇》造型太美了，然而却被安吉妈妈胡可抢镜了

　　文章来源微信公众号： 天然呆的车柠檬

扶摇扶摇

　　近来有一部古装剧再次成为了各人存眷的热门，那就是《扶摇》，该剧有杨幂阮经天领衔主演，从刚拍摄的时分都遭到了很高的存眷，置信不久以后也将会与观众碰头，有很多杨幂的粉丝也已十分的等待了。

杨幂杨幂

　　而作为该剧的女主角，杨幂不断都是很多人都出格喜好的女明星，固然现在的演技还常常的被人吐槽，还与很多需求提拔的空间，但每一年也都会有一些杨幂所参演的影视剧播出，存眷度也都是特此外高，而且此次杨幂在剧中的外型十分的十分的美艳，刚公布海报的时分就引起了很多人的热议。

杨幂 阮经天杨幂 阮经天

　　而男主角阮经天则有一些被吐槽的处所，阮经天给人的觉得都是一种痞子样，在加上是台湾腔，在从前演偶像剧还不错，但参演古装剧还是有一点而让人难以承受的，之前在《鬼吹灯》的时分就收到很多的吐槽，不外，不知道此次在《扶摇》中的暗示怎样。

《扶摇》《扶摇》

　　而除去两人以外，在剧中最受瞩目标则是胡可了，出道多年的胡可从一位主持人到现在的当红女明星，在加上儿子安吉录制完《爸爸去哪儿》以后，人气也是大增，在很多的影视剧和综艺节目中都可以看到她的身影，演技也是十分的出众，相对是一位实力派的女演员。

胡可胡可

　　此次，胡可在剧中的外型也是十分的文雅美艳，从已放出的海报中可以看出胡可全部人的气质也是特此外出众，给人的觉得也是十分的大气温婉，很多的粉丝看到胡可的外型以后纷繁称誉一番，以至有网友暗示：“外型比杨幂还要诱人美丽。”

《扶摇》《扶摇》

　　现在该剧也已达成了，想必也不会让观众等太久，而此次也有很多实力派演员的到场，置信在播出的时分也会遭到很多人的存眷和热议，在加上杨幂的坏人气和影响力，该剧的收视率和存眷度也也必然十分的高，看完这些，你等待杨幂的新剧《扶摇》吗？

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标签: 扶摇胡可杨幂阮经天爸爸去哪儿

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